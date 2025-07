Startseite Bundesamt für Justiz nutzt E-Payment von S-Public Services Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2025-07-30 11:11. Mehr als 40.000 Transaktionen im Monat werden sicher und transparent in der Online-Beantragung von Führungszeugnissen über GiroCheckout abgewickelt. Stuttgart, 30.07.2025 - Das Bundesamt für Justiz (BfJ) setzt bei der Bezahlung von online beantragten Führungszeugnissen auf den E-Payment Service GiroCheckout der S-Public Services, einem Unternehmen der DSV-Gruppe, dem zentralen Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. Damit ermöglicht es den Bürgerinnen und Bürgern eine medienbruchfreie Antragstellung und entlastet die Verwaltung. Das BfJ erfüllt als zentraler Dienstleister der Justiz und als Ansprechpartner für den internationalen Rechtsverkehr vielfältige Aufgaben für Bürgerinnen und Bürger, Verbraucher, Unternehmen und Verbände sowie Gerichte und Behörden. Eine von Bürgerinnen und Bürgern häufig genutzte Dienstleistung ist die Ausstellung von Führungszeugnissen. Das Führungszeugnis, umgangssprachlich auch "polizeiliches Führungszeugnis" genannt, ist eine auf grünem Spezialpapier gedruckte Urkunde, die bescheinigt, ob die betreffende Person vorbestraft ist oder nicht. Hohes Transaktionsaufkommen erfordert eine verlässliche E-Payment-Komponente Das Bundesamt für Justiz stellt täglich mehrere Tausend Führungszeugnisse aus. Ein Teil davon wird dabei unkompliziert über das im BfJ-Portal bereitgestellte Online-Verfahren mit E-Payment beantragt. So kommen im Monat durchschnittlich mehr als 40.000 Bezahltransaktionen zusammen, die über ePayBL, die Bezahlplattform von Bund und Ländern, verarbeitet werden. GiroCheckout der S-Public Services ist das technische Rückgrat von ePayBL und sichert den reibungslosen Ablauf. Da die Zahlungen automatisch den jeweiligen Vorgängen zugeordnet werden, wird die Verwaltung drastisch entlastet. Ein weiterer Vorteil des E-Payments direkt im Antragsprozess ist, dass es als Schutz gegen nicht ernsthaft vorgenommene Bestellungen dient. Nur wenn eine Zahlung erfolgreich geleistet wurde, wird die Bearbeitung gestartet und der Aufwand für die Verwaltung entsteht. Nutzung über das Smartphone spricht perspektivisch für neue Bezahlwege Zur Online-Beantragung des Führungszeugnisses benötigen Bürgerinnen und Bürger im Regelfall neben einem aktivierten elektronischen Personalausweis lediglich ein NFC-fähiges Smartphone sowie eine geeignete Software, zum Beispiel die kostenlose AusweisApp des Bundes. Zum Bezahlen der Gebühr nutzt das Verfahren aktuell den Bezahlweg Kreditkarte von GiroCheckout. "E-Payment ist eine wichtige Komponente in E-Government-Anwendungen. Sie erlaubt medienbruchfrei und fallabschließend die vollständig digitale Abwicklung von Anträgen, ohne die ein Service wie der des BfJ nicht sinnvoll umgesetzt werden könnte", erläutert Peter Höcherl, Mitglied der Geschäftsleitung der S-Public Services GmbH und Experte für digitale Verwaltungsprozesse, die Rolle moderner Bezahlfunktionen in digitalen Verwaltungsvorgängen. "Verlässlichkeit, Sicherheit und digitale Souveränität sind bei der Auswahl von E-Payment-Lösungen die zentralen Entscheidungskriterien. Nicht zuletzt deshalb haben sich rund 4.000 öffentliche Verwaltungen in Deutschland bereits für uns als Partner entschieden." Weitere Informationen zur Online-Beantragung von Führungszeugnissen bietet das BfJ:

