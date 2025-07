Startseite IMZAFLOW startet elektronische Signaturplattform für Wirtschaft und Verwaltung Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-31 14:49. - rechtssichere elektronische Signaturen

- Herkunfts- und Integritätsnachweis durch individuelles Organisationssiegel

- grenzüberschreitende Geschäftsprozesse in unterschiedlichen Rechtsräumen Gelsenkirchen, 31. Juli 2025. Das Gelsenkirchener Software-Unternehmen IMZAFLOW UG startet heute über seine Partner den Vertrieb der Enterprise-Signaturplattform imza.sign. Die B2B- und B2G-Lösung ermöglicht es Unternehmen und Behörden, Verträge und Dokumente digital und eIDAS-konform zu signieren und zu siegeln. Ab Ende 2025 wird die Plattform auch grenzüberschreitende Geschäftsprozesse, anfänglich zwischen Deutschland, der Türkei und der Schweiz, später auch weiteren Ländern, unterstützen. Mit der anfänglichen Fokussierung auf den deutsch-türkischen und deutsch-schweizer Wirtschaftsraum adressiert IMZAFLOW einen wachsenden Markt. Internationale Unternehmen stehen vor der Herausforderung, unterschiedliche regulatorische Anforderungen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse zu erfüllen. "Wir sehen erhebliches Potenzial in internationalen Wirtschaftsbeziehungen", so Andreas Vollmert, Geschäftsführer der IMZAFLOW. "Unsere Plattform wird die rechtliche Komplexität verschiedener Länder abstrahieren und nahtlose Compliance über Ländergrenzen hinweg ermöglichen. Organisationen können ihre Prozesszeiten und -kosten um bis zu 70% reduzieren." Die Lösung richtet sich primär an Unternehmen, die internationale Geschäftsbeziehungen unterhalten, sowie an deutsche und europäische Behörden, die ihre Verwaltungsprozesse digitalisieren möchten. Integrierte Lösung für die digitale Transformation Die Plattform kombiniert drei Kernfunktionen in einem System: elektronische Signaturen, intelligentes Dokumentenmanagement (DMS) und automatisierte Workflow-Systeme. Damit können Organisationen ihre papiergebundenen Geschäftsprozesse vollständig digitalisieren und dabei alle Compliance-Anforderungen erfüllen. "Eine eigene, modulare Plattform zu entwickeln war strategisch die richtige Entscheidung, da wir die Anforderungen von Unternehmen und Verwaltung genau kennen und uns keine der existierenden Plattformen überzeugt hat", erklärt Andreas Vollmert. "Wir haben in nur wenigen Monaten eine Lösung geschaffen, die präzise diese Marktanforderungen adressiert. Die Resonanz von Unternehmen und öffentlicher Verwaltung ist durchweg positiv." Udo Wichert, zweiter Geschäftsführer und Mitgründer, ergänzt: "Besonders die deutsche Verwaltung benötigt qualifizierte elektronische Siegel für den rechtssicheren Ersatz von Personensignaturen. Unsere Plattform bietet eine technologisch ausgereifte Lösung, die Compliance-Anforderungen erfüllt und gleichzeitig die operative Komplexität medienbruchfrei reduziert. Dabei sind sowohl rechtssichere Signaturen als auch Siegel möglich" Multi-jurisdiktionale Rechtssicherheit Das Alleinstellungsmerkmal von imza.sign liegt in der vollständigen Compliance mit den rechtlichen Anforderungen aller Zielmärkte. Die Plattform erfüllt bereits heute die europäische eIDAS-Verordnung für Deutschland. Ab Ende 2025 kommen das türkische Signaturrecht (E-?mza Kanunu) sowie das Schweizer Signaturgesetz (ZertES) hinzu. Die Lösung unterstützt verschiedene Signaturtypen von einfachen elektronischen Signaturen bis hin zu qualifizierten elektronischen Signaturen (QES). Auch qualifizierte elektronische Siegel sind in einem Freigabe-Prozess integriert, vergleichbar mit der Ausgabe eines klassischen Siegels/Stempels in einer Behörde. Durch die Integration externer Vertrauensdiensteanbieter wird die höchste IT-Sicherheit gewährleistet. Enterprise-Architektur für kritische Geschäftsprozesse Die webbasierte Plattform wurde für Unternehmensanforderungen entwickelt und bietet anfänglich mehrsprachige Benutzeroberflächen in Deutsch, Türkisch und Englisch, die aber noch durch weitere Sprachen ergänzt werden. Die intelligente Dokumentenverwaltung imza.dms mit automatischer Versionierung unterstützt komplexe Freigabeprozesse mit hierarchischen Signatur-Workflows. Lückenlose Audit-Trails gewährleisten vollständige Nachvollziehbarkeit aller Vorgänge. Besonders hervorzuheben ist das integrierte Organigramm-basierte Rollen-Management imza.task, das eine automatisierte Aufgabenzuweisung, z.B. wer ist gerade ein Siegelträger, entsprechend der Unternehmensstruktur ermöglicht. Mit der Aufgaben-Funktionalität können komplexe Workflows visuell dargestellt und nachverfolgt werden. IMZAFLOW ermöglicht sowohl Cloud- als auch On-Premise-Implementierungen je nach Sicherheitsanforderungen der Organisation. Die API-First-Architektur ermöglicht nahtlose Integration in bestehende Fachverfahren, eAkte-, ERP-, CRM- und DMS-Systeme. Die Möglichkeit des modularen Ausbaus gewährleistet langfristige Investitionssicherheit. Im Baukastenprinzip können vorgefertigte Lösungen ohne klassisches Customizing an jegliche Anforderungen angepasst werden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: IMZAFLOW UG (haftungsbeschränkt)

Herr Andreas Vollmert

Munscheidstraße 14

45886 Gelsenkirchen

Deutschland fon ..: +49 2151 3874 852

web ..: http://www.imzaflow.de

