Startseite Ans Meer Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2025-08-01 16:42. Claas Triebel veröffentlicht neue Single „Ans Meer“ – ein sommerlicher Vorbote seines kommenden Albums.

Claas Triebel lädt mit seiner neuen Single „Ans Meer“ zum Träumen ein. Der Song erscheint als Vorbote seines kommenden Albums und fängt die Sehnsucht nach Freiheit, Reisen und endlosen Sommertagen ein.

Mit warmen Gitarrenklängen, einer einprägsamen Hookline und seinem unverwechselbaren Gesang schafft Triebel eine Atmosphäre, die perfekt in die Ferienzeit passt. „Ans Meer“ erzählt von der inneren Unruhe, die einen packt, wenn der Horizont ruft, und von dem Wunsch, alles hinter sich zu lassen, um den Kopf im Rauschen der Wellen frei zu bekommen.

„Dieser Song ist ein Stück Sommer für mich“, sagt Claas Triebel. „Er entstand aus dem Gefühl heraus, einfach loszufahren und den Alltag am Meer abzustreifen – etwas, das viele von uns gerade jetzt spüren.“

„Ans Meer“ ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar. Das neue Album Dr. Triebels musikalische Gruppentherapie verspricht weitere Songs voller Weite, Emotion und klanglicher Tiefe. UPC 3617398822649

Release 1.8.2025 Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt.