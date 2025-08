Startseite EBBE & FLUT auf Fehmarn: Neues Reitsportzentrum setzt auf tegra-Reitbodensystem Pressetext verfasst von tegraGmbH am Fr, 2025-08-01 16:12. Mit der Fertigstellung seines modernen Reitsportzentrums setzt der Fehmarnsche Ringreiterverein e. V. (FRRV) neue Maßstäbe und bekennt sich zum Premium-Reitbodensystem mit automatischer Feuchteregelung. „EBBE & FLUT von tegra ist aus unserer Sicht die Lösung der Zukunft für wetterunabhängiges Reiten“, fasst Hinrich Köhlbrandt, erster Vorsitzender des Vereins, zusammen. „Das gilt für Außenreitplätze ebenso wie für den Indoor-Bereich.“ Neben der genau abgestimmten Zusammensetzung der Tretschicht ist bei EBBE & FLUT besonders der Feuchtehaushalt der Schlüssel zu einer optimalen Bodenbeschaffenheit.

Mit einer Aufbauhöhe von rund 40 Zentimetern und der ideal regelbaren Durchfeuchtung bietet das Reitbodensystem einen herausragenden Dämpfungseffekt bei sicherem Halt, schont Sehnen und Gelenke der Pferde und gewährleistet eine verbesserte Bewegungsdynamik. Gleichzeitig trotzt das System selbst bei ungünstigen Witterungs- und Klimaeinflüssen den zum Teil extremen nutzungsbedingten Belastungen. EBBE & FLUT besteht zunächst aus einer unteren Drainschicht und der oberen Tretschicht. Mit einem relativ grobkörnigen Sand mit hohem Porenanteil ist die Drainschicht in der Lage, große Mengen an Wasser zu speichern und dieses schnell abzutransportieren. Die Tretschicht aus einem hochwertigen, feinkörnigen Quarzsand wird nach einer speziellen tegra-Rezeptur in industrieller Produktion hergestellt und weist eine hohe Kapillarität auf. Das Herzstück des Reitbodensystems bildet schließlich die automatische Feuchteregelung. Dazu wird ein Drainagerohr-System verlegt und an Ausgleichsschächte außerhalb der Reitfläche angeschlossen.

Dank der automatischen Steuerung wird der Wasserstand kontinuierlich auf dem benötigten Niveau und die Tretschicht im bestmöglichen Gleichgewicht aus Stabilität und Elastizität gehalten. Die tegra-Spezialsteuerung misst dafür laufend den Wasserstand und wird bei Abweichungen vom eingestellten Feuchtegrad des Reitbodens selbst tätig. Überschüssiges Wasser, zum Beispiel nach starken Regenfällen, wird über Ausgleichsschächte abgepumpt. Bei einem zu trockenen Boden wird in entgegengesetzter Richtung automatisch Wasser zugeführt. Die natürliche Kapillarwirkung sorgt für eine gleichmäßige Feuchte an der Reitoberfläche, die selbst mit modernsten Beregnungsanlagen nicht erreicht wird. Außerdem wird der Wasserbedarf verringert. Unabhängig von Sonne, Wind und Regen sichert das System auf diese Weise eine gleichmäßig gute Bereitbarkeit ohne Staubentwicklung und lässt sich durch die individuell wählbare Bodenbeschaffenheit genau an die gewünschten Anforderungen anpassen. Bei fachgerechter Nutzung erreicht EBBE & FLUT gegenüber herkömmlichen Reitböden zudem eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer.

Für das Leuchtturmprojekt des Fehmarnschen Ringreitervereins erfolgte im November 2022 der erste Spatenstich. Bereits im Jahr 2023 wurde der 125 x 65 Meter große Außenreitplatz fertiggestellt, der zu den größten EBBE & FLUT-Turnierplätzen Europas zählt. 2024 folgten die beiden Reithallen: eine Veranstaltungshalle mit 30 x 70 Metern sowie die Abreitehalle mit 47 x 23 Metern. „Realisiert wurde das Großprojekt auch dank einer beispiellosen Förderung des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 1,5 Millionen Euro sowie weitere Förderungen durch den Landessportverband Schleswig-Holstein und den Kreissportverband Ostholstein", berichtet Hinrich Köhlbrandt. Mehr als 7.200 Tonnen Sand wurden von der tegra GmbH geliefert. Die „Generalprobe" sowie den ersten Turniereinsatz im Frühjahr 2025 hat das neue Reitbodensystem im Innen- und Außenbereich ebenso gemeistert wie klimatische Herausforderungen: „In der langen Trockenperiode Anfang des Jahres und im sehr niederschlagsreichen Mai hat uns das System gleichermaßen überzeugt." Positives Feedback und großen Zuspruch bekommt der FRRV auch von den Reiterinnen und Reitern. „Der Reitboden ist heute ein ganz entscheidender Faktor", weiß der erste Vorsitzende. „Mit tegra und EBBE & FLUT haben wir die passende Lösung gefunden!"