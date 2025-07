Startseite Versicherungsablehnung? Risk-BOT klärt auf – 161.579 Nutzer im Jahr 2025 vertrauen dem digitalen Helfer Pressetext verfasst von RiskBOT am Do, 2025-07-31 08:18. Ablehnung vom Versicherer und plötzlich herrscht Funkstille? Immer mehr Menschen in Deutschland stellen sich diese Frage – und suchen gezielt nach Unterstützung. Der digitale Rechtshelfer Risk-BOT hat allein im Jahr 2025 bislang 161.579 Schadensfälle analysiert. Eine Zahl, die nicht nur für Vertrauen, sondern auch für ein wachsendes Bedürfnis nach Transparenz spricht. „Die Versicherungsbranche hat ein Kommunikationsproblem“, sagt Roland, Versicherungscoach und Gründer der Plattform. „Viele Menschen stehen nach einer Ablehnung im Regen – ohne zu wissen, ob sie sich wehren können oder sollen. Genau hier setzt Risk-BOT an.“

Digitaler Gegenspieler auf Augenhöhe Risk-BOT prüft abgelehnte Schadenmeldungen automatisiert auf formale Fehler, Fristverstöße und inhaltliche Schwächen – ohne Juristendeutsch, ohne langes Warten. Dabei bleiben Nutzer*innen anonym, und sie erhalten eine klare Einschätzung zur Erfolgsaussicht bei einem möglichen Widerspruch. Der Erfolg des Tools liegt in seiner Klarheit: Risk-BOT liefert keine vagen Gutachten, sondern konkrete Handlungsempfehlungen – erstellt von geprüften Versicherungsexpert*innen im Hintergrund.

Ein neuer Standard für Verbraucherrechte Dass über 161.000 Menschen Risk-BOT innerhalb eines Jahres nutzen, zeigt nicht nur die digitale Bereitschaft, sondern auch ein strukturelles Problem: „Es gibt zu viele fragwürdige Ablehnungen, gerade bei Personenschäden, Berufsunfähigkeit oder Wasserschäden“, betont Roland. „Wenn eine Versicherung ablehnt, heißt das längst nicht, dass du leer ausgehen musst.“ Einzelne Fälle zeigen: Selbst bei eindeutiger Sachlage wurde der Schaden teils „aus formalen Gründen“ abgewiesen – eine Taktik, die viele Verbraucher nicht durchschauen. Risk-BOT sorgt hier für Fakten statt Frust.

Ausblick: Auf dem Weg zur digitalen Instanz für Gerechtigkeit Die Plattform plant, das Angebot weiter auszubauen – etwa durch regionale Anlaufstellen in NRW und spezialisierte Unterstützung bei komplexen Fällen wie Berufsunfähigkeit und Langzeitfolgen nach Unfällen. 161.579 Menschen haben ihre Ablehnung nicht geschluckt. Sie haben geprüft – und gewonnen. Ein Trend, der zeigt:

