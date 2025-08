Startseite Battery X Metals schließt grundlegende Datenaufbereitung ab und schreitet zur Verarbeitungsphase bei der KI-gestützten Explorati Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2025-08-02 03:01. Battery X Metals schließt grundlegende Datenaufbereitung ab und schreitet zur Verarbeitungsphase bei der KI-gestützten Exploration kritischer Batteriemetalle in Nevada, USA, voran und ebnet den Weg für KI-generierte Ziele und Feldvalidierung Wichtigste Punkte der Pressemitteilung: 1. Die grundlegende Datenaufbereitungsphase für die KI-gestützte Explorationsinitiative von Battery X Discoveries in Nevada wurde abgeschlossen. Das Projekt ist nun in die Datenverarbeitungsphase als Teil des geplanten strategischen Joint Ventures mit TerraDX übergegangen.

2. Rund 60 kuratierte geologische Datenpunkte, die aus öffentlichen und privaten Datensätzen stammen, werden mit dem proprietären KI-Modell von TerraDX verarbeitet. Es werden fortschrittliche Feature-Engineering-Techniken eingesetzt, um die Fähigkeit des Modells zur Identifizierung von Mineralzielgebieten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verbessern.

3. Diese Initiative ist ein wichtiger Bestandteil der umfassenden 360-Grad-Strategie von Battery X Metals entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Batteriemetalle, die die Exploration, die Gewinnung von Materialien in Batteriequalität und die Verlängerung der Lebensdauer von EV-Batterien durch patentierte Software- und Hardwaretechnologien umfasst. VANCOUVER, British Columbia - 1. August 2025 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: 5YW, WKN: A40X9W) (Battery X Metals oder das Unternehmen) ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, gibt unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 25. April 2025 bekannt, in der angekündigt wurde, dass seine 100-%-Tochtergesellschaft Battery X Discoveries Inc. (Battery X Discoveries) eine verbindliche Absichtserklärung (die MOU) mit TerraDX Discoveries Inc. (TerraDX) und MineMind Metals Inc. unterzeichnet hat, die einen strategischen Joint-Venture-Rahmen für die gemeinsame Batteriemetallexploration im US-Bundesstaat Nevada unter Verwendung innovativer, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierender Modelle zur Mineraliensuche schafft, dass die grundlegende Datenaufbereitungsphase der Initiative jetzt abgeschlossen und das Projekt in die Datenverarbeitungsphase übergegangen ist. Im Rahmen dieses Übergangs wurden repräsentative Datensätze zu Minerallagerstätten kuratiert und verfeinert, um sie für das Training der proprietären KI-Zielerstellungsmodelle von TerraDX zu verwenden. Dieser grundlegende Datensatz unterstützt die Entwicklung von Algorithmen für maschinelles Lernen, die darauf abzielen, Zielzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, indem sie Muster erkennen, die mit bekannten Mineralisierungen übereinstimmen. Derzeit werden etwa 60 primäre Datenpunkte aus öffentlich und privat zugänglichen Datensätzen verarbeitet, die jeweils eine eindeutige und geologisch relevante Variable darstellen. Mithilfe fortschrittlicher Analysetechniken wie Feature Engineering werden diese Eingaben auf vielfältige Weise untersucht und interpretiert, um tiefere Erkenntnisse zu gewinnen. Dieser Prozess soll die Fähigkeit des Modells verbessern, komplexe geologische Zusammenhänge zu erkennen, und zu einer höheren Zielerstellungsgenauigkeit in zukünftigen Explorationsphasen beitragen. TerraDX ist Mitglied des NVIDIA (NVDA: NASDAQ) Inception-Programms, das führende KI-fokussierte Start-ups durch Zugang zu fortschrittlicher Recheninfrastruktur und technischem Know-how und bei der Markteinführung unterstützt. Diese Zugehörigkeit unterstreicht die technologische Führungsrolle von TerraDX und könnte das technologische Innovationsprofil des geplanten Joint Ventures stärken. Dieser Meilenstein bildet die Grundlage für die nächste Phase der Initiative, die voraussichtlich die Generierung von KI-basierten Explorationszielen und die Entwicklung vorläufiger Pläne für die Validierung vor Ort umfassen wird. Das Unternehmen beabsichtigt, nach Abschluss dieser Phase weitere Informationen über den Fortschritt der geplanten strategischen technologieorientierten Partnerschaft bekannt zu geben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die voraussichtlichen Kosten für die potenzielle Akquisition von Zielen und die Aktivitäten vor Ort noch nicht bekannt und werden bekannt gegeben, sobald weitere Details verfügbar sind. Umfassende 360°-Strategie von Battery X Metals für die gesamte Wertschöpfungskette von Batteriemetallen Wie bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Februar 2025 bekannt gegeben, verfolgt Battery X Metals eine umfassende 360°-Strategie für den gesamten Batteriemetallsektor. Diese Strategie umfasst die Erkundung vielversprechender Eigenschaften von Batteriemetallen, die Entwicklung eigener Rückgewinnungstechnologien, die im Rahmen einer vorherigen Forschungszusammenarbeit mit einer der 20 besten Universitäten der Welt verfolgt wurde, um Materialien in Batteriequalität aus Altbatterien rückzugewinnen1, sowie die Entwicklung und zukünftige Vermarktung von zum Patent angemeldeten Software- und Hardwaretechnologien für die Verlängerung der verbleibenden nutzbaren Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien und Batterien für Elektrofahrzeuge (EV). Diese strategische Mineralexplorationsinitiative, die auf KI basiert, steht im Einklang mit der übergeordneten Vision des Unternehmens, einen integrierten und technologieorientierten Ansatz für die Wertschöpfung über den gesamten Lebenszyklus von Batteriemetallen zu schaffen. 1 Die ursprüngliche Forschungs- und Kooperationsvereinbarung endete am 30. Juni 2025. Das Unternehmen prüft derzeit eine neue Vereinbarung mit einer der 20 weltweit führenden Universitäten, um seine bisherigen Entwicklungsarbeiten fortzusetzen und auszuweiten. Über Battery X Metals Inc. Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW, WKN:A40X9W) ist ein Explorations- und Technologieunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Rohstoffe für die Energiewende gerichtet ist. Zu diesem Zweck hat sich Battery X Metals der Förderung der Exploration inländischer Batterie- und sonstiger kritischer Metallvorkommen verschrieben und entwickelt gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com. Im Namen des Board of Directors

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf die Ziele, Strategien und Zukunftspläne des Unternehmens in Bezug auf die KI-gesteuerte Exploration, strategische Partnerschaften und die Weiterentwicklung seiner umfassenden 360°-Batteriemetallstrategie. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

