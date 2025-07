Startseite Vortragsveranstaltung "Die medikamentöse und nicht medikamentöse Behandlung des RLS" Pressetext verfasst von connektar am Do, 2025-07-31 07:23. Einladung zur Vortragsveranstaltung _Die medikamentöse und nicht medikamentöse Behandlung des RLS_" am 02.08.2025 um 14:00 im Kursaal des Kurzentrums Weißenstadt, Im Quellenpark 1 in Weißenstadt. Weißenstadt, den 30. Juli 2025. Die Deutsche Restless Legs Vereinigung e.V. und deren Selbsthilfegruppe Wunsiedel-Hof laden zu einer Vortragsveranstaltung am 02.08.2025 ab 14:00 Uhr ein. Veranstaltungsort ist der Kursaal des Kurzentrums Weißenstadt, Im Quellenpark 1 in Weißenstadt. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung wird gebeten unter 09238/96524 bzw. 0176/95599849 oder per E-Mail an: shg.restlesslegs.doris.beer@gmail.com. Nach der Begrüßung der Selbsthilfegruppen-Leiterin Doris Beer hält PD Dr. med. Cornelius Bachmann den Vortrag zum Thema "_Die medikamentöse und nicht medikamentöse Behandlung des RLS_". Das Restless Legs Syndrom (RLS) oder das "Syndrom der unruhigen Beine" ist eine häufige schlafbezogene neurologische Krankheit, die zwar seit langem beschrieben, aber bis heute oft nicht richtig erkannt wird. Typisch für das RLS sind unangenehme bis schmerzhafte, schwer zu beschreibende Missempfindungen sowie ein ausgeprägter Bewegungsdrang vor allem der Beine. Die genauen Ursachen des RLS sind noch nicht geklärt. Es handelt sich um eine Erkrankung, bei der verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Dazu gehören nach heutigem Wissenstand ein gestörter Eisenstoffwechsel sowie ein Mangel am Botenstoff Dopamin im Gehirn. Die RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung ist eine gemeinnützige Organisation der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Betroffene, deren Angehörige und medizinisch-pflegerisches Personal aufzuklären und deren Kenntnis über Krankheit und Therapie zu erhöhen. Dies erfolgt durch umfangreiches gedrucktes und Online-Informationsmaterial, aber insbesondere auch durch die lokale Präsenz in Form von Selbsthilfegruppen, in denen Betroffene Rat suchen und sich austauschen können. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland fon ..: +49 (0) 89 550 2888 - 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an. Pressekontakt: RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München fon ..: +49 (0) 89 550 2888 - 0

email : info@restless-legs.org Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten