Startseite Aspermont Limited (ASX: ASP) - Handels-Update für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-30 11:25. Anhaltendes Abonnentenwachstum sowie Fortschritte bei der Geschäftsstrategie 30. Juli 2025 / IRW-Presse /Aspermont Limited (ASX: ASP, FWB: 00W), der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die internationalen Rohstoffbranchen, freut sich, ein Handels-Update für die drei Monate zum 30. Juni 2025 (3. Quartal des GJ 2025) zu veröffentlichen. Für das Quartal werden anhaltende Abonnentenzuwächse sowie Fortschritte bei den strategischen Initiativen in den Marketing-, Daten- und Event-Abteilungen bestätigt. Wichtigste Finanzkennzahlen für das 3. Quartal des GJ 2025:

· Gesamtumsatz: 3,6 Mio. $ (2. Quartal: 3,4 Mio. $) - Plus von 7 % gegenüber dem Vorquartal

· Aboeinnahmen: 2,6 Mio. $ (3. Quartal GJ 2024: 2,4 Mio. $) - Plus von 6 % gegenüber dem Vorjahr

· Zusammensetzung der Aboeinnahmen: 72 % des Gesamtumsatzes (3. Quartal GJ 2024: 67 %) - Plus von 7 % gegenüber dem Vorjahr

· Durchschnittserlös pro Einheit (ARPU): 2,5 Tsd. $ - Plus von 19 % gegenüber dem Vorjahr

· Nettobindungsrate: 99 %, Aufrechterhaltung der Nachhaltigkeit von Abonnements auf höchstem Niveau

· Normalisiertes EBITDA: (0,6 Mio. $) - zeugt von strategischen Investitionen in wachstumsstarke Bereiche

· Barmittel und Baräquivalente: 0,5 Mio. $ Strategische Eckdaten:

· Abschluss eines wegweisenden Nexus-Vertrags mit einem der drei größten Bergbauunternehmen der Welt

· Vorverkäufe von Datenprodukten signalisieren vielversprechende Nachfrage im Vorfeld der Markteinführung im 4. Quartal

· Konferenz Future of Mining Australia bringt beachtliche Erfolge

· Zusätzliche Chancen im Rahmen von Ausschreibungen auf Regierungsebene für das 4. Quartal in Aussicht Ausblick: Aspermont widmet sich weiterhin verstärkt der Skalierung seines zentralen Abonnementmodells durch Produktinnovationen und Marketinginitiativen. Neue Datendienste, Veranstaltungen und Marketingagenturangebote tragen kontinuierlich zur Diversifizierung der Umsätze bei. Kommentar von Managing Director Alex Kent: Aspermont ist stolz darauf, das 36. Quartal in Folge einen Zuwachs bei den Abonnementen verzeichnen zu können. Das entspricht einer Steigerung um 6 % im Vergleich zum Vorjahr und zeugt von der Stärke unseres Modells der wiederkehrenden Einnahmen und der anhaltenden Nachfrage nach unseren Premium-Inhalten. Nachdem wir mittlerweile über 70 % unseres Gesamtumsatzes aus Abonnements generieren, können wir im Rahmen der Geschäftstätigkeit auf eine stabilere, resiliente und weniger volatile Einnahmequelle zählen. Im dritten Quartal konnten wir einen wegweisenden Nexus-Vertrag mit einem der drei größten Bergbauunternehmen der Welt abschließen, der den Wert unserer Marketingdienstleistungen und -inhalte eindeutig bestätigt. Wir erwarten uns weitere Zuwächse bei Großkunden, die uns helfen, den Marktanteil von Nexus auszubauen und bis zum Geschäftsjahr 2026 ein skalierbares Wachstum zu erzielen. Die bevorstehende Markteinführung unserer Datenprodukte der ersten Generation stellt einen wichtigen Innovationsmeilenstein dar. Die ersten Vorverkäufe waren bereits vielversprechend und deuten auf ein starkes Marktinteresse hin, das entscheidende Auswirkungen auf zukünftige Quartale haben könnte. Mit unserer wichtigsten Veranstaltung, der Konferenz Future of Mining Australia (über die wir dann im vierten Quartal eingehend berichten werden), konnten wir bereits ansehnliche Erfolge in puncto Umsatz, Rentabilität und Publikumsbindung erzielen, was die Stärke unseres Veranstaltungs-Portfolios unterstreicht. Mit unserer Geschäftsstrategie erzielen wir auf mehreren Ebenen gleichzeitig Zuwächse, und wir rechnen im vierten Quartal mit dem Abschluss einer Reihe umsatzstarker Deals, um unsere Finanzvorgaben für das laufende Geschäftsjahr erfüllen zu können. Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors genehmigt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Aspermont Limited Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

David Straface, Company Secretary +61 411 251 136 Über Aspermont Aspermont (ASX:ASP) ist der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die internationalen Rohstoffbranchen. Mit einer Erfolgsbilanz von mehr als 9 Jahren Wachstum bei den wiederkehrenden Einnahmen betreibt das Unternehmen ein skalierbares Content-as-a-Service-(CaaS)-Modell und vertreibt kostenpflichtige Premium-Inhalte an über 3 Millionen Nutzer und 5.000 Firmenkunden in mehr als 150 Ländern. Aspermonts Plattform vereint hochwertigen Journalismus, Daten- und Informationsprodukte, Live-Veranstaltungen und Marketingdienste in einem ganzheitlichen Angebot. Mit einem Abonnentenzuwachs und erstklassiger Kundenbindung in 36 Quartalen in Folge expandiert das Unternehmen nun in den Bereich Unternehmensdaten und SaaS-basierte Monetarisierungsmöglichkeiten. Aspermont ist an der Australian Securities Exchange notiert und an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Großbritannien, Australien, Brasilien, den USA, Kanada, Singapur und den Philippinen. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Homepage: www.aspermont.com Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Aspermont Limited

