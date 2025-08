Jeune Premier setzt Modetrends für das Schuljahr 2025/26

Der belgische Schulranzen-Hersteller Jeune Premier weiß, was angesagt ist: Seine "Popcorn"-Kollektion gilt momentan als der "letzte Schrei", aber auch die beliebten "Cherry"-Motive feiern ihr Revival.

Geht es um die Wahl des Schulranzens und der dazugehörigen Accessoires wie Federmäppchen, Trinkflaschen und Sportbeutel, haben Schülerinnen und Schüler oftmals ihre ganz eigenen Vorstellungen - denn im Gegensatz zu ihren Eltern wissen sie, was "cool" und angesagt ist. Einhörner? Sowas von 2024. Im diesjährigen Schuljahr freuen sich Mädchen über Pferde und Pudel auf ihren Taschen, während Jungs sich eher zu Skate- und Camping-Motiven hingezogen fühlen. Die belgische Marke Jeune Premier, die sich hierzulande vor allem mit ihrem patentierten, komplett vegan produzierten "Ergomaxx" einen Namen gemacht hat, hat die neuen Trends längst erkannt und greift ebendiese in ihrer aktuellen "Popcorn"-Kollektion auf. Darüber hinaus weiß natürlich jeder, der sich mit Mode auskennt, dass manch ein längst vergessen geglaubter Trend früher oder später auch wieder sein Revival feiert - in diesem Jahr sind das fruchtige "Cherry"-Motive und Leo-Muster.

Individuell & trendy zugleich

Der Gedanke hinter der "Popcorn"-Kollektion ist simpel: So wie jedes Kind ist auch jedes Popcorn einzigartig - weshalb sich die bekannte Kino-Knabberei bestens in Einklang mit dem Marken-Leitspruch "Trau dich & sei du selbst!" bringen lässt. Ebendieser Leitspruch ist 2025 angesagter denn je - Individualität steht mehr als je zuvor im Mittelpunkt. Die Krux an der Sache: Keiner möchte "in der Masse untergehen", aber die Motive auf den Schultaschen müssen dennoch "trendy" und "irgendwie bekannt" sein. Das schaffen die "Popcorn"-Designs allemal - sowohl Mädchen als auch Jungs finden hier ihren persönlichen Liebling. Hunde-Liebhaber greifen zum "Pet-à-Porter", die "Saddle Bag" begeistert Reitsport-Fans und Schleckermäulchen freuen sich über die "Candy"-Modelle. Die Motive "Polo Dino", "Camp Life" und "Skate" richten sich derweil klar an junge Abenteurer. Sie alle zieren dabei nicht nur die "Ergomaxx"-Schulranzen, sondern auch die dazugehörigen Accessoires - Sportbeutel, Federmäppchen und Trinkflaschen sorgen am Ende des Tages in Kombination für den "Komplett-Look". Neben den neuen Motiven feiern einige bereits bekannte ebenfalls ein glamouröses Comeback im neuen Schuljahr. So lautet die Devise: Kirschen sind nie verkehrt! Ob die in pink-gold gehaltenen "Cherry Pompon"-Designs, die mit einem präsenten blau versetzten "Cherry Pink"-Modelle oder auch der "Leopard Cherry", der das beliebte Leo-Muster wieder aufgreift - mit diesen Ranzen macht im Schuljahr 2025/26 niemand etwas falsch.

Nachhaltig & hochwertig

Jeune Premier legt dabei nicht nur Wert auf Design und Funktion, sondern auch auf Nachhaltigkeit. So bestehen alle Schultaschen zu 100% aus recycelten PET-Flaschen, sind komplett vegan und setzen damit ein klares Statement für den Umweltschutz. Sie sind nicht nur darauf ausgelegt, möglichst "trendy" zu sein, sondern auch zeitlos zu funktionieren - die "Cherry"-Modelle sind dabei das beste Beispiel. Einige Motive sind eben so cool, dass sie nie aus der Mode kommen! Mit der bewussten Materialwahl spricht die Marke insbesondere Familien an, die Wert auf ökologische Verantwortung legen und gleichzeitig auf Qualität und Stil nicht verzichten wollen. Die Produkte sind damit nicht nur ein Blickfang, sondern auch eine nachhaltige und sichere Wahl für moderne Familien. Weitere Informationen finden sich online unter www.jeunepremier.de .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Premiers BV

Pascal Ambros

Vogelzangdreef 2

8400 Oostende

Belgien

fon ..: 060215883840

web ..: https://www.jeunepremier.de

email : ambros@bfs-presse.de

Jeune Premier stellt Schulränzen, Taschen und Accessoires für Kinder bis 12 Jahren her. Die aus Belgien stammende Marke legt dabei höchsten Wert auf Qualität und Ästhetik - getreu der Devise: weg von Polyester in leuchtenden Farben, hin zu Robustheit und Stil. Da Schulmode von Land zu Land unterschiedlich ist, bietet Jeune Premier sein Sortiment in allen ­Formen und Größen an. Kinder sollen mit den Produkten so bequem und sicher wie möglich zur Schule gehen und dabei gleichzeitig ihre Persönlichkeit ­ausdrücken sowie entfalten können.

Pressekontakt:

Beyond Five Stars

Pascal Ambros

Am Glockenturm 6

63814 Mainaschaff

fon ..: 060215838840