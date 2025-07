Startseite Quantum Brilliance Europachef Dr. Mark Mattingley-Scott: "Hightech Agenda Deutschland ist wichtiges Signal für Innovation und Ko Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2025-07-31 15:23. STUTTGART, 31. Juli 2025 --- Mit der Hightech Agenda Deutschland hat das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt ein umfassendes Innovationsprogramm vorgestellt. Zu den aufgelisteten Schlüsseltechnologien zählen explizit auch Quantentechnologien. Dazu ein Kommentar von Europachef Dr. Mark Mattingley-Scott von Quantum Brilliance, einem deutsch-australischen Hersteller von Quantencomputing-Hardware mit Europazentrale in Stuttgart: "Wir begrüßen die Hightech Agenda Deutschland der Bundesregierung ausdrücklich, denn sie ist ein wichtiges Bekenntnis zur Förderung von Quantentechnologien. Besonders positiv hervorzuheben ist die Formulierung konkreter Ziele und Maßnahmen, etwa die Realisierung von zwei fehlerkorrigierten Quantencomputern bis 2030 oder ein Hardware-Wettbewerb, der ab Ende 2025 starten soll. Dieser missionsgetriebene Ansatz ist der Schlüssel um sowohl Innovation als auch Kommerzialisierung von Quantentechnologie in Deutschland und Europa entscheidend voranzutreiben. Wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen und Stärken wie Forschungsniveau, gut ausgebildete Fachkräfte und branchenübergreifende Kooperationen richtig ausspielen, haben Europa und speziell Deutschland die Chance, eine globale Führungsrolle bei einer der wichtigsten Zukunftstechnologie einzunehmen, die riesiges Marktpotenzial birgt. Für die eine praktische Nutzung von Quantenhardware und den beschleunigten Aufbau eines entsprechenden Ökosystems spielen insbesondere skalierbare Lösungen, die auch bei Raumtemperatur arbeiten können, eine zentrale Rolle. Wir freuen uns darauf, das Erreichen der in der Agenda formulierten Ziele mit unseren Technologien bestmöglich zu unterstützen." ca. 1.650 Zeichen Quantum Brilliance GmbH

