Neural Therapeutics übernimmt Hanf.com - Neue Dynamik im europäischen Cannabismarkt

Der 26. Mai 2025 war ein wichtiges Datum in der Geschichte von Hanf.com: Der deutsche CBD-Marktführer hat eine strategische Investitions- und Optionsvereinbarung mit Neural Therapeutics geschlossen, einem führenden Unternehmen in der ethnobotanischen Arzneimittelforschung. Im Rahmen einer mehrstufigen Transaktion beabsichtigt Neural Therapeutics, 100 % der Muttergesellschaft von Hanf.com, CWE European Holdings Inc. Dieser Schritt ist auch für Investoren bedeutend, da die Aktien von Neural Therapeutics (WKN: A3EGH1; ISIN: CA64134N2032) seit Ende März 2025 neben Toronto auch in Frankfurt gehandelt werden.

Hanf.com: Eine Wachstumsgeschichte mit grünen Aussichten

Die Transaktion soll die Präsenz von Neural Therapeutics in Europa ausbauen, die Arzneimittelforschung und Innovation im Bereich der psychischen Gesundheit unterstützen und sofortige Umsätze generieren.

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat sich Hanf.com von einem CBD-Start-up zu einem Marktführer in Deutschland entwickelt. Das Unternehmen betreibt derzeit 15 Filialen - 11 eigene Filialen, alle in Bayern, sowie 4 Franchise-Filialen in ganz Deutschland. Darüber hinaus soll in Kürze ein 16. Geschäft (Franchise) in Bonn eröffnet werden. Mit über 800 Produkten pro Standort und mehr als 40 Lieferanten aus der EU verfügt Hanf.com über eines der breitesten Produktangebote aller CBD-Einzelhändler in Deutschland, was ein wichtiges Kriterium für Kunden bei der Auswahl eines bestimmten Geschäfts darstellt.

Hanf verfügt mit einem Umsatz von rund 4,8 Mio. Euro im Jahr 2024, einem Wachstum von +79 % gegenüber dem Vorjahr und einem EBITDA von etwa 14 % über solide Fundamentaldaten. Interessant sind die Eigenmarken von Hanf.com wie Hempodia und Mind Munchies, die mit einem Anteil von ~30 % an den Umsatzkosten die umsatzstärkste Kategorie darstellen und für eine robuste Rentabilität und starke Markendifferenzierung sorgen. Das relativ risikoarme Franchise-Modell und die attraktiven rechtlichen Rahmenbedingungen sind weitere Business-Driver.

Rückenwind durch rechtliche Rahmenbedingungen

Die regulatorischen Entwicklungen in Deutschland könnten ebenfalls für weiteres Wachstum sorgen: Der Besitz kleiner Mengen Cannabis ist seit April 2024 legal, und im Juli traten Vorschriften für nicht-kommerzielle Cannabis-Clubs in Kraft. Gleichzeitig wurden die THC-Grenzwerte für CBD-Produkte angehoben und der medizinische Markt weiter geöffnet. Hanf.com hat sich frühzeitig darauf vorbereitet: Das Unternehmen unterstützt gezielt die Gründung von Cannabis-Clubs in Städten, in denen es Niederlassungen hat, plant die Teilnahme an medizinischen Pilotprojekten und expandiert im B2B-Bereich mit dem neuen Portal hanf-grossmarkt.com, das sich an kleinere CBD-Händler richtet.

Für Neural Therapeutics birgt die Investition in Hanf.com deshalb mehrere Vorteile. Einerseits erhält das Unternehmen direkten Zugang zum deutschen Cannabismarkt, der laut Statista bis 2032 auf über sieben Milliarden Euro wachsen und damit den kanadischen Markt überholen soll. Andererseits profitiert Neural von der Infrastruktur, dem erfahrenen Management, starken Eigenmarken und einem etablierten Franchise-Modell.

