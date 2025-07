Startseite BetterCo und Verifeye Online schließen strategische Partnerschaft für Identifikation und digitales Onboarding Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-29 07:11. Wir freuen uns, wenn Sie über diese beidseitige Partnerschaft berichten.

Eckhard Ortwein [Frankfurt, 28.7.25] - Die Plattformanbieter BetterCo und Verifeye Online starten eine wechselseitige strategische Partnerschaft. BetterCo integriert die Identifikationslösungen von Verifeye Online in seine digitale Onboarding- und Compliance-Plattform für den Rechts- und Steuerbereich. Gleichzeitig wird Verifeye offizieller Reseller der BetterCo-Lösung in der FinTech-Branche. Ziel beider Unternehmen ist es, Onboarding-Prozesse durchgängig digital, effizient und compliance-konform zu gestalten - über Branchengrenzen hinweg. Identifikation und Signatur mit Verifeye in BetterCo BetterCo erweitert seine Plattform um die Identifikations- und Signaturtechnologie von Verifeye Online und stellt diese ab sofort allen Partnern zur Verfügung: * Video-Identifikation mit geprüften Identitätsmerkmalen via Live-Video-Call

* Automatisierte Dokumentenprüfung von Ausweisen und Pässen

* On-Site-Identifikation für Vor-Ort-Prozesse in Kanzleien oder Institutionen

* Digitale Signaturen für rechtssichere Vertragsunterzeichnungen Die Lösungen sind vollständig in die Workflows von BetterCo integrierbar und können über API, iFrame oder Plugin genutzt werden. BetterCo Plattform für Verifeye Kunden Als Teil der Partnerschaft wird Verifeye zum Vertriebspartner für die BetterCo Plattform im Finanz- und FinTech-Umfeld. Die BetterCo Lösung ermöglicht: * Digitales Lead- und Kunden-Onboarding

* KYC- und Risikoanalyse für natürliche und juristische Personen

* Flexible Workflows von Selbstauskunft bis zur Automatisierung

* Anpassungsfähigkeit über eine low-code Workflow Engine

"Mit Verifeye ergänzen wir unsere Plattform um eine leistungsstarke, zertifizierte und blitzschnelle Identifikationslösung - ideal für die Anforderungen von Kanzleien, Notariaten und Steuerberatungen," erklärt Eckhard Ortwein, CEO von BetterCo. "Und umgekehrt freuen wir uns, dass Verifeye unsere Lösung nun in der FinTech-Welt mit ihren eigenen Kunden weiterträgt." Chris Gray, CEO bei Verifeye Online, ergänzt: "BetterCo ist der perfekte Match für uns - hochflexibel, technisch stark und mit einer klaren Vision für die Digitalisierung regulierter Prozesse. Gemeinsam bringen wir End-to-End-Onboarding auf das nächste Level - sicher, schnell und compliant." Über Verifeye Online verifeye Online ist eine Plattform für Identitätsprüfung mit Fokus auf KYC, AML, Altersverifikation und Risikoprüfung. Mit Video-Ident, Dokumentenprüfung, Vor-Ort-Identifikation und digitalen Signaturen unterstützt Verifeye Unternehmen dabei, sichere, effiziente und DSGVO-konforme Onboarding-Prozesse umzusetzen - in unter 60 Sekunden. Die Plattform bietet sowohl automatisierte als auch betreute Verfahren und lässt sich über API oder SDK nahtlos in bestehende Systeme integrieren. Verifeye ist eIDAS 2.0-zertifiziert und wird von Finanzinstituten, juristischen Dienstleistern und digitalen Plattformen in ganz Europa als vertrauenswürdiger Anbieter eingesetzt. Zu den Kunden zählen unter anderem KfW Bank, Zalando und BMS.

Über Founders1 Founders1 entwickelt und vermarktet die KI-gestützte Onboarding- und Compliance-Plattform BetterCo mit Schwerpunkt auf Rechts-, Steuer- und Finanzdienstleistungen. Unternehmen können mit BetterCo ihre Kunden in einem konformen, effizienten und kollaborativen Umfeld betreuen. Die BetterCo No-Code-Technologie ermöglicht es, selbst komplexe Onboarding- und Compliance-Prozesse einfach zu digitalisieren. Dank der offenen Integrationsarchitektur können diese Prozesse nahtlos in bestehende Produkte, Systeme und Datenbestände integriert und diese unmittelbar angereichert werden. Die Nutzung von KI automatisiert Abläufe und passt sie an den individuellen Kontext an. Mit BetterCo werden Onboarding-Prozesse effizient und kundenzentriert und die einhergehenden Compliance-Prozesse gleichzeitig konform durchgeführt. Das BetterCo Compliance Modul wurde bereits von Marktführern wie stp.one, Wolters Kluwer und der Secupay AG in ihre eigenen Produkte integriert. Mehr Info unter: betterco.ai

