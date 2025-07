Startseite "Führung beginnt mit Kommunikation" - Neues Buch von Dr. Nikolai A. Behr erscheint am 15. August 2025 Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-30 11:14. Das neue Buch für Führungskräfte Neues Buch von Dr. Nikolai A. Behr erscheint am 15. August 2025 _München, Juli 2025_ - In Zeiten hybrider Arbeitsmodelle, wachsender Komplexität und steigender Erwartung an Führungspersonen und Leadership gewinnt ein Thema zentrale Bedeutung: Kommunikation als strategisches Führungsinstrument. Mit seinem neuen Buch "Führungsaufgabe Nr. 1: Kommunikation: Bringen Sie Ihr Team mit klaren Botschaften zum Erfolg!" legt Führungkräfteberater & Keynote-Speaker Dr. Nikolai A. Behr ein umfassendes, praxisorientiertes Werk vor, das Führung neu definiert - über Worte, Haltung und Wirkung. Das Buch erscheint am 15. August 2025 im brain script® Verlag und ist zum Preis von 24,90 € (inkl. 7?% MwSt.) erhältlich. (149 Seiten + Anhang), ISBN 978-3980867863. Ein moderner Führungsratgeber mit Tiefgang Dr. Behr bringt als langjähriger Medientrainer und Kommunikationsberater für Vorstände und Top-Manager über zwei Jahrzehnte Erfahrung ein. In seinem Buch verbindet er wissenschaftlich fundierte Grundlagen mit praxisnaher Anleitung und reflektierender Perspektive. Dabei richtet er sich an Führungskräfte, Entscheider, Personalverantwortliche sowie Coaches und Trainer, die Kommunikation nicht als Beiwerk im Leadership, sondern als zentrale Führungsaufgabe verstehen. Das Buch folgt der Keynote »Führungsaufgabe Nr. 1: Kommunikation. Mit Empathie und Klarheit zu mehr Erfolg.« , die Nikolai A. Behr regelmäßig vor Führungskräften hält. Das Werk ist übersichtlich gegliedert in sechs Hauptkapitel, die schrittweise aufeinander aufbauen: * Was Management heute wirklich bedeutet - eine Einordnung klassischer Führungsaufgaben und ihrer Entwicklung.

* Warum Kommunikation die Führungsaufgabe Nr. 1 ist - mit Fallbeispielen und Einblicken in die psychologische und organisatorische Wirkung von Sprache.

* Grundlagen wirksamer Kommunikation - von aktiven Zuhören über Empathie, Rhetorik, Werte, bis zu digitaler Medienkompetenz und interkultureller Verständigung.

* Kommunikation im Führungsalltag - mit Impulsen zur transformationalen Führung, zur Führungskraft als Coach und zur Kommunikation in Veränderungsprozessen.

* Der G.A.M.E. Code© - ein eigens entwickeltes Modell zur systematischen Verbesserung der Kommunikationsqualität.

* Ausblick und Zusammenfassung - warum Kommunikation der zentrale Hebel für langfristigen Führungserfolg ist. Zitate und Einblicke _"Wer Kommunikation nur als Soft Skill betrachtet, unterschätzt ihren Hebel für echte Transformation"_, so Dr. Behr. _"Dieses Buch ist keine Anleitung zum 'schöner Reden', sondern ein Trainingsraum für neue Führung - klar, empathisch, wirkungsbewusst."_ Das Buch ist bewusst so gestaltet, dass es sowohl zum Nachschlagen als auch zum Durcharbeiten genutzt werden kann. Zahlreiche Praxisbeispiele, klare Gliederung und anwendungsfreundliche Tools machen es zu einem idealen Begleiter für Führungskräfte und ihre Mitarbeiter im Wandel. Besonders hervorzuheben ist das Kapitel zum G.A.M.E. Code©, das einen systematischen Ansatz zur Vorbereitung und Durchführung von Führungskommunikation bietet - vom Ziel über die Argumentation bis zur emotionalen Verankerung der Botschaft. Auch digitale Kommunikation, die Rolle von Feedback, das Verhältnis zwischen Führungskraft und Team, der Umgang mit Krisen und Kommunikationsfehlern - all diese Facetten werden differenziert, aber verständlich beleuchtet. Für wen ist das Buch gedacht? Das Buch richtet sich an: * erfahrene und neue Führungskräfte

* HR-Manager und HR-Managerinnen und Trainerinnen und Trainer

* Studierende der Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaften

* Coaches, die an der Schnittstelle von Strategie, Kultur und Führung arbeiten Es spricht Leserinnen und Leser an, die Kommunikation im Leadership nicht nur als Technik, sondern als Haltung verstehen wollen - klar, glaubwürdig und wirksam. Buchdaten auf einen Blick: * Titel: _Kommunikation - Führungsaufgabe Nr. 1. Bringen Sie Ihr Team mit klaren Botschaften zum Erfolg!_

* Autor: Dr. Nikolai A. Behr

* Verlag: brain script Verlag (eine Marke der DIKT GmbH)

* ISBN: 978-3-9808678-6-3

* Erscheinungstermin: 15. August 2025

* Preis: 24,90 € inkl. 7?% MwSt. (D)

Kontakt für Presseanfragen, Rezensionsexemplare und Interviews :
brain script Verlag - DIKT GmbH
Montgelasstraße 8
81679 München
Tel. 089 / 88904635
E-Mail: Verlag (at) brainscript.de

Herr Nikolai A. Behr

Montgelasstr. 8

81679 München

Deutschland fon ..: 089 88904635

web ..: https://www.brainscript.de/verlag

