Startseite Matrix42 führt Configurable AI ein: Kontrolle über Daten, Bereitstellung und Modelle Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-31 07:33. Mit Configurable AI für die Enterprise-Lösungen von Matrix42 können Kunden maßgeschneiderte KI-Use-Cases erstellen und behalten dabei die volle Kontrolle über Modelle, Daten und Deployment. Frankfurt/Main, 31.7.2025 - Matrix42, "The European Choice" für Service-Management-Lösungen, erweitert die KI-Fähigkeiten seiner Enterprise-Service-Management-Lösungen durch "Configurable AI". Die neue Funktion ermöglicht es Kunden, die Kontrolle bei der Einführung von Künstlicher Intelligenz in ihr Service Management zu übernehmen: Mit seinem benutzerkonfigurierbaren Framework können Kunden KI nahtlos in ihre ITSM-, ESM- und SAM-Lösung integrieren. Dies ermöglicht es Kunden, GenAI-Anwendungsfälle zu definieren und gleichzeitig die volle Flexibilität bei der Auswahl ihres bevorzugten KI-Dienstes und -Modellanbieters zu erhalten - ob proprietäre Modelle für mehr Kontrolle, Open-Source-Alternativen, kundenspezifische Lösungen oder Anbieter wie OpenAI und Azure OpenAI. Volle Kontrolle bedeutet die Freiheit, den am besten geeigneten Ansatz für maximale Anpassung und Ausrichtung auf strategische Ziele zu wählen. "Die Zukunft des KI-gestützten Service Managements ist nicht One-Size-fits-all. Wir haben Matrix42 Configurable AI entwickelt, um Kunden die Freiheit zu geben, KI-Services an ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen - ob in der Cloud oder on-premises", sagte Santeri Jussila, Chief Product Officer bei Matrix42. "Kunden verfügen über viele wertvolle Daten und Ideen, um daraus mehr Wert zu schöpfen. Wir wollen sie in die Lage versetzen, genau das zu tun - auf sichere und effiziente Weise." Matrix42 Configurable AI treibt KI-Transformation europäischer Organisation voran Die Einführung von KI bringt oft kritische Herausforderungen mit sich, darunter Compliance-Risiken, eingeschränkte Kontrolle über KI-Modelle und hohe Implementierungskomplexität. Öffentliche KI-Dienste können die Datenprivatsphäre gefährden, während One-Size-fits-all-Modelle oft nicht die Bedürfnisse von Unternehmen erfüllen. Matrix42 Configurable AI wurde entwickelt, um diese Hindernisse zu überwinden und eine sichere und effiziente KI-Einführung zu ermöglichen. Mit seinem AI-your-Way-Ansatz ermöglicht Matrix42 es Kunden, zu definieren, wo ihre Daten gespeichert werden, die KI-Modelle auszuwählen, denen sie vertrauen, und jetzt - ihre eigenen KI-gestützten Anwendungsfälle zu erstellen. Diese einzigartige Flexibilität steht sowohl Cloud- als auch On-Prem-Kunden zur Verfügung und gewährleistet maximale Anpassungsfähigkeit ohne Kompromisse bei Governance oder Sicherheit. Für den Einstieg benötigen Kunden keine Schulung, da die Dokumentation Anwendungsbeispiele enthält, die den sofortigen Einstieg erleichtern. Matrix42 Configurable AI vereinfacht die KI-Implementierung mit einem dreistufigen Prozess, der auf die Matrix42 Enterprise-Funktionalität zugeschnitten ist: * Auswahl von KI-Service und -Modell: Unternehmen können ihre bevorzugten KI-Anbieter oder -Modelle auswählen - von OpenAI bis hin zu privat gehosteten, selbst entwickelten oder proprietären Lösungen - basierend auf Compliance-, Kosten- und Sicherheitsanforderungen.

* Definieren von Anwendungsfälle: Mit einem No-Code-Framework können Unternehmen KI-gestützte Aktionen wie Ticketklassifizierung, Zusammenfassung und automatisierte Aktionen entwerfen. Prompts, Inputs und Outputs können für spezifische Geschäftsszenarien und GenAI-basierte Anwendungsfälle angepasst werden.

* Bereitstellung sichern: Configurable AI lässt sich nahtlos in bestehende IT-Umgebungen integrieren, unterstützt hybride, On-Premises- oder Cloud-Bereitstellungen und gewährleistet Governance durch detaillierte Überwachung von Prompts und Datennutzung. Dieser modulare Ansatz beschleunigt die Time-to-Value und reduziert gleichzeitig die Komplexität und die Risiken, die traditionell mit der Einführung von KI verbunden sind. Innovation über den Status Quo hinaus Immer noch 85 % der Service-Desk-Kontakte werden manuell bearbeitet. Durch automatisierte Ticketkategorisierungen, Zusammenfassungen und Lösungsvorschläge, um nur einige Beispiele zu nennen, hilft KI, die Arbeitslast für Mitarbeiter in Service-Funktionen zu reduzieren und die Problembehandlung zu beschleunigen - und darüber hinaus. Matrix42 Configurable AI adressiert wichtige geschäftliche Herausforderungen mit einer Reihe innovativer Funktionen: hybride Bereitstellungsoptionen zur Verbesserung der Datensicherheit, KI-Modellflexibilität zur Vermeidung von Vendor Lock-in und robuste Integration auf Enterprise-Niveau mit ITSM- und ESM-Lösungen. Durch die Konzentration auf Skalierbarkeit und Anpassungsmöglichkeiten ermöglicht es Unternehmen, die Einführung von KI an ihre Reife und langfristigen Geschäftsziele anzupassen. Für weitere Informationen sind Interessenten sind eingeladen, am #1 Service Management Event in Europa teilzunehmen: "Digitalize and Automate 2025 - Welcome AI Agents: The Future of Proactive Service Management starts now!": https://www.matrix42.com/de/digitalize-and-automate-2025 Das Konzept der European Choice im Service-Management für mehr Digitale Souveränität wird hier erläutert:

