Startseite Buchtipp: Lebensgeschichten - Einblicke in schicksalhafte Höhen und Tiefen des Lebens Pressetext verfasst von VerlagKern am Di, 2025-07-29 09:51. Das Leben kann so hart, so reich, so überraschend sein: Vier ganz unterschiedliche Personen bekommen in den Büchern aus dem Verlag Kern eine Stimme.

Vielen ist der große Charakterdarsteller Paul Dahlke in Erinnerung aus den zahlreichen Kino- und Fernsehproduktionen, insbesondere der Serie „MS Franziska" oder der Erich-Kästner-Verfilmung „Drei Männer im Schnee". Rüdiger Petersens umfassende Biografie aus dem Verlag Kern stellt Paul Dahlkes Leben und Werk mithilfe von Zitaten aus Fernseh- und Zeitungsinterviews und Dahlkes privaten Aufzeichnungen und Kritiken dar: „Paul Dahlke – Die Biografie: Donnerwetter, was fehlt denn da?“ (ISBN 978-3-95716-341-7).

Paul Dahlke (*12.4.1904, +23.11.1984) gilt als bedeutender Charakterdarsteller des 20. Jahrhunderts. Er glänzte in zahlreichen Rollen am Theater, im Film und in vielen Fernsehproduktionen. Seine Rollen in Das fliegende Klassenzimmer, Drei Männer im Schnee, Die Heiden von Kummerow und die Fernsehserie MS Franziska sind neben vielen anderen Rollen unvergessen. Anhand von Paul Dahlkes unveröffentlichten Aufzeichnungen, Kritiken und Aussagen bekannter Weggefährten wie Margot Hielscher, Bruni Löbel, Christian Wolff und Jochen Schroeder gelang es Rüdiger Petersen, das Leben des großen Schauspielers detailliert nachzuzeichnen. Rüdiger Petersen hat sich auf die Filmgeschichte der 1930er bis 1960er Jahre spezialisiert und Dahlkes Nachlass intensiv studiert sowie persönliche Gespräche mit nahestehenden Personen geführt.

Weiter zurück liegt die Karriere einer großen Filmschauspielerin, deren Leben viel zu früh endete: Uwe Klöckner-Dragas Biographie des UFA-Stars Renate Müller (*26.4.1906 in München, + 7.10.1937 in Berlin) erzählt den schicksalhaften Lebensweg einer couragierten Künstlerin, die viel zu früh und auf bis heute rätselhafte Art starb. Das Buch „Renate Müller – Ihr Leben, ein Drahtseilakt“ (ISBN 978-3-93947-801-0) basiert auf jahrelangen intensiven Recherchen des Autors in Archiven und über Interviews mit Renate Müllers Freunden und Bekannten. In einer unterhaltsamen und zugleich spannend geschriebenen Story, illustriert mit rund 150 Original-Bildern, zeichnet Klöckner-Draga ein intimes Porträt der Künstlerin und engagierten Kosmopolitin, die bis heute unvergessen ist. Er gibt einen Einblick in eine behütete Kindheit und Jugend in München und Danzig und die Lehrjahre der Bühnenschauspielerin in Berlin. Der Film „Die Privatsekretärin“ (1931) bescherte ihr den ersten internationalen Erfolg. Das Lied „Ich bin ja heut so glücklich“ aus diesem Film ist noch heute weithin bekannt.

Auch die Biografie einer Unbekannten kann enorm spannend sein: „Am Ende bin ich – ich selbst“ (ISBN 978-3-95716-339-4) zeigt eine Frau, die sich nicht verbiegen lässt. Patricia Hemberger, geboren als Patricia Holländer in Speyer am Rhein, blickt voller Energie auf ihr Leben zurück. Sie ist tatkräftig. Sie ist kreativ. Sie ist fleißig. Und sie ist in ihrem Leben oft an ihre Grenzen gestoßen. Viele Lebensabschnitte kommen ihr vor wie ein Schleudergang zwischen Freundschaft und Gegnerschaft, Unterstützung und Betrug.

Patricia Hemberger ist eine Kämpferin. Das Leben hatte sie nicht auf Rosen gebettet. Oft schon war ihr die Welt mit Ungerechtigkeit begegnet. Besser gesagt: Oft begegneten ihr die Mitglieder der eigenen Familie und die Kollegen und Kolleginnen im Beruf wenig wohlwollend. Aber trotzdem: Sie lässt sich nicht unterkriegen. Mit ihrer Lebensgeschichte, die so oft steil nach oben und steil nach unten ging, macht sie den Leserinnen und Lesern Mut zu Aufrichtigkeit und dem überzeugten Engagement für einen Mitmenschen oder eine Aufgabe.

Früh litt sie unter der Scheidung ihrer Eltern, wuchs unter dem strengen Regiment der Großmutter auf. Sie durchlebte familiäre Konflikte und kämpfte sich über berufliche Hürden. Mit der Ausbildung zur Verwaltungsangestellten zeichnete sich ein solides, ruhiges Berufsleben ab, doch das reichte ihr nicht. Nebenbei führte ein kleines Handarbeitsgeschäft, machte eine Ausbildung zur Gästeführerin, fing an, für Designer zu arbeiten, entwarf eigene Kreationen für Tanzsportvereine. Eine Krankheit gebot ihr innezuhalten – sie stellte die Weichen neu. Jetzt ist sie ihr eigener Chef und will sich nur noch dort einsetzen, wo ihr Respekt und Achtung begegnen. Dies ist ein Buch für alle, die für ihre Sache kämpfen. Ein Buch für alle, die sich engagieren, atemlos rennen und kaum einmal zur Ruhe kommen. Für alle, die wenig Applaus und Anerkennung ernten für ihren Einsatz.

Eine Karriere in den 1950er Jahren – für eine Frau durchaus etwas Besonderes. Aus dem Erfahrungsschatz ihres langen Berufslebens hat Ingeborg Kuhl de Solano eine Fülle von Erlebnissen und Erfahrungen in „Zwischen Knast und Staatsempfang“ (ISBN 978-3-95716-338-7) aufgeschrieben.

Als Ingeborg Kuhl de Solano kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit einer Ausbildung in Stenografie, Schreibmaschine und Sprachen in das Berufsleben als Sekretärin einstieg, ahnte sie wohl nicht, welche vielfältigen Erlebnisse sich mit dieser von ihr später weit ausgebauten Tätigkeit verbinden würden. Besonders die spanische Sprache und Kultur wurden ihr Lebensinhalt. Zeit ihres Lebens hat die gebürtige Frankfurterin mit wachem Geist und großem Einsatz in Wirtschaftsunternehmen, auf Staatsempfängen die Verständigung der Gäste ermöglicht, war unzähligen Persönlichkeiten des politischen und wirtschaftlichen Lebens begegnet. Sie dolmetschte in Fernsehsendungen, übersetzte spanische und iberoamerikanische Filme und erlebte manche Kuriosität bei ihren unzähligen Einsätzen als Gerichtsdolmetscherin.

In fortgeschrittenem Alter studierte sie noch für das Lehramt: Deutsch, Englisch und Spanisch reichten nicht, zusätzliche Studien in Französisch, Italienisch und Russisch halfen ihr, Sprachen grundlegend zu verstehen und zu vergleichen. Bis zum 69. Lebensjahr war sie als Lehrerin an verschiedenen Schulen im Raum Frankfurt tätig. Sie übermittelte ihren Schülerinnen und Schülern nicht nur Kenntnisse der spanischen Sprache, Geschichte und Kultur, sondern auch Liebe zu Musik, Tanz und Kreativität durch zahlreiche Kulturprojekte sowie durch regelmäßigen Schüleraustausch und Berufspraktika im Land der Zielsprache. In diesem Buch zieht Ingeborg Kuhl de Solano die Bilanz ihres reichen Lebens, erfüllt von wunderbaren Erinnerungen und dankbar für zahllose Chancen, die sie beherzt ergriffen und tatkräftig umgesetzt hat.

Alle Titel sind auch als E-Book erhältlich. Alle Print-Ausgaben können im Online-Shop verlag-kern.de/ schnell, bequem und portofrei (innerhalb Deutschland) direkt ab Verlag bestellt werden. Natürlich kann man die Titel auch im Buchhandel vor Ort erwerben und überall, wo es E-Books gibt.