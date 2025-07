"Organic Alps Spa" by DORISSIMA im neuen Hotel Grand Elisabeth in Bad Ischl

Im neuen Hotel Grand Elisabeth Bad Ischl erleben Gäste ein einzigartiges Spa-Erlebnis, inspiriert von der ikonischen Schönheit und rebellischen Eleganz der Kaiserin Elisabeth.

Das Spa-Konzept ist der Frau gewidmet, die bis heute als kaiserliche Schönheit und Royale Rebellin bewundert wird: Ihrer Majestät GRAND ELISABETH! Körper, Geist und Seele waren ihr wichtig, sie erfand sogar ihre eigenen Schönheitsrituale und Rezepturen.

Daher setzt das neue Hotel Grand Elisabeth in Bad Ischl auf ein besonders SPA Konzept: das mehrfach ausgezeichnete holistische Spa-Konzept "Organic Alps Spa" by DORISSIMA von Doris Brugger, der Gründerin und Inhaberin der Naturkosmetikmarke DORISSIMA. Die Produktlinie Organic Alps basiert auf den hochpotenziellen Essenzen alpiner Pflanzen und dem Wissen um Energiezentren und Farbwirkungen. Die sieben Alpenblüten-Essenzen (Alpenrose, Sanddorn, Arnika, Minze, Enzian, Glockenblume und Edelweiß) potenzieren sich in Kombination mit den wertvollen DORISSIMA Chakra-Ölen, die für die Anwendungen verwendet werden.

Zu den ORGANIC ALPS Treatments mit den unterschiedlichen Ölen und maßgeschneiderten Ritualen zählen Hot-Stone Massagen, Kräuterstempeln Massagen, Akupressur Meridian Massagen oder auch alpine Honig & Salz Massagen sowie Beauty Packs, Body Wraps und Facials.

In der historischen Kurapotheke von Bad Ischl werden bis heute Originalrezepturen der Kaiserin Elisabeth nach traditioneller Handwerkskunst gefertigt. Die Spa Rituale im DORISSIMA ORGANIC ALPS Spa werden jeweils mit den besonderen Kräutertees der Kurapotheke abgerundet.

Besonders ist das Collagen-Schokoladen-Facial mit der "Sisi's Finest" Kollagenschokolade, die von der Konditorei Zauner in Bad Ischl entwickelt wurde. Die Schokolade enthält regional produziertes Kollagen und hochwertige dunkle Schokolade. Geschmolzen und mit ätherischen Ölen angereichert versorgt sie die Haut mit Nährstoffen, wirkt straffend und antioxidativ. Die Anwendung ist inspiriert von den Pflegeroutinen von Kaiserin Elisabeth. Zwei Saunen, ein beheizter Indoor-Pool und ein Fitnessbereich ergänzen das Spa Angebot.

Der mehrfach ausgezeichnete DORISSMIA Spa Brand ist u.a. in Luxushotels wie dem HOTEL HERMITAGE BAY Garden Spa in Antiqua, im Severins auf Sylt und im THURNHERS ALPENHOF Organic Alps Spa in Österreich vertreten. Des Weiteren ist der Brand in Beauty Stores, wie dem BEAUTYSTORE & SPA BELLE FLEUR in Salzburg und dem BEAUTYSTORE SCENT AND SENSIBILITY PERFUME in London erhältlich.

Bevor Doris Brugger Anfang 2000 ihr holistisches SPA Label DORISSIMA gründete, war sie Balletttänzerin und repräsentierte für über 10 Jahre Gianni Versace im deutschsprachigen Markt. Nach seinem Tod begann sie sich auf der Suche nach neuer Balance mit komplementären Heilmethoden und der Wirkung von Massagen zu beschäftigen und erlernte Yoga und Meditation. Mit der Kenntnis dieser fernöstlichen Heilpraktiken entwickelte sie DORISSIMA.

Das Grand Elisabeth:

Mit der Eröffnung des neuen Hotel "Grand Elisabeth" wurde ein neues Kapitel der österreichischen Kaiserin in der weltberühmten österreichischen Kur- und Kaiserstadt Bad Ischl aufgeschlagen. Inspiriert vom historischen Flair der Stadt erstrahlt das 4* plus Hotel mit seinen 132 Zimmern inklusive 3 Suiten in einem klassischen Stil mit einem Touch Avantgarde. Denn ganz im Sinne des Stils der rebellischen, tätowierten Kaiserin steht das Hotel für Freiheit und dafür einfach mal die Zügel fallen zu lassen und das echte Leben zu genießen: "Follow your heart and not the crowds." Das Hotel Grand Elisabeth liegt zentral nur wenige Gehminuten von der Kaiservilla und allen Sehenswürdigkeiten entfernt. Gäste können das Kulturangebot mit Spaziergängen auf den Spuren der Kaiserin Elisabeth verbinden. Stadtführungen, Konzerte und Kutschfahrten zählen zum erweiterten Angebot. Im Restaurant Grande Liberté genießen Gäste regionale Klassiker mit moderner Note. Auf der Speisekarte stehen Tafelspitz, Backhendl, geschmorter Karfiol und veganes Beef Tatar. Im hauseigenen Shop sind Pralinen, Ischler Törtchen und Zaunerstollen der Traditionskonditorei Zauner erhältlich. In der Bar Violet Hour beginnt der Abend mit dem Signature-Drink des Hauses, dem Veilchen-Spritz.

Weitere Informationen und Buchungen unter:

www.grandelisabeth.at

Hotel Grand Elisabeth Tänzlgasse 6 A-4820 Bad Ischl - Salzkammergut Tel: +43654720600

