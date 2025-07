Startseite Gran Selezione: Das Gespür der Marchesi Mazzei für Terroir-Vielfalt. Die Familie Mazzei präsentiert den Jahrgang 2021 Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Do, 2025-07-31 14:24. Das Castello di Fonterutoli ist nicht nur das historische Anwesen der Marchesi Mazzei, sondern auch eine wahre Bastion des Chianti Classico.

Seit Generationen widmet sich die Familie Mazzei mit Leidenschaft und Weitblick der symbolträchtigen Rebsorte der Toskana, dem Sangiovese, und erkundet jede Nuance mit meisterlichem Gespür und tiefem Respekt für das Herkunftsgebiet. Mit der Einführung der UGA (Zusätzliche Geografische Einheit), den offiziell anerkannten Unterzonen innerhalb der Appellation Chianti Classico, konnten die Mazzeis die Herkunft ihrer Weinberge erstmals mit noch größeren Präzision benennen. In einem Mosaik aus Böden, Lagen und Mikroklimata identifizierten sie drei repräsentative Crus, die seither stolz ihre Herkunft auf dem Etikett tragen. Dies sind Castello Fonterutoli (UGA Castellina), Vicoregio 36 (UGA Castelnuovo Berardenga) und Badiòla (UGA Radda): drei Weine, drei Seelen, eine Philosophie.

Der Wunsch, dem Terroir zuzuhören und ihm Jahr für Jahr seine Stimme zu verleihen, prägt diese Entscheidung. Sie sind das Ergebnis von Erfahrung, Geduld und Sensibilität, drei Etiketten, die vom önologischen Weg der Mazzeis erzählen: ein Werk im Wandel, geformt mit der Sorgfalt eines Maßschneiders. Jede Flasche ist ein Spiegelbild ihrer Herkunft - einer Landschaft, eines Jahrgangs, einer Entscheidung. Castello Fonterutoli ist die historische Gran Selezione der Familie Mazzei, die in der Nähe des Borgo di Fonterutoli von Rebflächen stammt, die in den stark kalkhaltigen Böden mit Alberese-Gestein verwurzelt sind; Vicoregio 36, ein Mosaik aus 36 Klonen, verkörpert die Stimme der Forschung und erzählt vom Sangiovese der Zukunft; und Badiòla stellt die Rebsorte auf fast 600 Metern Höhe – eine der höchsten Lagen des Chianti Classico – vor eine spannende Herausforderung.

Die drei Weine erzählen die authentische Seele des reinsortigen Sangiovese durch verschiedene Lichteinstrahlung und unterschiedliche Mikroklimata, die durch Höhenwinde und markante Tag-Nacht-Temperaturschwankungen geprägt sind. Zur Einzigartigkeit jedes Crus tragen auch die sehr unterschiedlichen Böden bei - Ton, Alberese, Kalkstein, Sandstein und Galestro -, die die geologische Komplexität und einzigartige Identität jeder einzelnen Lage widerspiegeln. "Seit über sechshundert Jahren kümmert sich unsere Familie um dieses Land. Es ist eine tief verwurzelte Geschichte bestehend aus Leidenschaft und Hingabe“, erklären Francesco und Filippo Mazzei, “und mit diesen Gran Selezione-Weinen suchen wir das Potenzial jedes Terroirs und respektieren dabei seine spezifischen Eigenschaften“. Helfershelfer war dabei ein Jahrgang wie 2021, der sich durch Qualität und Ausgewogenheit auszeichnete und es ermöglichte, die besonderen Eigenschaften der einzelnen Weinberge hervorzuheben, so dass das Gebiet im Wein deutlicher und tiefer zu erkennen ist.

„Wir hatten einen trockenen Winter, einen kühlen Frühling mit guten Niederschlägen und einen langen Sommer mit ausgezeichneten Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht “, erklärt Gionata Pulignani, technischer Direktor von Castello di Fonterutoli, und fährt fort: "Diese Entwicklung sorgte für eine ideale Reifung der Trauben, die die individuellen Besonderheiten der drei Weinberge voll zum Ausdruck bringen konnten“. Nach der Handlese wurden die kostbaren Sangiovese-Trauben in den Weinkeller gebracht, wo sie nach einer zweiten Selektion auf dem Sortiertisch separat vinifiziert und ausgebaut wurden. Jeder Wein ist von Anfang an seinem eigenen Rhythmus und seinem eigenen Weg gefolgt, mit dem gleichen Einfallsreichtum und der gleichen Sorgfalt.

Im Castello Fonterutoli finden wir Eleganz, Struktur und Mineralität; Vicoregio 36 bietet die Reinheit und Komplexität des Sangiovese mit unterwarteter Intensität, und Badiòla umhüllt uns dank eines lebendigen Mikroklimas mit einem Hauch von kleinen Beerenfrüchten und erzählt von der Frische und Leuchtkraft des Ortes, an dem er geboren wurde.

***

Castello di Fonterutoli ist das historische Anwesen der Familie Mazzei, die seit über sechshundert Jahren in der Toskana Wein anbaut. Es befindet sich in Castellina in Chianti und ist eines der repräsentativsten Weingüter des Chianti Classico. Das Herzstück des Betriebs ist die von der Architektin Agnese Mazzei entworfene Kellerei Fonterutoli, in der neben den Gran Selezione-Weinen auch andere hervorragende Weine der Marchesi Mazzei hergestellt werden. Dazu gehören der Siepi IGT Toscana, ein Blend aus Sangiovese und Merlot, Expression eines einzelnen Weinbergs in der Gemeinde Castellina in Chianti, der seit 2015 an der Place de Bordeaux gehandelt wird; Concerto di Fonterutoli, der seit 1981 aus Sangiovese- und Cabernet Sauvignon-Trauben vinifiziert wird und zu den ersten zehn Weinen gehörte, die das Phänomen des Super Tuscans begründeten, und der Ser Lapo Chianti Classico Riserva, der zu Ehren von Ser Lapo kreiert wurde, dem wir das erste bekannte Dokument über die Verwendung des Namens „Chianti“ aus dem Jahr 1398 verdanken. Über memo@thurner-pr.com Komplettes Benutzerprofil betrachten