Startseite VINCI Energies übernimmt die SP Consulting GmbH Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Do, 2025-07-31 18:13. VINCI Energies hat am 28.07.2025 die SP Consulting GmbH mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein übernommen. Als erfahrener Anbieter von MES/MOM-Lösungen kombiniert das Unternehmen modernste Technologien mit umfangreichem Know-how, um Produktionsprozesse zu optimieren. Dabei wird auf standardisierte und offene Schnittstellen gesetzt, um eine nahtlose Integration in bestehende IT-Landschaften zu ermöglichen. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Implementierung und Wartung von IT-basierten Fertigungssteuerungssystemen sowie Lösungen für die Berichterstattung und Analyse von Big Data spezialisiert. SP Consulting beschäftigt 28 Mitarbeitende am Standort Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) und generierte im Jahr 2024 einen Umsatz von circa 2,5 Mio. Euro. Durch diese Übernahme erweitert VINCI Energies das Leistungsspektrum ihrer Industriemarke Actemium, dem führenden Full-Service-Anbieter für Elektro- und Automatisierungstechnik sowie Anlagenbau für industrielle Prozesslösungen in Deutschland. „Mit der Integration von SP Consulting stärken wir unser Portfolio für die durchgängige Digitalisierung der Prozessindustrie und steigern unsere Präsenz im Bereich MES/MOM-Lösungen in Deutschland“, so André Rottstegge, Managing Director Actemium Deutschland. Über VINCI Energies

In einer Welt im Wandel beschleunigt VINCI Energies die ökologische Wende durch die konkrete Mitgestaltung zweier tiefgreifender Transformationen: Digitalisierung und Energiewende. Als marktnaher Integrator maßgeschneiderter, technikübergreifender Lösungen unterstützen wir unsere Kund:innen bei der Implementierung von Technologien, von der Planung über Realisierung und Betrieb bis hin zur Instandhaltung. Mit unseren 2.000 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units sind wir in die energiebezogenen Entscheidungen, die Infrastrukturen und Prozesse unserer Kund:innen eingebunden und sorgen jeden Tag für mehr Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit. VINCI Energies strebt eine globale Leistung an, die auf den Planeten achtet, den Menschen nützt und solidarisch mit den Bevölkerungen ist.

2024: 20,4 Milliarden Euro Umsatz // 102.600 Mitarbeitende // 2.100 Business Units // 61 Länder www.vinci-energies.com In Deutschland ist VINCI Energies mit der Industriemarke Actemium, der ICT-Marke Axians, der Energieinfrastruktur Marke Omexom sowie mit zahlreichen lokalen Marken im Bereich von Building Solutions tätig. VINCI Energies beschäftigt in Deutschland 16.580 Mitarbeitende und erwirtschaftet an 385 Standorten einen Jahresumsatz von 3,7 Milliarden Euro.

