Startseite Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025 von Marktzurückhaltung geprägt - strategischer Wachstumskurs im Fokus Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-29 15:30. Bad Homburg, 29. Juli 2025 / IRW-Press / - Umsatzerlöse von EUR 29 Mio. (-16 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr)

- Operatives Ergebnis von EUR 0,5 Mio. (-82 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer operativen EBIT-Marge von rund 2 Prozent

- Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse von EUR 23,8 Mio. (-18 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge von 6 Prozent

- Segment Großbritannien und USA: Umsatz von EUR 2,8 Mio. (+13 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge von 2 Prozent

- Segment Polen: Umsatz von EUR 3,0 Mio. (-19 Prozent ggü. Vorjahreshalbjahr) bei einer EBIT-Marge von 0 Prozent

- Konzernergebnis in Höhe von EUR 0,2 Mio., Ergebnis je Aktie von EUR 0,02

- Ausblick 2025: Umsatzrückgang um rund 14 Prozent bei einer EBIT-Marge von rund 3 Prozent Die SYZYGY AG hat im ersten Halbjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 29 Mio. erzielt. Dies entspricht einem Rückgang von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei EUR 0,5 Mio. und damit 82 Prozent unter dem Vorjahreswert, was einer EBIT-Marge von rund 2 Prozent entspricht (Vorjahr: 8 Prozent). Ursächlich für die rückläufige Entwicklung waren insbesondere die Zurückhaltung bei Investitionen durch mehrere Bestandskunden im Beratungs- und Performance-Marketing-Geschäft sowie eine schwächere Performance der Tochtergesellschaft Ars Thanea, deren US-Geschäft unter konjunkturbedingter Unsicherheit litt. Während sich im zweiten Quartal eine leichte Erholung in den USA abzeichnete, bleibt die ursprüngliche Jahresplanung dennoch außer Reichweite. Im Kernmarkt Deutschland belief sich der Umsatz auf EUR 23,8 Mio. (18 Prozent gegenüber Vorjahr), mit einer EBIT-Marge von 6 Prozent. Besonders positiv zeigt sich weiterhin die Entwicklung in den Kernbereichen Digital Experience und IT-Services, die planmäßig verlaufen und wiederkehrende Umsätze sichern. Deutschland trägt mit rund 80 Prozent maßgeblich zum Konzernumsatz bei. Die Umsätze in Großbritannien und den USA stiegen im ersten Halbjahr erwartungsgemäß um 13 Prozent auf EUR 2,8 Mio., bei einer EBIT-Marge von 2 Prozent. Im Segment Polen ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19 Prozent auf EUR 3,0 Mio. zurück, bei einer EBIT-Marge von 0 Prozent. 2025 ist für uns eindeutig ein Übergangsjahr. Nach einem herausfordernden ersten Halbjahr liegt unser Fokus auf operativer Effizienz und gezielten Zukunftsinvestitionen - insbesondere in KI-gestützte Services und Agentic Systems. Erste Neugeschäftsgewinne in diesem Feld bestätigen, dass wir damit die richtigen Weichen für die Zukunft stellen. kommentiert Frank Wolfram, CEO der SYZYGY AG. Prognose 2025 Die SYZYGY Gruppe rechnet für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Umsatzrückgang um rund 14 Prozent bei einer EBIT-Marge von rund 3 Prozent. In TEUR Q2-2025 Q2-2024 Veränd. H1-2025 H1-2024 Veränd.

Umsatzerlöse 14.479 17.371 -17% 29.409 34.928 -16%

EBIT 213 1.216 -82% 502 2.837 -82%

EBIT-Marge 1,5% 7,0% -5,5pp 1,7% 8,1% -6,4pp

Finanzergebnis -86 -144 40% -188 -312 40%

Periodenergebnis vor Steuern 127 1.072 -88% 314 2.525 -88%

Konzernergebnis 81 768 -89% 218 1.805 -88%

Operativer Cashflow 1.877 -2.550 n.a. -1.506 -249 n.a.

Gewinn/Aktie (EUR) 0,01 0,06 -90% 0,02 0,13 -87% Der vollständige Quartalsbericht zum 30. Juni 2025 ist ab dem 30. Juli 2025 unter www.syzygy-group.net/investors abrufbar. Über die SYZYGY Gruppe Die SYZYGY Gruppe ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experiences. Wir sind überzeugt, dass positive digitale Experiences maßgeblich die Qualität der Kundenbeziehung beeinflussen - und damit den Erfolg von Marken und Unternehmen bestimmen. Die SYZYGY Gruppe wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Seit dem Jahr 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert. Neben der Kernmarke SYZYGY gehören der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, das Design Studio Ars Thanea und die Strategieberatung diffferent zur Gruppe. Die rund 550 Spezialist:innen der SYZYGY Gruppe betreuen Marken wie Audi, BMW, Bosch, Die Bundesregierung, Condor, Commerzbank, Deutsche Bank, Eucerin, Hilti, HUK-Coburg, Hymer, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, mobile.de, o2 Telefónica, PayPal, Porsche, Sennheiser, Volkswagen und Wempe. Weitere Informationen:

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy-group.net

SYZYGY AG Vorsitzende des Aufsichtsrates: HRB 6877 Amtsgericht Bad Homburg

Horexstrae 28 / 61352 Bad Homburg v.d.H. Antje Neubauer UST-ID-NR. DE 213666199

Vorstand:

