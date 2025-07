Startseite Greifvögel: Exklusive Sammlung historischer Illustrationen bei Quagga Illustrations Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-29 10:34. Quagga Illustrations stellt eine exklusive Kollektion historischer Greifvogel-Illustrationen vor - detailreiche Darstellungen von Adlern, Falken, Bussarden und Eulen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Berlin, 29. Juli 2025 - Die renommierte Bildagentur Quagga Illustrations präsentiert als besonderes Highlight ihre exklusive Sammlung historischer Illustrationen zu Greifvögeln (oft noch abwertend als Raubvögel bezeichnet): Habichte und Adler, Geier und Bussarde, Harpyien und auch Eulen. Die sorgfältig kuratierte Kollektion umfasst detailreiche Darstellungen von Adlern, Falken, Bussarden und weiteren Greifvögeln aus vergangenen Jahrhunderten. Einzigartige Einblicke in Natur- und Kulturgeschichte Die Illustrationen stammen aus bedeutenden naturkundlichen und anderen Werken des 18. und 19. Jahrhunderts und zeigen die beeindruckende Vielfalt und Eleganz dieser majestätischen Tiere - aber auch das Verhältnis, das die Menschen zu ihnen hatten - Greifvögel, insbesondere Adler, haben auch wichtige symbolische Bedeutungen. Jede Abbildung besticht durch künstlerische Präzision und dokumentarischen Wert - ein Schatz für Redaktionen, Verlage, Museen, Lehrpersonen und alle Liebhaber:innen historischer Naturdarstellungen. Highlights der Sammlung - **Vielfalt:** Mehr als 250 Illustrationen verschiedener Raubvogelarten, darunter auch symbolische Bilder aller Art

- **Herkunft:** Originale aus Fach- und Sachbüchern des 18. und 19. Jahrhunderts

- **Nutzung:** Hochauflösende Scans für Print- und Digitalprojekte

- **Rabatt:** Alle Greifvogelmotive von 29. Juli bis 29. August 2025 zum halben Preis: https://www.quagga-illustrations.de/kollektionen/historische-greifvoegel... Für Medien, Bildung und Wissenschaft Die Sammlung eignet sich ideal für redaktionelle Beiträge, Buchprojekte, Ausstellungen und Bildungsangebote. Sie lässt vergangene Epochen der Naturbeobachtung lebendig werden und öffnet neue Blickwinkel für ein vielseitiges Publikum. Kontakt Für Bildanfragen, Ansichtsmaterial und weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an: Isabel Meraner Pressesprecherin Quagga Illustrations presse@quagga-illustrations.de Oder besuchen Sie uns online unter: https://www.quagga-illustrations.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: QUAGGA Media UG (haftungsbeschränkt)

Quagga Illustrations ist ein Teil des Unternehmens Quagga Media UG (haftungsbeschränkt). Quagga Media wurde 2010 in Berlin gegründet. In den ersten Jahren haben wir uns mit dem Aufbau einer Bilddatenbank historischer Zeichnung/Illustrationen beschäftigt. Diese Datenbank besteht derzeit aus ca. 150.000 Zeichnung/Illustrationen und deckt alle Bereich der mitteleuropäischen Natur- und Kulturgeschichte ab. Dabei sind eine Reihe von Nebenprodukten entstanden oder noch im Aufbau begriffen, insbesondere Datenbanken (Jahrestage, botanische und zoologische Namen, Persönlichkeiten, Thesauri). Seit 2010 beschäftigen wir uns auch mit der Erstellung von digitalen und analogen Produkten (ebook, apps). Außerdem haben wir IT-Kompetenzen rund um den Aufbau, die Digitalisierung und Nutzung digitaler Sammlungen angesammelt und geben dieses Wissen weiter.

