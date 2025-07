Startseite ADO Air One Pro: Das vielseitigste E-Bike für Alltag, Familie und Freizeit Pressetext verfasst von anatoly41 am Di, 2025-07-29 11:44. Das ADO Air One Pro ist ein kompaktes, stufenloses Elektrofahrrad, das für den Alltagseinsatz ausgerüstet ist. Mit seinen modularen Designmerkmalen, der BAFANG 2-Gang-Automatikschaltung, der Integration eines Drehmomentsensors, einem Carbon-Riemenantrieb und einer Reichweite von bis zu 100 km ist es für den Pendlerverkehr, Besorgungen, Schultransport und Freizeitfahrten konzipiert. Nach der Einführung der ADO Air Serie im Februar 2023 ist dieses Modell das letzte Mitglied der Familie. Das AirOne Pro erweitert ADOs Engagement für praktische, intelligente Mobilität und bietet eine zuverlässige E-Bike-Lösung, die sich an ein breites Spektrum von Fahrern und täglichen Bedürfnissen anpassen lässt. Ein Modell, mehrere Szenarien Das Air One Pro ist für jedermann konzipiert – von jungen Pendlern über Eltern und Senioren bis hin zu Gelegenheitsfahrern. Sein niedriger Einstiegsrahmen gewährleistet ein einfaches und bequemes Aufsteigen, unabhängig von Alter, Größe oder Erfahrung. Ob E-Bike-Neuling oder täglicher Nutzer, es bietet allen eine reibungslose, intuitive Fahrt mit einem klappbaren, um 90° drehbaren Lenker, der eine einfache Aufbewahrung auf engstem Raum ermöglicht. Das modulare System bietet Platz für verschiedene Anbauteile wie Gepäckträger für Lebensmittel, Kindersitze für den Schultransport oder Körbe für die Berufsausrüstung. Der hintere Gepäckträger trägt bis zu 60 kg, während die breiten 20x2,4-Zoll-Reifen und die vordere Federung für Komfort und Stabilität auf unterschiedlichem Terrain sorgen. Automatisierte Schaltung, konstante Leistung Das Herzstück des Air One Pro ist die automatische 2-Gang-Nabenschaltung von BAFANG, die die Gänge je nach Fahrbedingungen anpasst, so dass ein manuelles Schalten nicht mehr erforderlich ist. Im Vergleich zu Ein-Gang-Motoren liefert diese Konfiguration 30 % mehr Drehmoment bei niedrigeren Geschwindigkeiten, was die Leistung beim Anfahren und an Steigungen verbessert. Zwei Unterstützungsmodi, Eco und Sport, ermöglichen sanfte Anpassungen auf flachen oder geneigten Strecken. In Verbindung mit einem wartungsfreien Karbonriemen und einem reaktionsschnellen Drehmomentsensor bietet das System einen effizienten und geräuscharmen Betrieb während der gesamten Fahrt. Reichweite, Konnektivität und Sicherheit Mit einer 370-Wh-Sitzrohrbatterie hat das Air One Pro eine Reichweite von 80-100 km mit einer einzigen Ladung. Optional ist ein Range Extender erhältlich, der die Reichweite je nach Bedingungen um weitere 40-60 km erhöht. Die Bluetooth-Konnektivität verbindet das Fahrrad mit der ADO Smart App, über die der Benutzer seine Fahrdaten überwachen, den Batteriestatus überprüfen und auf System-Updates zugreifen kann. Zu den Sicherheitsmerkmalen gehören hydraulische Scheibenbremsen, integrierte LED-Beleuchtung und eine aufrechte Sitzposition, die für gute Sicht und Fahrkomfort sorgt. Einführungsdatum und Verfügbarkeit Das ADO Air One Pro wird offiziell am 11. August 2025 zu einem Verkaufspreis von 1899 Euro auf den Markt kommen. Detaillierte Spezifikationen und Informationen zur Vorbestellung finden Sie unter https://www.adoebike.com/products/ado-air-one Über ADO ADO EBIKE ist eine internationale E-Bike-Marke, die sich auf Innovation und praktische Mobilität konzentriert. Mit einer Produktpalette, die auf die Bedürfnisse des modernen urbanen Lebensstils abgestimmt ist, möchte ADO zuverlässige, effiziente Transportlösungen anbieten, die auf Funktionalität und Alltagstauglichkeit basieren. Medienkontakt: ADO E-Bike Lydia Liang marketing@adoebike.com Über anatoly41 Komplettes Benutzerprofil betrachten