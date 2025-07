Startseite Star Copper schafft weiteres Vertrauen in das Vorkommen eines robusten Porphyrsystems in der Tiefe bei der Lagerstätte Star in d Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-29 11:14. Mit Bohrloch C wird die bislang tiefste Bohrung abgeschlossen Vancouver, British Columbia - 29. Juli 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralvorkommen spezialisiertes Unternehmen, freut sich, einen Überblick über die jüngsten Aktivitäten im Rahmen des laufenden Bohrprogramms auf dem Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens im Golden Triangle in British Columbia, das als eine der aus geologischer Sicht reichhaltigsten Regionen in der Provinz gilt, zu geben. Im Mittelpunkt dieser vollständig finanzierten Kampagne steht die Erweiterung der bestehenden Entdeckung auf dem Projekt Star. Darryl Jones, CEO des Unternehmens, sagt dazu: Unser Explorationsteam hat uns davon in Kenntnis gesetzt, dass das kürzlich abgeschlossene Bohrloch C - zusammen mit den Ergebnissen aus Bohrloch A (S-050) und den Kupfer-Gold-Gehalten in den historischen Bohrungen (z. B. S-037) - Vertrauen in die Kontinuität der Kupfermineralisierung in der Tiefe schafft und das mögliche Vorkommen eines robusten porphyrischen Cu-(±Au)-Systems bestätigt. Im Rahmen der Bohrkampagne 2025 soll sowohl die seitliche als auch die vertikale Kontinuität der mineralisierten Zonen erprobt werden, die zuvor bei Bohr- und Explorationskampagnen im Wert von über 10 Millionen $ ermittelt wurden. Die Bohrungen zielen auf oberflächennahe Oxidzonen, eine tiefe porphyrische Mineralisierung und Strukturen ab, die mit der Star Fault und der Dick Creek Fault in Zusammenhang stehen. Mit den Bohrungen erprobt Star Copper Bereiche jenseits der zuvor gebohrten Tiefen und befindet sich nun inmitten der Kampagne, in deren Rahmen sechs primäre Bohrlöcher (Bohrlöcher A-F) über bis zu 4.000 Meter niedergebracht werden sollen. Die Bohrlöcher A, B und C sind nun abgeschlossen und ausgewählte Proben werden regelmäßig vorbereitet und zur Analyse abtransportiert. Das Unternehmen hat kürzlich das Bohrloch C (S-052) abgeschlossen, das rund 100 Meter nördlich von Bohrloch A (S-050) und 50 Meter nördlich von Bohrloch B (S-051) angesetzt wurde, um die Kupfermineralisierung zu erweitern und ihre Kontinuität in dem oberflächennahen Quarz-Monzodiorit zu bestätigen. Das Bohrloch erprobte auch die Star Fault (ca. 275 m) und tiefere hochgradige Goldabschnitte, die in der historischen Bohrung S-037 durchteuft wurden (12 m mit 2,33 g/t bei 650 m - 339712mE 6458422mN 000/-90). Das Bohrloch durchteufte von der Oberfläche bis in 70 m Tiefe vornehmlich Quarz-Monzodiorit, wo die durchdringende Oxidierung und die Malachit-Azurit-Schichten, die Chalkopyrit überprägen, eine supergene Zone bilden, die der in S-050 ähnelt. Unter der Oxiddecke tritt eine primäre Chalkopyritmineralisierung als Einsprengungen und in Quarz-Sulfid-Erzschnüren auf, wobei erhöhte Chalkopyritwerte von bis zu 1 % mit Kalifeldspat-Alterationszonen und stellenweise Erzgang-Brekzien-Zonen in Zusammenhang stehen (siehe Abbildung 1).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80508/STCU_072925_DEPRcom.00... Abbildung 1 - Kern aus 34,9 m Tiefe in Bohrloch C (S-052). Star Copper, 2025. Die Star Fault wurde in 255 m bis 276 m Tiefe durchteuft, wo letten-/tonreiches Verwerfungsmaterial die strukturelle Kontrolle der Mineralisierung beeinflusst. In rund 350 m bis 550 m Tiefe wurde eine weitere diskontinuierliche Chalkopyritmineralisierung in Verbindung mit ausgeprägter Verkieselung und Brekzienbildung innerhalb einer wechselnden Abfolge von lithischem Tuffstein, lamellierten Hornfelssedimenten und intrusiven Porphyreinheiten angetroffen. Bohrloch C (S-052) ist die bis dato tiefste Bohrung auf dem Konzessionsgebiet Star und wurde bis in eine Gesamttiefe von 674 m in einem phyrischen Plagioklas-Andesit niedergebracht (siehe Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80508/STCU_072925_DEPRcom.00... Abbildung 2 - Kern aus 420,18 m in Bohrloch C (S-052). Star Copper, 2025. Insgesamt bestätigt Bohrloch C (S-052) eine kontinuierliche Chalkopyritmineralisierung innerhalb der Quarz-Monzodiorit-Phase oberhalb der Star Fault, erweitert die Ausmaße der supergenen Kupfermineralisierung und stärkt die Verbindung zwischen der Kaliumalteration, der Verwerfungsarchitektur und einem erhöhten Chalkopyritgehalt bei Star Main. Tabelle 1 - Standortangaben zu den Bohrungen 2025 bei Star, UTM 9N Bohrloch-Nr. UTM_E UTM_N Höhe (m) Azimut Neigung Tiefe

S_050 339834 6458308 1124 270 -85 101

S_051 339770 6458307 1120 235 -85 539

S_052 339850 6458406 1153 240 -83 674 Wir haben noch 3 weitere Bohrungen vor uns, während unsere Feldarbeiten an der Oberfläche fortgesetzt werden, so CEO Jones. Die bisherigen Arbeiten erhöhen nach wie vor insgesamt die Gewissheit, dass bei Star eine bedeutende Lagerstätte vorliegt. Die Analyseergebnisse werden in den kommenden Wochen eingehen und wir freuen uns darauf, unser Ziel einer gesetzeskonformen Bewertung des gesamten Projekts zu verwirklichen. Dank unserer vor Kurzem verlängerten mehrjährigen gebietsgebundenen (MYAB) Explorationsgenehmigung, die die Durchführung von bis zu 200 Bohrungen, die Errichtung von Straßen mit bis zu 5 km Länge sowie anhaltende Schürfgrabungen und Arbeiten an der Oberfläche auf dem Konzessionsgebiet gestatten, sind nun auch weitere Bohrungen im Rahmen bevorstehender Kampagnen möglich. Alles in allem sollten sich diese Bemühungen positiv auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, in Zukunft Finanzmittel einzunehmen, um die Wertschöpfung bei diesem spannenden Projekt fortzusetzen. Marketing-Update Das Unternehmen freut sich ferner mitzuteilen, dass es zum 28. Juni 2025 mit Upswitch Media Corp. (Upswitch) einen aktualisierten Beratervertrag abgeschlossen hat, welchem zufolge Upswitch bestimmte Marketing- und Investor Relations-Dienstleistungen für das Unternehmen erbringen wird, um das Bewusstsein für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens zu stärken und mit der Anlegergemeinschaft in Kontakt zu treten. Die Dienstleistungen könnten unter anderem folgendes umfassen: Beauftragung von Werbetextern, Gestaltung von Anzeigen und Kampagnen, die das Unternehmen bewerben, Bereitstellung von Übersetzungsdiensten, Onboarding von Werbekampagnen bei Herausgebern sowie die Verfolgung, Koordination und Umsetzung von Dienstleistungen durch Tests und analytische Studien. Die Bereitstellung und die Verbreitung der Dienstleistungen erfolgen über eine Vielzahl von Nachrichten- und Kommunikationskanälen im Netz für die Anlegergemeinschaft bzw. gegebenenfalls über gedruckte Publikationen. Upswitch wird unmittelbar mit der Erbringung von Dienstleistungen für einen anfänglichen Zeitraum von 30 Tagen beginnen. Als Gegenleistung dafür wird das Unternehmen Upswitch gemäß den Vertragsbedingungen eine Gesamtgebühr von 500.000 $ zahlen. Jeff Gillis, Geschäftsführer von Upswitch, hat seinen Sitz in der 2709B 43rd Ave, Suite 1013 in der Stadt Vernon in British Columbia und wird als primärer Vertreter und Servicekoordinator fungieren. Herr Gillis ist erreichbar unter der Rufnummer 1-604-373-5875 und per E-Mail unter info@upswitchmedia.com . Nach bestem Wissen des Unternehmens besitzen Upswitch und Herr Gillis derzeit keine Wertpapiere des Unternehmens. Qualifizierter Sachverständiger Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Für das Board of Directors

~Darryl Jones~ Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp. Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME) Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com . Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden. Investor Relations Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: starcopper.com/ Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf die Exploration des Projekts Star, des Vorzeigeprojekts des Unternehmens, und dessen Potenzial. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Star Copper Corp.

Darryl Jones

1450-789 West Pender Street,

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada email : info@starcopper.com Pressekontakt: Star Copper Corp.

Darryl Jones

1450-789 West Pender Street,

V6C 1H2 Vancouver, BC email : info@starcopper.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten