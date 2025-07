Startseite VITA COLA Flaschen zum Naschen Pressetext verfasst von Weissbach am Do, 2025-07-31 09:13. In der aktuellen Promotion setzt VITA COLA ihre attraktiven Glasmehrweggebinde in den Fokus und belohnt den Kauf mit einer exklusiven Kastenzugabe. Schmalkalden/Lichtenau, 31. Juli 2025. Glasmehrweg liegt im Trend. Seit Jahren erweisen sich Colas und Limonaden in diesem Gebinde als zuverlässige Umsatzgaranten für den Handel. VITA COLA punktet in diesem Markt gleich mit zwei attraktiven Individualgebinden: der wiederverschließbaren 0,33-Liter-Flasche für unterwegs und der 0,75-Liter-Flasche im praktischen 8er-Kasten für zu Hause. Jetzt stehen beide Gebinde im Mittelpunkt einer POS-Aktion. VITA COLA Minis als Kastenzugabe

Von August bis Oktober belohnt VITA COLA den Kauf eines Kastens VITA COLA oder VITA LIMO im 0,33- oder 0,75-Liter-Glasmehrweggebinde mit einer Tüte VITA COLA Minis. „Das sind Fruchtgummis in Form unserer VITA COLA Glasflaschen und mit dem typischen Geschmack unserer VITA COLA Original“, erläutert Marketingleiterin Claudia Meincke. Die VITA COLA Minis werden ausschließlich als Kastenzugabe verteilt und sind im Handel nicht käuflich zu erwerben. „Wir hatten die kleinen Flaschen zum Naschen bereits im letzten Jahr bei unserer Glaspromotion im Einsatz. Die Kunden waren begeistert“, sagt Claudia Meincke. Werbliche Unterstützung

VITA COLA flankiert die Aktion mit einer klassischen Plakat- und Digitalkampagne für das Hero-Produkt VITA COLA Original. Zusätzlich wird die Promotion mit einer speziell auf die Aktion ausgerichteten Social-Media-Kampagne unterstützt. Am POS sorgen aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen und POS-Materialien für maximale Sichtbarkeit und zusätzliche Kaufimpulse. Über VITA COLA

VITA COLA ist eine Marke der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH aus Schmalkalden (Thüringen), einem Unternehmen der HassiaGruppe. Die HassiaGruppe ist ein Familienunternehmen mit einer rund 160-jährigen Firmen-Geschichte. VITA COLA wird bei Thüringer Waldquell sowie an weiteren Standorten der HassiaGruppe abgefüllt. Unter der Dachmarke sind 16 alkoholfreie Erfrischungsgetränke erhältlich: vier Cola-Sorten, ein Cola-Orangen-Mix, acht Limonaden und drei Energy-Drinks. Zum Portfolio gehören vier zuckerfreie Erfrischungsgetränke.