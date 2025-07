Startseite American Tungsten gibt strategische Fortschritte im Sanierungs- und Explorationsprogramm für die Mine IMA bekannt Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-30 15:31. Vancouver, BC, 30. Juli 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) (American Tungsten oder das Unternehmen) freut sich, ein Unternehmens-Update zu den laufenden Sanierungsmaßnahmen und zu den Fortschritten beim erweiterten Bohrprogramm in der historischen Mine IMA in Patterson, Idaho zu veröffentlichen. Dieses Programm ist ein entscheidender Schritt in Richtung einer langfristigen Wertschöpfung und zur Stärkung der Schlüsselrolle des Unternehmens als wichtiger Lieferant von Wolframerz in Nordamerika für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Industrie und Technologie. Nachdem die Nachfrage nach kritischen Metallen aus sicheren Quellen weltweit im Steigen begriffen ist, setzt American Tungsten auch weiterhin strategische Impulse und bekräftigt seine Rolle als Eckpfeiler der nordamerikanischen Wolframlieferkette. Mit seinem dualen Ansatz - der Revitalisierung eines aus historischer Sicht erzreichen Projekts einerseits und der Definition einer ersten Ressource andererseits - positioniert sich American Tungsten als Vorreiter im Aufbau nachhaltiger Ressourcen. Nach einer mehrmonatigen Phase, die eine detaillierte Umweltverträglichkeitsprüfung, das technische Planungsverfahren sowie die Öffentlichkeitsarbeit in den Kommunen umfasste, geht American Tungsten nun zur nächsten Phase seiner Sanierungsstrategie für die Mine IMA über. Dank eines vollständig finanzierten Programms hat das Unternehmen die vorläufige Genehmigung für seinen Sanierungsplan erhalten. Dieser konzentriert sich auf die Wiederherstellung der bestehenden Infrastruktur, die benötigt wird, um zukünftige Produktionsziele realisieren zu können, erläutert Ali Haji, CEO von American Tungsten Corp.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80540/2025-07-30_TUNG_de_PRc... Die nächste Phase der geplanten Sanierungsmaßnahmen im Projekt der Mine IMA wird eingeleitet Über das Projekt der Mine IMA Die Mine IMA ist ein ehemaliger Wolfram-Molybdän-Produktionsbetrieb im fortgeschrittenen Ausbaustadium bzw. im Stadium der Genehmigungsreife, der sich im Porphyrgürtel von Idaho in einem Gebiet mit patentierten Bergbaukonzessionen befindet. Für American Tungsten besteht unmittelbar die Möglichkeit, bereits ermittelte Intrusionsziele mit umfangreichen Molybdänvorkommen, die sich unterhalb der historischen Wolframabbauzone befinden, anhand von Ergänzungsbohrungen weiter auszubauen. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolframbergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Claims erstreckt und sich im zentralen Osten des US-Bundesstaates Idaho befindet. Zwischen 1945 und 1957 wurden in diesem Konzessionsgebiet etwa 199.449 Tonnen Wolframtrioxid (WO3) gefördert. Danach waren in den Jahren zwischen 1960 und 2008 verschiedene Betreiber vor Ort mit der Exploration von Molybdän und Wolfram beschäftigt. Die Mine war zuletzt im Jahr 1957 ein Produktionsbetrieb. In den 1960er und späten 1970er Jahren wurden von der Firma Midwest Oil and Inspiration Development Co. umfangreiche Sanierungs- und Erschließungsarbeiten unter Tage auf der Null-Sohle durchgeführt. Unter anderem wurden neue Stollen rund um instabile Bereiche sowie unterirdische Bohrstationen errichtet. Die derzeitigen Sanierungsarbeiten zielen darauf ab, den sicheren Zugang zu den bereits zuvor sanierten Bereichen und zu den unterirdischen Bohrstationen wiederherzustellen. American Tungsten hat die Firma Rockhead Consulting LLC mit ersten Sanierungsmaßnahmen in den untertägigen Bereichen der Mine beauftragt. Rockhead Consulting ist ein etablierter Subunternehmer mit Sitz in Sheridan, Montana, der untertägige Bergbauarbeiten durchführt, über mehr als 40 Jahre Erfahrung verfügt und auf Sicherheit und Produktivität bedacht ist. Rockhead bietet ein breites Spektrum an Minenerschließungsdiensten an, wie etwa die Planung und Errichtung von Tunneln und Stollen sowie Schachtsanierungs- und Entwässerungsprojekte unterschiedlicher Größe und Komplexität. Vorrangige strategische Maßnahmen Laufende Sanierungsarbeiten in der Mine IMA: - Die Standortsanierung wurde eingeleitet und konzentriert sich auf die Wiederherstellung und langfristige Nachhaltigkeit. - Die Arbeiten im Projekt IMA werden mit der Sanierung des Stollens auf der Null-Sohle beginnen, um den Zustand der unterirdischen Infrastruktur zu bewerten, den Zugang zu den unterirdischen Bohrstationen auf der Null-Sohle herzustellen und die obere D-Sohle für untertägige Explorationsbohrungen zugänglich zu machen. - Die Bewertungsarbeiten an den bestehenden Portalen in Zusammenarbeit mit Bergbauingenieuren zur Ermittlung des Sanierungsbedarfs werden fortgesetzt. - Finalisierung des Erschließungsplans und Arbeitsumfangs einschließlich weiterer erforderlicher Sanierungsmaßnahmen, Bestätigungsbohrungen und metallurgischen Untersuchungen. Definition der Ressourcen in der Mine IMA: - Abschluss der Explorationsbohrungen zur Erweiterung der Wolframressourcen und Bewertung des darunter liegenden Molybdän-Porphyr-Systems. - Im 3. Quartal 2025 sind über 6.000 Fuß an unterirdischen Diamantbohrungen im Bereich geologischer Ziele geplant, um die langfristigen Lieferkapazitäten von American Tungsten durch eine verbesserte Ressourcendefinition zu stärken. - Erhebung und Validierung des historischen Datenmaterials. - Definition und Finalisierung des Arbeitsumfangs zur Erstellung einer Mineralressourcenschätzung im 3. Quartal 2025. - Digitalisierung historischer Bohraufzeichnungen, Analysedaten/Produktionsmengen und Erstellung digitaler Geomodelle. Förderung und Sicherstellung wichtiger Strategie- & Finanzpartnerschaften: - Fortsetzung der Gespräche zur Sicherung wichtiger strategischer Partnerschaften und nicht verwässernder Finanzierungen mit dem US-Verteidigungsministerium und dem US-Energieministerium. - Erweiterung der Aktionärsbasis und Suche nach neuen langfristigen, wachstumsorientierten Kapitalpartnern, um die finanzielle Nachhaltigkeit und zukünftige Expansion zu stärken. - Die bedingte Genehmigung für die Börsennotierung an der TSX Venture Exchange wurde erteilt; für das Unternehmen ist dies ein entscheidender Fortschritt, der das kontinuierliche Unternehmenswachstum widerspiegelt und mit der strategischen Erschließung des unternehmenseigenen Wolframprojekts in Einklang steht. ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP. American Tungsten Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Vermögenswerte mit potenzialreichen Wolfram- und Magnetitprojekten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich, das Projekt Mine Ima in Idaho zur kommerziellen Produktion voranzutreiben, um der kritischen Metallknappheit in Nordamerika entgegenzuwirken. Das Projekt Mine Ima des Unternehmens ist ein historisches und hochwertiges unterirdisches Wolframgrundstück, auf dem früher bereits produziert wurde. Das Unternehmen verfügt über die exklusive Option, sämtliche Eigentumsanteile am Projekt (Gegenstand einer 2%igen Royalty) zu erwerben und hat seine Liegenschaft durch den Erwerb von 113 weiteren staatlichen Claims mit nahezu 2.000 Acres Grundfläche weiter ausgebaut. Links zu sozialen Medien:

