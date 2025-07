Startseite Hitachi Vantara bringt die VSP One in den Google Cloud Marketplace Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-31 14:52. Neue bidirektionale Datenmobilitätsfunktionen und erweiterte Cloud-Integration vereinfachen Datenschutz und Hybrid-Cloud-Betrieb und tragen gleichzeitig zu Kosteneinsparungen von bis zu 40% bei Dreieich/ Santa Clara (Kalifornien), 31. Juli 2025 - Hitachi Vantara , Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, bringt seine Virtual Storage Platform One Software-Defined Storage (VSP One SDS) mit neuen Funktionen in den Google Cloud Marketplace. Durch bidirektionale asynchrone Replikation, Thin Provisioning und erweiterte Datenkomprimierung erhalten Unternehmen mehr Flexibilität, bessere Dateneffizienz und Disaster-Recovery-Optionen sowie eine vereinfachte Datenmobilität zwischen lokalen und Cloud-Umgebungen. Mit der Verfügbarkeit im Google Cloud Marketplace können Kunden der VSP One Speicherressourcen in Cloud- und lokalen Umgebungen über eine einzige Verwaltungsschnittstelle bereitstellen, ohne ihre Architektur neu gestalten zu müssen, und die Cloud-Speicherkosten mit Funktionen wie Thin Provisioning und Komprimierung um bis zu 40% senken. Kunden können dadurch die Effizienz und Leistung maximieren und gleichzeitig den Overhead minimieren. Darüber hinaus verbessert die bidirektionale, asynchrone Replikation unternehmensweite Disaster-Recovery-Strategien, da primäre und sekundäre Standorte sowohl als Quelle als auch als Ziel fungieren können. "Die Einführung der VSP One im Google Cloud Marketplace wird Kunden dabei helfen, die Datenmanagementlösung schnell auf der bewährten globalen Infrastruktur von Google Cloud bereitzustellen, zu verwalten und auszubauen", so Dai Vu, Managing Director, Marketplace & ISV GTM Programs, Google Cloud. "Hitachi Vantara kann nun Kunden auf ihrem Weg zur digitalen Transformation sicher skalieren und unterstützen." Die VSP One bietet Verfügbarkeit auf Unternehmensniveau für die Public Cloud. Sie wurde speziell dafür entwickelt, Unternehmen jeder Größe hohe Servicezuverlässigkeit und Verfügbarkeit zu bieten - insbesondere, wenn Kosten für Ausfallzeiten oder die Neugestaltung der Architektur erheblich sind. Kontinuierliche Verfügbarkeit mit einer Zielverfügbarkeit von 99,999% trägt zur Kostensenkung bei, ermöglicht gleichzeitig die native Migration zu und von jeder Speicherplattform und Cloud und unterstützt eine schnellere Wiederherstellung nach ungeplanten Ausfällen. "Kunden möchten die Freiheit haben, für jeden Workload die richtige Cloud auszuwählen, und die Gewissheit, dass ihre Daten geschützt, verfügbar und einfach zu verwalten bleiben", so Octavian Tanase, Chief Product Officer bei Hitachi Vantara. "Mit der Verfügbarkeit im Google Cloud Marketplace und der Ergänzung um bidirektionale asynchrone Replikation ermöglicht die VSP One unseren Kunden eine einfache Optimierung ihrer Hybrid-Cloud-Betriebsabläufe bei gleichzeitiger Stärkung der Ausfallsicherheit." Dieses Angebot eröffnet den Vertriebspartnern von Hitachi Vantara neue Möglichkeiten, Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Hybrid-Cloud-Strategien zu unterstütze. Der flexible, softwaredefinierte Ansatz und die tiefe Integration mit Google Cloud eröffnen neue Möglichkeiten, kritische Prioritäten wie Ausfallsicherheit, Sicherheit und Nachhaltigkeit anzugehen und Kunden gleichzeitig dabei zu unterstützen, ihre Abläufe zu verbessern, den Datenschutz zu stärken und mehr Wert aus ihrer bestehenden Infrastruktur zu schöpfen. Die Erweiterung auf Google Cloud spiegelt das kontinuierliche Engagement von Hitachi Vantara für Innovation auf der gesamten VSP One-Plattform wider. Basis ist die kürzlich eingeführte, einheitliche Softwareplattform für das Datenmanagement, VSP 360, die die Benutzererfahrung mit der VSP One vereinfacht und transparente Einblicke in Daten und Infrastruktur bietet. Weitere Informationen dazu, wie Unternehmen mit der VSP One SDS den Betrieb von Hybrid Clouds vereinfachen und gleichzeitig Kosten senken können, finden Sie unter: https://www.hitachivantara.com/en-us/products/storage-platforms/software... Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hitachi Vantara GmbH

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.?Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com. Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Social Innovation Business (SIB) bringt Hitachi IT, OT (Operational Technology) und Produkte zusammen und trägt damit zu einer Gesellschaft bei, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Einklang sind. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig - Digital Systems & Services, Energie, Mobilität und Connective Industries - sowie in der strategischen SIB-Unit für neue Wachstumsgeschäfte. Rund um Lumada als Kernstück generiert Hitachi Wert aus der Integration von Daten, Technologie und Fachwissen, um Kunden- und soziale Herausforderungen zu lösen. Die Einnahmen für das Geschäftsjahr 2024 (endete am 31. März 2025) beliefen sich auf insgesamt 9.783,3 Milliarden Yen, mit 618 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 280.000 Mitarbeitern weltweit. Besuchen Sie uns auf https://www.hitachi.com. Pressekontakt: Public Footprint GmbH

