Startseite Schauspielschule Zerboni Hamburg: Erfolgsbilanz im ersten Halbjahr 2025 Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-29 17:52. Hollywood, Kino, TV - und das alles noch während der Ausbildung: Die Schauspielschule Zerboni Hamburg bringt 2025 erneut Talente ganz nach vorn. Hamburg, Juli 2025 - Die Schauspielschule Zerboni in Hamburg unterstreicht erneut ihren Ruf als exzellente Talentschmiede für die Film- und Fernsehbranche. Allein im ersten Halbjahr 2025 konnten drei aktive SchülerInnen der renommierten Ausbildungseinrichtung in namhaften Kinoproduktionen überzeugen - nicht als Komparsen, sondern mit echten Sprechrollen. Zwei weitere Talente der Schule schafften sogar den Sprung nach Hollywood und standen dort für internationale Produktionen vor der Kamera. "Unsere SchülerInnen beweisen, dass fundierte Ausbildung, professionelle Begleitung und individuelle Förderung die Basis für nachhaltigen Erfolg in der Branche sind", so Simon Riggers, Schulleitung der Schauspielschule Zerboni in Hamburg. Der internationale Durchbruch zweier Zerboni-Talente sei kein Zufall, sondern das Resultat jahrelanger intensiver Arbeit - sowohl im Unterricht als auch im Netzwerkaufbau. Bemerkenswert: Auch in diesem Schuljahr konnte jede und jeder aktive Schüler der Schule kommerzielle Engagements im Fernsehen vorweisen. Die hohe Vermittlungsquote spricht für die enge Verzahnung von Ausbildung und Praxis, für die die Zerboni-Schule seit Jahrzehnten bekannt ist. Die Schauspielschule Zerboni in Hamburg verfolgt einen praxisnahen, anspruchsvollen Ansatz in der Ausbildung junger SchauspielerInnen. Mit DozentInnen aus der Branche, intensiven Kamera-Workshops und individueller Betreuung bereitet die Schule ihre Talente gezielt auf die Herausforderungen des Berufslebens vor - und öffnet ihnen zugleich die Türen zu internationalen Bühnen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Schauspielschule Zerboni

Herr Simon Riggers

Alter Wall 67-69

20457 Hamburg

Deutschland fon ..: 040 41629025

web ..: https://schauspielschule-zerboni-hamburg.de/

email : hamburg@schauspielschule-zerboni.de Die Schauspielschule Zerboni in Hamburg, gegründet 1947, ist eine staatlich anerkannte und BAföG-berechtigte Ausbildungseinrichtung der Deutschen Akademie für Schauspiel mit Standorten in Hamburg, München und Köln Pressekontakt: Schauspielschule Zerboni

Herr Simon Riggers

Alter Wall 67-69

20457 Hamburg fon ..: 040 41629025

web ..: https://schauspielschule-zerboni-hamburg.de/

email : hamburg@schauspielschule-zerboni.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten