Startseite Erste Interne Revisionsprüfung mit Baby bei The AuditFactory Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-31 23:01. The AuditFactory hat eine erste Interne Revisionsprüfung mit Babybegleitung durchgeführt. Der Geschäftsführung hat das zuerst Kopfschmerzen verursacht. Ich bin ein weißer älterer Mann mit liberal-konservativer Grundhaltung. Das stelle ich hier gleich voran, weil TAF in seiner mehr als 20-jährigen Erfahrung noch keine Babyprüfung durchgeführt hat. Was hat das eine mit dem anderen nun zu tun? Vor einer Weile hat eine meiner weiblichen Kolleginnen gefragt, seit kurzem und erstmalig glückliche Mutter, ob sie für eine Prüfung bei einem unserer Mandanten ihr Baby mitbringen dürfe. Es werde tagsüber versorgt, müsse aber mitkommen. War das nun ein Phantomschmerz, den ich bei mir anschließend fühlte, oder schon ein tatsächliches ethisches Dilemma? Kann man seine weiblichen Mitarbeitenden gleich bezahlen - was wir schon immer getan haben - und dann aber eine solche Anfrage ablehnennegativ bescheiden und damit quasi auf halbem Wege stehenbleiben? Ich habe, ehrlich gesagt, nicht lange nachgedacht und meinen Mandanten gefragt - mit einer positiven Antwortdie Rückmeldung fiel positiv aus. Es wurde ein Familienzimmer zur Verfügung gestellt, in dem alle unterkamen. Die Prüfung eines Internen Kontrollsystems und das Wechseln von Windeln lässt sich nach dieser Erfahrung also tatsächlich verbinden. Das Ergebnis ist auch nicht anders als sonst, aber man hat eine entspannte Netzwerkerin und einen Mandanten, der das ohne größere Diskussionen mitgetragen hat. Danke übrigens an dieser Stelle an ihn… Kritiker könnten fragen, ob sich hier nicht Berufliches und Privates zu sehr vermischt? "Nein." findet Elmar Schwager, Geschäftsführer der TAF, "Frauen mussten und müssen sich heute noch zu häufig zwischen Familie und Karriere entscheiden. Wir möchten mit der Zeit gehen und die herausragenden Leistungen von Frauen, Müttern und Kolleginnen anerkennen. Denn sie sind nicht das eine oder das andere, sondern jonglieren all diese Rollen und Verpflichtungen gleichzeitig." Außerdem sind Zufriedenheit und Wertschätzung wichtige Säulen, um Netzwerker langfristig zu halten und bestmögliche Ergebnisse aus der Zusammenarbeit zu gewinnen. Das bedeutet auch sie in neuen Lebensphasen, die zwangsläufig Veränderungen mit sich bringen, zu unterstützen. Dafür müssen manchmal individuelle Lösungen gemeinsam erarbeitet und umgesetzt werden. Die Babyprüfung hat die TAF auf jeden Fall bestanden. Damit ist eines klar: Dank TAF weiß ich jetzt, dass Interne Revisionsprüfungen auch familienfreundlich durchgeführt werden können. Chapeau! Was meinen Sie? Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: The AuditFactory GmbH & Co. KG

Herr Elmar Schwager

Hauptstr. 83

74321 Bietigheim-Bissingen

Deutschland fon ..: 071429668356

web ..: https://www.auditfactory.de

email : elmar.schwager@auditfactory.de The AuditFactory bietet Professional Services zur Internen Revision, zur Compliance und zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität an und ist seit 2004 auf dem Markt aktiv.

Das Netzwerk verfügt über rund vierzig Interne Revisoren für risiko- und prozessorientierte Prüfungen in Organisationen aller Art, die für zwanzig Mandate etwa 100 Projekte pro Jahr abwickeln - die Hälfte davon weltweit. Ergänzt werden die Mitarbeitenden durch eine große Anzahl von Spezialisten aus dem Kreis institutioneller Netzwerkunternehmen. Damit stellt The AuditFactory das wohl größte unabhängige Netzwerk für Interne Revision und Forensic Services in Deutschland dar.

Mandanten sind mittelständische Konzerne, aber auch kleinere Unternehmen aus der Industrieaus den Bereichen Maschinenbau, Pharma, Software, Chemie, Versorgung sowie aus dem Textilwesen und dem Automotive-Bereich. Ebenso gehören Stadtwerke, Unternehmen der Lebensmittelindustrie, Hotellerie, Wohnungswirtschaft und andere zu den Mandanten der TAF. Die Art der Zusammenarbeit variiert : vom kompletten Outsourcing über strategisches Partnering bis hin zur Lösung einzelner Aufgaben in verschiedenen Bereichen.

Neben den klassischen Revisionsthemen wie Financial, Operational und Management Audits deckt The AuditFactory IT-Prüfungen, forensische Prüfungen, technische Revisionen und Baurevisionen ab. Pressekontakt: The AuditFactory GmbH & Co. KG

