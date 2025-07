Startseite Weidetierversicherung: Bottroper Makler erweitert Angebot - Schutz für Schafe, Ziegen & Co. Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-29 11:46. Der Onlineverscherungsvergleich Vergleichen-und-sparen aus Bottrop hat sein Portfolio erweitert und bietet ab sofort eine maßgeschneiderte Weidetierversicherung für private Tierhalter an. Der Tierversicherungsmakler vergleichen-und-sparen aus Bottrop hat sein Portfolio erweitert und bietet ab sofort eine maßgeschneiderte Weidetierversicherung für private Tierhalter an. Diese spezielle Haftpflichtversicherung sichert beispielsweise Schafe, Rinder, Schweine und Ziegen ab. Aber auch Halter von exotischeren Tieren wie Lamas, Alpakas oder Pfauen können sich damit umfassend gegen die finanziellen Folgen von Sach-, Personen- und Vermögensschäden schützen, die ihre Tiere verursachen. Unter bestimmten Bedingungen ist sogar der Versicherungsschutz für Geflügel möglich. Die Weidetierversicherung bietet eine hohe Deckungssumme von 25 Millionen €. Sie deckt unter anderem Flurschäden ab, bietet Schutz im Ausland und gilt auch für Familien- und Haushaltsangehörige. Besonders praktisch ist dabei, dass für Weideflächen unter 2 Hektar (20.000 Quadratmeter) die Tiere einzeln versichert werden können. Ab einer größeren Weidefläche profitieren Tierhalter von einem Flächenversicherungstarif, der alle Tiere auf der Fläche gemeinsam absichert. Der Beitrag richtet sich dabei nach der Größe der Weidefläche. Auf Wunsch können bei diesem Tarif auch Mietsachschäden mitversichert werden. Außerdem erlaubt die Flächenversicherung den Schutz von Hühnern und anderem Geflügel. Mit der neuen Weidetierversicherung ergänzt vergleichen-und-sparen sein umfangreiches Angebot, das bereits diverse Versicherungstarife für Hunde, Katzen, Pferde, Kleintiere und exotische Tiere umfasst. Tierhalter können ihren individuellen Versicherungsschutz bequem und transparent über den Online-Versicherungsvergleich auf vergleichen-und-sparen.de abschließen. "Wir wissen, wie wichtig der umfassende Schutz für Tierhalter ist, gerade bei Weidetieren, die oft großen Risiken ausgesetzt sind", erklärt Jörg Hüwels, Geschäftsführer. "Mit unserer Weidetierversicherung bieten wir eine flexible und verlässliche Lösung, die genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten ist." Für weitere Informationen und individuelle Beratung steht das Team von vergleichen-und-sparen.de jederzeit gerne zur Verfügung. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: vs vergleichen-und-sparen GmbH

Herr Jörg Hüwels

Wilhelm-Tenhagen-Str. 2

46240 Bottrop

Deutschland fon ..: 0204177447416

web ..: https://www.vergleichen-und-sparen.de/

vergleichen-und-sparen.de ist Dein Tierversicherungsmakler mit Herz und Kompetenz. In unserem Versicherungsvergleichsportal findest Du die besten Tarife verschiedenster Anbieter übersichtlich, transparent und auf Wunsch mit persönlicher Beratung.

