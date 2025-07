Startseite Aurania bestätigt großes Zielgebiet im Porphyr-Kupfer-Zielgebiet Awacha Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-30 19:08. Toronto, Ontario, 30. Juli 2025 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) (- www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-discovery-of-high-grade-and-... -) (Aurania oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass nach der Auswertung und Interpretation der Daten aus dem Anaconda-Mapping-Programm, das 2024 im Rahmen des Awacha-Projekts des Unternehmens in Ecuador abgeschlossen wurde, eine große Zone mit hydrothermaler Alteration entdeckt wurde. Die Anaconda-Methode zeichnet sich durch einen systematischen und detaillierten Ansatz zur Erfassung geologischer Daten aus, der die Entdeckung mehrerer Lagerstätten ermöglicht hat, darunter die riesige Porphyr-Cu-Au-Ag-Lagerstätte Alpala im Norden Ecuadors und die Porphyr-Cu-Au-Mo-Lagerstättengruppe Cortadera im Norden Chiles. Bezeichnenderweise stimmt die Zone von Interesse im Porphyr-Kupferzielgebiet Awacha räumlich mit einer magnetischen Hochanomalie und einem Gebiet mit erhöhter mobiler magnetotellurischer (MobileMT) Leitfähigkeit überein, was zusätzliche Feldarbeiten zur Verfeinerung der Bohrlochstandorte für ein künftig geplantes Bohrprogramm rechtfertigt. Die Auswertung der Daten wurde Anfang Juni abgeschlossen, und das Unternehmen beauftragte den Porphyr-Kupfer-Experten Dr. Steve Garwin (siehe Pressemitteilung vom 27. Juni 2025) mit der Überprüfung der Kartierungsdaten im Anaconda-Stil und der Identifizierung der vielversprechendsten Porphyr-Ziele im Gebiet Awacha. Dr. Garwin wird eine maßgebliche Rolle bei der Entdeckung mehrerer bedeutender Erzvorkommen zugeschrieben, darunter die Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätte Alpala im Projekt Cascabel in Ecuador. Dr. Garwin hat empfohlen, das definierte Ziel durch eine detaillierte Kartierung im Maßstab 1:1.000 bis 1:2.000 im Anaconda-Stil zu evaluieren, um Bohrpad-Standorte festzulegen. Er riet außerdem dazu, die Feldprospektion und Bodenprobenahme nach Westen über die MobileMT-Anomalien 1 und 2 (siehe Pressemitteilung vom 27. Juni 2025) auszuweiten. Dr. Garwin bestätigte, dass die Anaconda-Methode eine große Zone (>6 km x 4 km) hydrothermaler Alteration aufgedeckt hat, die mesozoische hornblendenhaltige Intrusionen in jurassischen siliziklastischen Gesteinen (Santiago-Formation) betrifft. Diese Alteration ist durch eine frühzeitige propylitische Anordnung (Chlorit + Epidot) mit lokal begrenzten Zonen kaliumhaltiger (Biotit) Alteration gekennzeichnet, gefolgt von einer spätzeitigen phyllitischen (Quarz-Sericit-Pyrit), argillitischen (Kaolinit-Illit/Smectit) und fortgeschrittenen argillitischen (Dickit-Pyrophyllit) Alteration. Eine zentrale argillitische Zone mit einer Ausdehnung von etwa 2 km (Nord-Süd) mal 1 km (Ost-West) wird von phyllitischen und lokal fortgeschrittenen argillitischen Zonen flankiert (siehe Abbildung 1). Gesteinsproben ergaben an der Oberfläche bis zu 0,37 % Cu, 0,20 g/t Au, 580 ppm As, 49 ppm Bi und 306 ppm Mo. Zonen mit erhöhten Cu:Zn-Verhältnissen und Mo in Bodenproben und Gesteinsproben definieren einen 6 km mal 4 km großen Ring um die zentrale argillitische Zone. Gesteinsproben mit Chalkopyrit und erhöhtem Chalkopyrit:Pyrit-Verhältnis definieren eine Zone mit einem Durchmesser von etwa 2 km südwestlich der zentralen argillitischen Zone. Durchgehende und planare kristalline Quarzadern, die durch mediale Suturen aus Chalkopyrit-Pyrit und Molybdänit-Adern gekennzeichnet sind, wurden in der Nähe der Chalkopyrit-Vorkommen kartiert (siehe Abbildung 1). Sowohl Cu als auch Mo sind primäre Indikatoren für eine Porphyrmineralisierung, wobei erhöhte Cu:Zn-Verhältnisse und die sulfidhaltigen Adern auf eine enge Nähe zum mineralisierten Kern hindeuten. Auf der Grundlage dieser Beobachtungen hat Dr. Garwin eine 2.200 m x 1.200 m große Zielzone abgegrenzt, die durch eine magnet Auf der Grundlage dieser Beobachtungen hat Dr. Garwin eine 2.200 m x 1.200 m große Zielzone abgegrenzt, die durch eine magnetische Hochanomalie und einen Bereich mit erhöhter MobileMT-Leitfähigkeit unterstützt wird (siehe Abbildungen 2 und 3). Magnetische Hochanomalien können auf Zonen mit kaliumhaltiger Alteration mit reichlich Magnetit im Untergrund hinweisen, die in engem Zusammenhang mit dem Kern von mineralisierten Porphyrsystemen stehen. In der Nähe des Kerns können hohe Leitfähigkeitsanomalien auf das Vorhandensein elektrisch leitfähiger Sulfidmineralien wie Pyrit und die primären Mineralien von wirtschaftlichem Interesse in Porphyr-Kupferlagerstätten hinweisen: Chalkopyrit und Bornit. Bezeichnenderweise stimmen die magnetischen und MobileMT-Höhenwerte im Untergrund räumlich mit den in der Oberflächenkartierung abgegrenzten Zonen mit hohem Chalkopyrit-/Pyritgehalt überein.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80545/300725_DE_ARU.001.jpeg Abbildung 1: Ergebnisse der Kartierung mit der Anaconda-Methode im Zielgebiet Awacha (rot umrandete Zone mit hoher Priorität) mit ausgewählten interpretierten MobileMT-Anomalien (magentafarben umrandet). Cp = Chalkopyrit; Py = -Pyrit.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80545/300725_DE_ARU.002.png Abbildung 2: Linkes Bild: MobileMT-Tiefenschnitt in 700 m über dem Meeresspiegel, der die Position des Zielgebiets Awacha (rote Umrandung) über der MobileMT-Anomalie 6 zeigt (rote Farbe steht für hohe Leitfähigkeit, blaue Farbe für hohe Widerstandsfähigkeit). Rechtes Bild: RTP-Luftmagnetmessung, die die Position des Zielgebiets über der großen magnetischen Anomalie zeigt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80545/300725_DE_ARU.003.png Abbildung 3: Ost-West-Querschnitt der MobileMT 2.5D-Inversion im Zielgebiet Awacha (rote Umrandung in Abbildung 2 über Anomalie 6), Blick nach Norden. Die Oberkante der Anomalie 6 liegt etwa 200 m unter der Oberfläche. Die Kartierung im Anaconda-Stil wurde über eine Fläche von 17 km² im Zielgebiet Awacha abgeschlossen. Insgesamt wurden mehr als 2.200 Aufschlüsse von Feldgeologen untersucht und beschrieben und anschließend in einer Datenbank zusammengestellt. Qualifizierte Personen: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen geologischen Informationen wurden von Jean-Paul Pallier, MSc, VP Exploration von Aurania, überprüft und genehmigt. Herr Pallier ist von der European Federation of European Geologists als EurGeol benannt und eine gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden, qualifizierte Person. Über Aurania Aurania ist ein Mineral -Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Bewertung, Akquisition und Exploration von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Edelmetallen und Kupfer in Südamerika konzentriert. Das Flaggschiffprojekt des Unternehmens, The Lost Cities - Cutucu, befindet sich im jurassischen Metallogenitätsgürtel in den östlichen Ausläufern der Anden im Südosten Ecuadors. Informationen zu Aurania und technische Berichte sind unter , www.aurania.com , und www.sedarplus.ca sowie auf Facebook unter www.facebook.com/auranialtd/ , X (ehemals Twitter) unter x.com/AuraniaLtd und LinkedIn unter www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

