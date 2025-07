Startseite NetraMark gibt Partnerschaft mit Pentara bekannt, die der Erkennung von Verhaltensanomalien in Prüfzentren und bei Studienteilne Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-30 15:24. TORONTO, ON, 30. JULI 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das Unternehmen oder NetraMark) (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (FWB: PF0), ein führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das klinische Studien transformiert, und Pentara Corporation (Pentara), ein Anbieter von klinischen Datenanalysediensten für die Pharma- und Biotechnologiebranche, haben heute den Abschluss einer Vereinbarung bekannt gegeben. NetraMark wird in Zusammenarbeit mit Pentara ein neuartiges Intelligence-Tool für Prüfzentren als Teil einer gemeinsamen Initiative zur Verbesserung der Integrität klinischer Studien mithilfe eines modernen KI-gestützten Anomalieerkennungsverfahrens einführen und vermarkten. Das Tool untersucht die informationstheoretische Variabilität, die Häufigkeit des Auftretens von Singularitäten sowie Penalties für Co-Assoziationen, um einen Paradox-Risk-Score für die Erkennung von Anomalien auf Ebene der Studienteilnehmer abzuleiten. Dies ermöglicht die Erkennung von anomalen Studienteilnehmern sowie die Bewertung von Unregelmäßigkeiten auf Standortebene (Prüfzentrum). Das Framework ermittelt Integritäts- und Anomalierisiken im Bereich des Prüfzentrums, wobei nur Daten vor der Randomisierung verwendet werden. Unentdeckte Datenintegritätsprobleme können Wirksamkeitssignale verzerren und die Gültigkeit von Schlussfolgerungen in Zusammenhang mit Studien gefährden. Pentara hat sich als Branchenführer und Innovator im Bereich degenerativer Erkrankungen etabliert. Pentaras Entscheidung, mit NetraMark zusammenzuarbeiten, verdeutlicht, dass das Unternehmen entschlossen ist, die neuesten innovativen Technologien zu nutzen, um seinen Kunden aussagekräftige Analyseergebnisse für eine bessere Entscheidungsfindung im klinischen Bereich zu liefern. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit NetraMark. Dem Unternehmen ist der verantwortungsbewusste Einsatz von KI in klinischen Studien und die Implementierung von regulierungskonformen KI-Strategien, die datenbasierte Erkenntnisse für einen erfolgreichen Studienverlauf liefern, sehr wichtig. Der Einsatz dieser innovativen Technologie soll zeigen, dass es uns ein Anliegen ist, unseren Kunden qualitativ hochwertige und effiziente Lösungen zur Förderung der medizinischen Forschung anzubieten, so Suzanne Hendrix, PhD, CEO von Pentara Corporation. Diese Partnerschaft ist für uns von NetraMark ein bedeutender Meilenstein im Rahmen der weiteren Sondierung von Möglichkeiten, um mit Hilfe unserer KI-Technologie Sponsoren über potenzielle Verbesserungsmaßnahmen in ihrem Studiendesign zu informieren, die über die Eignungskriterien für Studienteilnehmer hinausgehen und frühere Entwicklungsphasen betreffen, wie z. B. die Auswahl der Prüfzentren im Vorfeld einer Studie und die Berichterstattung über aktive Prüfzentren, erklärt Dr. Joseph Geraci, PhD, Gründer und CTO/CSO von NetraMark. Dank der Beiträge von NetraMark sollte Pentara in der Lage sein, proaktive Schritte zu setzen, um Risiken bereits in einem frühen Stadium abzuwenden und eine skalierbare Überwachung der Prüfzentren mit Echtzeitwarnungen und gezielten Audits während des gesamten Studienverlaufs zu implementieren. Diese Zusammenarbeit soll das Vertrauen in die Wirksamkeitsergebnisse einer Studie stärken und auch eine Adaptierung an heterogene klinische Studien ermöglichen. Ziel ist die Generierung validierter und erklärbarer Erkenntnisse, um das zukünftige Studiendesign zu optimieren. Über NetraMark NetraMark ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen für Generative Künstliche Intelligenz (Gen AI) und maschinelles Lernen (ML) für die Pharmaindustrie konzentriert. Das Produktangebot des Unternehmens basiert auf einem neuartigen topologiebasierten Algorithmus, der in der Lage ist, Patientendatensätze in Teilmengen von Personen zu zerlegen, die gleichzeitig anhand mehrerer Variablen stark miteinander verbunden sind. Dadurch kann NetraMark je nach Charakter und Größe der Daten eine Vielzahl von ML-Methoden verwenden, um die Daten in leistungsstarke intelligente Daten umzuwandeln, die herkömmliche KI/ML-Methoden aktivieren. Das Ergebnis ist, dass NetraMark mit viel kleineren Datensätzen arbeiten und Krankheiten genau in verschiedene Typen unterteilen sowie Patienten hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten und/oder der Wirksamkeit der Behandlung genau klassifizieren kann. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie in den öffentlich zugänglichen Dokumenten des Unternehmens, die auf dem System for Electronic Document Analysis and Retrieval+ (SEDAR+) hinterlegt sind. Weiterführende Informationen zu NetraMark erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens oder folgen Sie NetraMark auf LinkedIn. Über Pentara Pentara unterstützt Pharma- und Biotechnologieunternehmen mit Dienstleistungen im Bereich Statistik und Datenanalyse. Pentara konzentriert sich auf die Bereitstellung qualitativ hochwertiger, effizienter und regelkonformer Lösungen und ist bestrebt, seine Kunden als zuverlässiger Partner mit innovativen Lösungen zur Verbesserung der Ergebnisse in der Arzneimittelentwicklung zu versorgen. Die Statistiker von Pentara sind im Bereich innovativer Studiendesigns und -analysen weltweit führend und stellen sicher, dass wirksame Therapien rascher zum Erfolg führen und nicht wirksame Therapien rascher scheitern. Pentara punktet mit kurzen Auswertungszeiten und Bestätigungen von unabhängiger Seite und gibt Unternehmen zuverlässige statistische Analysen an die Hand, damit diese strategisch relevante Entscheidungen treffen können. Pentara hat während des gesamten Verlaufs einer klinischen Studie ein Mitspracherecht in statistischen Fragen und begleitet den gesamten Prozess vom Studiendesign über das Datenmanagement bis hin zur Berichterstellung aus statistischer Perspektive. Zu den Kunden von Pentara zählen in erster Linie kleine Pharma- und Biotechnologiefirmen, aber auch Forschungsgruppen sowie mittlere und große Pharmaunternehmen. Die Projekte umfassen klinische Studien der Phase 1 bis 4. Pentara sorgt für ein strategisches Gleichgewicht zwischen Kosten und Stichprobenumfang, indem es seinen Kunden bei der Fehlervermeidung hilft, um so die Effizienz klinischer Studien zu steigern. Weiterführende Informationen zu Pentara erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über den möglichen Nutzen der Partnerschaft mit Pentara, die Fähigkeit der KI-Technologie von NetraMark, Sponsoren über verbesserungswürdige Bereiche im Studiendesign zu informieren, die mögliche Steigerung des Vertrauens in Wirksamkeitsergebnisse, die Gewinnung von validierten und erklärbaren Erkenntnissen zur Optimierung des Designs zukünftiger Studien, die Entwicklung und Vermarktung des Intelligenz-Tools der Seite. Diese Aussagen basieren auf den derzeitigen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen von NetraMark sowie auf deren Sicht zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Informationen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie erwarten, wahrscheinlich, kann, wird, sollte, beabsichtigen, vorhersehen, potenziell, vorgeschlagen, schätzen und anderen ähnlichen Begriffen, einschließlich negativer und grammatikalischer Variationen davon, oder an Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können, würden oder werden, oder an Diskussionen über Strategien zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören Schätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Projektionen, Ziele, Leitlinien oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind. Bei den zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Erwartungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt NetraMark keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist für NetraMark nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen. Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten die Leser die Risikofaktoren und andere vorsorgliche Aussagen berücksichtigen, die in den Unterlagen aufgeführt sind, die wir bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einreichen, einschließlich unseres Lageberichts (Management's Discussion and Analysis) für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Jahr. Diese Risikofaktoren und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden. Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung. Kontaktinformationen:

