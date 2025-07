Startseite TOPLED: Kompakte Maschinenleuchte mit beeindruckender Lichtleistung Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-29 11:03. Die TOPLED ist eine äußerst kompakte LED-Maschinenleuchte für den Einsatz im unmittelbaren Bereich des zu bearbeitenden Werkstücks. Ihr schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas und Schutzart IP67 schützt zuverlässig vor Staub, Spänen sowie Kühl- und Schmiermittel. Die kleine Leuchte eignet sich dadurch besonders für die Ausleuchtung von rauen Industrieumgebungen. Ausgestattet mit leistungsstarken High-Power-LEDs liefert die TOPLED flimmerfreies, neutralweißes Licht mit hoher Farbwiedergabe. Der Abstrahlwinkel von 40° erzeugt ein fokussiertes Lichtbild, das zwischen Spot und Flächenlicht liegt. So entsteht eine präzise Ausleuchtung bei kompakten Platzverhältnissen.

Montiert wird die Leuchte über ein rückseitiges M18-Gewinde mit Kontermutter direkt in die Maschinenverkleidung. Ein 150?mm langer Kabelabgang mit M12-A-kodiertem Stecker sorgt für den sicheren Anschluss an die Maschinenversorgung. Trotz ihrer geringen Größe erreicht die TOPLED eine Beleuchtungsstärke von 800?lx auf einen Meter. Das gerippte Gehäuse vergrößert die Oberfläche für den Wärmeaustausch. Dadurch bleibt die Leuchte im Betrieb kühl und lässt sich im Temperaturbereich von -10 bis +60?°C zuverlässig einsetzen. Alles in allem ist die LED-Maschinenleuchte TOPLED ist eine robuste, lichtstarke und effiziente Beleuchtungslösung für den direkten Einsatz am Werkstück. LED2WORK bietet eine breite Palette an LED-Leuchten und Beleuchtungslösungen für die Industrie, insbesondere für Arbeitsplätze und Bereichen in Maschinen und Anlagen.

