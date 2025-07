Startseite E-Auto-Monitor: Knapp die Hälfte der Autofahrer hat bereits Berührungspunkte mit E-Autos Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-31 07:30. Eine aktuelle Studie der INNOFACT AG für die Wirtschaftswoche zeigt: E-Auto-Besitzer sind die zufriedensten Autofahrer in Deutschland. Der "WiWo-E-Auto-Monitor" beleuchtet umfassend die Dynamik des deutschen Elektromobilitätsmarktes und deckt dabei sowohl Erfolge als auch Hindernisse auf. Für die repräsentative Online-Befragung wurden 1.000 Personen in Deutschland befragt, aufgeteilt nach den drei Hauptantriebsarten: Verbrenner, Plug-in-Hybrid und Elektro. Elektrofahrer führen bei Zufriedenheit deutlich 57 Prozent der E-Auto-Fahrer sind "sehr zufrieden" mit ihrem Fahrzeug - ein klarer Spitzenwert. Zum Vergleich: Nur 46 Prozent der Benzinfahrer und lediglich 44 Prozent der Diesel- und Plug-in-Hybrid-Nutzer zeigen sich sehr zufrieden. Die Konsequenz: 87 Prozent der E-Auto-Fahrer wollen auch beim nächsten Kauf wieder elektrisch fahren. Knapp die Hälfte aller Befragten hat zudem bereits Erfahrungen mit E-Autos gesammelt. Besonders vertraut sind Plugin-Hybrid-Besitzer und Fahrer größerer Fahrzeugklassen mit der Technologie. Ein klarer Trend: Einkommensstärkere Haushalte sind Vorreiter - 54 Prozent der Befragten mit über 2.500 Euro Monatseinkommen haben E-Auto-Erfahrung, in der untersten Einkommensgruppe sind es nur 30 Prozent. Tesla führt hauchdünn vor BMW Tesla wird mit 62,2 Prozent als fortschrittlichste Elektromarke wahrgenommen, BMW folgt knapp dahinter mit 61,9 Prozent. Mercedes-Benz, Audi und Volkswagen komplettieren die Top 5. Dabei bewerten jüngere Befragte und aktive E-Auto-Besitzer diese Marken generell als fortschrittlicher. Die Studie beleuchtet dabei auch die Kaufbarrieren. Diese sind: * Reichweite (59%) - Die mangelnde Reichweite bleibt die größte Sorge potenzieller E-Auto-Käufer

* Hohe Anschaffungskosten (48%) - Der Preis schreckt viele Interessenten ab

* Unzureichende Ladeinfrastruktur (43%) - Fehlende Lademöglichkeiten hemmen die Kaufbereitschaft Ladeinfrastruktur: Schnelligkeit ist entscheidend Über drei Viertel der Befragten sehen Schnellladestationen mit mindestens 50 kW Leistung als wichtigstes Kriterium. Ein gutes Bezahlsystem (66%) und erhöhtes Sicherheitsempfinden an Ladestationen (49%) sind weitere zentrale Anforderungen. Fazit und Handlungsempfehlungen: "Die Studie zeigt deutlich: Wer einmal elektrisch fährt, will nicht mehr zurück", so die Studienautoren. "Gleichzeitig müssen Hersteller und Politik drei Kernbereiche angehen: Reichweite erhöhen, Preise senken und die Schnellladeinfrastruktur weiter ausbauen." Die Studie ist beziehbar unter https://innofact-marktforschung.de/wiwo-studie-e-auto-monitor/ . Über die Studie Der WiWo-E-Auto-Monitor wurde von der INNOFACT AG im Auftrag der Wirtschaftswoche durchgeführt. Die repräsentative Online-Befragung umfasste 1.000 Teilnehmer in Deutschland, aufgeteilt nach Antriebsarten. Alle Probanden und Probandinnen erfüllen die folgenden Kriterien: * Männer und Frauen im Alter von 18-79 Jahren

* Mitentscheider beim PKW-Kauf

