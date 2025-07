Startseite Trading.de launcht Anchored-VWAP Indikator für MetaTrader Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-29 18:48. Trading.de, bekannt für praxisnahe Ausbildung im Trading Bereichl, erweitert sein Angebot um ein eigenes Tool: den Anchored VWAP-Indikator, speziell entwickelt für MetaTrader 4 und 5. Mit dem neuen Indikator erhalten Trader ein professionelles Analysewerkzeug an die Hand, das besonders bei institutionellen Marktteilnehmern seit Jahren zum Standard gehört. Für Trading.de markiert die Veröffentlichung des Indikators einen wichtigen Schritt: Noch mehr hochwertige Tools und Inhalte aktive Trader bereitzustellen und so im Börsenhandel zu unterstützen. Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick: - Plattformen: MetaTrader 4 & 5

- Visualisierung: Anpassbare Farben, feste Verankerung im Chart

- Volumenoptionen: Reale und synthetische Volumenberechnung wählbar

- Besonders geeignet für: Daytrading und Strategien aus der Trading.de-Ausbildung

- Einsatzbereiche: Trendanalyse, Einstiegs- & Ausstiegspunkte, objektive Marktbewertung VWAP-Indikator für MetaTrader Handel Trading.de hat den MetaTrader Anchored VWAP-Indikator speziell für das kurzfristige Trading konzipiert - insbesondere im 1-Minuten-Chart. Damit unterstützt der Indikator direkt die Handelsansätze, die in der Trading.de Ausbildung vermittelt werden. Trader können damit gezielt auf intraday Kursbewegungen reagieren, präzise Unterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren und ihre Einstiegs- und Ausstiegsentscheidungen anhand eines objektiven, volumenbasierten Durchschnittswerts treffen. Unabhängig von der Trading.de Ausbildung ist der Indikator ab sofort für 30 USD in den offiziellen Stores MQL4 und MQL5 erhältlich. Eine kostenlose Demoversion steht ebenfalls bereit - sofort nutzbar mit einem bestehenden MetaTrader-Konto. Hier geht es zum MT5 Anchored VWAP von Trading.de Hier geht es zum MT4 Anchored VWAP von Trading.de Für wen eignet sich der Anchored VWAP-Indikator? Der Anchored VWAP-Indikator von Trading.de eignet sich optimal für Trader, die die Stärke eines Trends objektiv bewerten wollen und kurzfristigen Handel betreiben. Das sind Funktionen des AVWAP von Trading.de im Handel: - Daytrader, die auf kurze Zeiträume (z.?B. 1-Minuten-Chart) fokussiert sind, nutzen den AVWAP, um präzise Rücksetzer und Einstiegspunkte innerhalb klarer Marktbewegungen zu identifizieren. - Swing Trader verwenden den Indikator, um mittel- bis langfristige Bewegungen zu begleiten. Sie setzen ihn gezielt ein, um größere Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus über mehrere Tage hinweg zu beobachten. - Trendfolger profitieren vom AVWAP, indem sie ihn als objektiven Maßstab für Trendstärke nutzen. Verläuft der Kurs konstant über dem AVWAP, kann dies als bullisches Signal interpretiert werden - umgekehrt als potenzieller Hinweis auf einen Abwärtstrend. - Breakout-Trader setzen den Anchored VWAP ein, um zu beurteilen, ob ein Ausbruch tatsächlich von Volumen gestützt wird. Liegt der Kurs nach einem Ausbruch deutlich über dem AVWAP, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Move nachhaltig ist. - Scalper können den Indikator in sehr kurzen Zeiteinheiten nutzen, um kleine Bewegungen gezielt zu handeln - insbesondere in Kombination mit Volumen Spikes und Candlestick-Formationen. Funktionsweise des Anchored VWAP-Indikators Im Gegensatz zum klassischen VWAP, der täglich neu beginnt, lässt sich der Anchored VWAP flexibel an markanten Chartpunkten wie Hochs, Tiefs oder fundamentalen Events "verankern". Sobald der Ankerpunkt gesetzt ist, ermittelt der Indikator kontinuierlich, wie sich der durchschnittliche volumengewichtete Preis seit diesem Zeitpunkt entwickelt hat. Der Anchored VWAP gibt damit wertvolle Hinweise auf die durchschnittliche Positionierung von Marktteilnehmern - ideal, um Unterstützungs- oder Widerstandszonen zu erkennen. Besonders in Trendphasen dient der AVWAP als objektiver Referenzpunkt, der Tradern hilft, Einstiege zu timen, Gewinne zu sichern oder Stopps strategisch zu setzen. "Mit dem Anchored VWAP bekommen Trader ein Werkzeug an die Hand, das nicht nur auf dem Preis basiert, sondern auch das Volumen berücksichtigt - und genau das macht den Unterschied bei der Entscheidung, wo Kapital wirklich bewegt wurde", erklärt André Witzel, Gründer von Trading.de. Unterschied zwischen realer und synthetischer Volumenberechnung: Ein zentrales Merkmal bei der Nutzung des Indikators ist die Auswahl der Volumenquelle: Nutzer können zwischen realem und synthetischem Volumen wählen - eine Unterscheidung, die maßgeblich Einfluss auf die Aussagekraft des Indikators nimmt. Was bedeutet das konkret? Reales Volumen basiert auf tatsächlich gehandelten Stückzahlen eines Wertpapiers an der Börse. Diese Daten stammen direkt von den Handelsplätzen (z.?B. Nasdaq, NYSE oder Xetra) und spiegeln authentisch wider, wie viel Kapital tatsächlich bewegt wurde. Vor allem im Aktien- und Future-Handel ist das reale Volumen die bevorzugte Option für präzise Marktanalysen. Synthetisches Volumen hingegen wird aus Kursbewegungen und Tick-Daten berechnet. Es ist insbesondere im Forex- und CFD-Bereich verbreitet, wo echte Börsendaten oft nicht verfügbar sind. Diese Methode schätzt das Volumen auf Basis der Aktivität im Orderflow - eine gängige Praxis, wenn mit Derivaten oder außerbörslichen Produkten gehandelt wird. "Uns war es wichtig, Tradern volle Flexibilität zu geben. Deshalb lässt sich der neue VWAP-Indikator bei Bedarf mit echtem oder synthetischem Volumen betreiben - je nach Marktzugang und Strategie," erklärt André Witzel, Gründer von Trading.de.

