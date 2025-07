Humanoid Global beruft Dr. Yue Hu in das Humanoid Technical Advisory Committee

Vancouver, BC - 30. Juli 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. (Humanoid Global oder das Unternehmen) (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCPK:RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent mit Schwerpunkt auf humanoider Robotik und Embodied AI [verkörperte KI], gibt bekannt, dass Dr. Yue Hu als erstes Mitglied dem neu gegründeten Technical Advisory Committee beitritt.

Dr. Hu wird das Unternehmen in Fragen der technischen Strategie, zu Forschungsergebnissen und neuen Trends in der humanoiden Robotik beraten. Sie ist eine international erfahrene Expertin und derzeit als Assistant Professor im Fachbereich Mechanical and Mechatronics Engineering an der University of Waterloo tätig, wo sie das Active and Interactive Robotics Lab leitet. Darüber hinaus hat sie Führungspositionen innerhalb der IEEE Robotics and Automation Society (RAS) inne und bringt fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen soziale Mensch-Roboter-Interaktion, optimale Steuerung und Collaborative Humanoid System Design mit.

Dr. Hu hat Forschungen in Bereichen geleitet, die die Zukunft der Embodied AI bestimmen werden, darunter drehmomentgesteuerte zweibeinige Robotik und multimodale Kraftrückkopplungssysteme, sagte der CEO von Humanoid Global, Joshua Mattetore. Sie und das Technical Advisory Committee werden uns dabei helfen, unsere Investitionsstrategie zu gestalten, technische Risiken zu bewerten und Partnerschaften im globalen humanoiden Ökosystem zu begleiten.

Humanoid Global hat sich zum Ziel gesetzt, führende Unternehmen mit nachgewiesener Erfahrung in der Forschung, dem Bau und der Skalierung humanoider Systeme zusammenzubringen, die anerkannte Vorreiter in den Bereichen Mechatronik, kognitive KI und beim Einsatz von Robotern in der Praxis sind.

Dr. Hu und das Advisory Team werden unsere Reichweite erheblich vergrößern, unseren technischen Fokus schärfen und uns in die Lage versetzen, frühzeitig Zugang zu bahnbrechenden Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Bereich humanoider Robotik zu erhalten, fügte Mattetore hinzu. Wir glauben, dass diese Branche vor einem bedeutenden Wachstum steht. Unser Ziel ist es, uns auf diese Marktchance zu konzentrieren und mit einer gezielten Investitionsplattform Mehrwert in diesem fokussierten Ökosystem zu generieren, indem wir Zugang zu einem Portfolio von Unternehmen bieten, die für die meisten Investoren sonst oft unzugänglich sind.

Laut Goldman Sachs könnte der gesamte potenzielle Markt für humanoide Roboter bis 2035 ein Volumen von 38 Milliarden $ erreichen, mit einem prognostizierten Absatz von 1,4 Millionen Einheiten über diesen Zeitraum.

Das Technical Advisory Committee von Humanoid Global soll aus führenden Robotik-Experten bestehen, die die technische Due Diligence potenzieller Investitionen unterstützen und hinsichtlich der Performance der Portfoliounternehmen beraten. Dazu gehören die Identifizierung neuer Forschungsergebnisse, die Festlegung von R&D-Prioritäten, die Förderung wissenschaftlicher Partnerschaften und die Ausrichtung der Produktentwicklung an den neuesten Fortschritten in der humanoiden Robotik.

Mit sinkenden Kosten für Hardware und Recheninfrastruktur werden Humanoide nicht nur rentabel, sondern sind auch einfach unverzichtbar, so Matettore weiter. Diese Technologien könnten der Gesellschaft enorme Vorteile bringen, indem sie durch skalierbare, effizienz- und produktivitätssteigernde Automatisierung Lösungen für den Arbeitskräftemangel, steigende Arbeitskosten und die alternde Bevölkerung bieten.

Die Beratungsvereinbarung hat eine Laufzeit von zwölf Monaten. Beide Parteien haben das Recht, die Beratungsvereinbarung jederzeit zu kündigen.

Gewährung von Aktienoptionen und RSUs

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es im Einklang mit seinem Aktienoptions- und RSU-Plan - und vorbehaltlich der Genehmigung der CSE - Dr. Hu 50.000 Incentive-Optionen (die Optionen) und 25.000 Restricted Share Units (die RSUs) zugewiesen hat. Jede Option kann innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Gewährung ausgeübt und zu einem Ausübungspreis von 0,61 $ gegen eine Stammaktien des Unternehmens eingetauscht werden. Die Optionen werden in gleichen Tranchen vierteljährlich unverfallbar, wobei die vollständige Unverfallbarkeit nach vier Quartalen ab dem Zuteilungsdatum erreicht ist. Jede RSU berechtigt den Empfänger bei Eintritt der Unverfallbarkeit zum Erwerb einer Aktie des Unternehmens. Die RSUs werden mit sofortiger Wirkung unverfallbar und verfallen am 24. Juli 2030.

Weitere Unternehmensentwicklungen

Das Unternehmen hat Investor Insights Systems Inc. (Investor Insights) für einen Zeitraum von vier Monaten ab dem 28. Juli 2025 mit der Erbringung von digitalen Marketingdienstleistungen beauftragt, darunter die Erstellung digitaler Inhalte, deren Verbreitung, Suchmaschinenmarketing (SEM), Pay-per-Click-Werbung (PPC) und Kampagnen zur Steigerung der Marktbekanntheit. Investor Insights erhält für die während der Laufzeit des Vertrags zu erbringenden Dienstleistungen eine Gesamtvergütung in Höhe von 500.000 $ zuzüglich GST/HST, die im Voraus zu zahlen ist. Nach Kenntnis des Unternehmens haben weder Investor Insights noch seine Geschäftsführer weitere direkte oder indirekte Beteiligungen an den Wertpapieren des Unternehmens. Das Unternehmen steht in keiner Geschäftsbeziehung zu Investor Insights.

Die von Investor Insights erbrachten Dienstleistungen werden von Mac Foster überwacht, der unter der Adresse 179 Shaw St. Toronto, Ontario, Kanada, Tel.: (647) 302-3382, E-Mail: mac@investorinsightssystems.com erreichbar ist.

Über Humanoid Global Holdings Corp.

Humanoid Global Holdings Corp. (CSE:ROBO, FWB:0XM1, OTCPK:RBOHF) (Humanoid Global oder das Unternehmen) ist ein börsennotierter Investment-Emittent, der ein Portfolio von wegweisenden Unternehmen im wachsenden Bereich der humanoiden Robotik und Embodied AI aufbaut, in diese investiert und ihr Wachstum beschleunigt. Das Unternehmen fungiert als globale Investitionsplattform, die Liquidität und Zugang zu einem aktiv verwalteten Portfolio bietet, das die gesamte Wertschöpfungskette dieses aufstrebenden Ökosystems abdeckt, einschließlich fortschrittlicher Software, Hardware und grundlegender Technologien. Unter der Leitung eines Teams mit nachweislicher Erfahrung in der globalen Skalierung transformativer Technologien verfolgt das Unternehmen einen langfristigen, partnerschaftlich orientierten Ansatz. Es stellt Kapital und strategische Beratung zu Markteinführungsstrategien, regulatorischen Rahmenbedingungen und Transaktionsberatung bereit und erleichtert dabei die Kontaktaufnahme zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern. Weitere Informationen: www.humanoidglobal.ai/

Anleger, die mit Humanoid Global Holdings in Verbindung treten möchten, können mehr über das Unternehmen erfahren, indem sie sich an Geoff Balderson, Chief Financial Officer, wenden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Geoff Balderson, Chief Financial Officer, Humanoid Global Holdings Corp., (604) 602-0001

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

