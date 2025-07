Startseite Gemeinnütziger NH/HH Recyclingverein spendet € 8500 an Hagsfelder Werkstätten Pressetext verfasst von connektar am Di, 2025-07-29 06:31. Die jährliche Sozialspende des Vereins geht an die Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH in Form einer Sonderanfertigung eines Rollstuhlrads. Karlsruhe, Juli 2025. Anlässlich seiner jährlichen Mitgliederversammlung spendete der gemeinnützige NH/HH-Recyclingverein einen Betrag von € 8.500 zur Anschaffung eines elektrisch betriebenen Rollstuhlfahrrads für die Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH (HKW). Die HWK gGmbH bietet 1250 Menschen mit Behinderung vielfältige Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe an 10 Standorten in der Region Karlsruhe an. Die Sonderanfertigung des technisch anspruchsvollen Rollstuhlrads betrug deutlich über € 10.000. Der restliche Kaufpreis wurde von der Lebenshilfe-Stiftung Karlsruhe, sowie vom E-Motion Dreiradcenter, einem renommierten Anbieter von E-Bikes und Dreirädern für Erwachsene in Karlsruhe und von dem niederländischen Fahrradhersteller Van Raam, beigesteuert. Harald Kownatzky, Vorstandsvorsitzender des NH/HH-Recyclingvereins sagte bei der Spendenübergabe: "Unsere Satzung als gemeinnütziger Verein verlangt, dass wir alle erwirtschafteten Erträge für die Förderung von Lehre, Bildung und Forschung auf dem Gebiet der Elektrotechnik aufwenden. Darüber hinaus spenden wir aber jedes Jahr an eine sorgfältig ausgewählte soziale Einrichtung. In diesem Jahr unterstützen wir die im Raum Karlsruhe niedergelassenen Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe. Das Fahrrad wird bei der Arbeit mit Menschen mit komplexen Behinderungen und bei Personen mit erworbenen Hirnschädigungen zum Einsatz kommen und dabei helfen, für diese eine lebenswerte Tagesstruktur zu etablieren." Achim Herr, Betriebsstättenleitung Rehabilitation an der HWK-Betriebsstätte in Rheinstetten, nahm die Spende stellvertretend für die HWK entgegen und dankte dem NH/HH-Recyclingverein: "Wir freuen uns riesig, dass wir solch ein komfortables Fahrrad gespendet bekommen. Unser Team kann nun mit den Menschen mit Behinderungen in der Nachbarschaft zu Wald und Wiesen wie in den Ort hinein schöne Touren machen. Für die rege Nutzung des Rollstuhlfahrrads stechen zwei Besonderheiten hervor: unsere sonnenverwöhnte Gegend sowie der E-Motor mit doppeltem Akku - das garantiert Ausflugslaune pur!" Michel Lorenz, Inhaber des E-Motion Dreiradzentrums Karlsruhe, sieht in diesem Projekt die Chance, verschiedenen Menschen mit kognitiven und körperlichen Einschränkungen eine Möglichkeit zur Freizeitgestaltung zu bieten, die ihnen Freude bereitet und sie am öffentlichen Leben teilhaben lässt. Über NH/HH-Recycling Der gemeinnützige Verein zur Förderung des umweltgerechten Recyclings von abgeschalteten NH/HH Sicherungseinsätzen e.V. wurde 1995 gegründet. Als freiwillige Initiative der deutschen Sicherungshersteller widmet sich der Verein dem Recycling von ausgedienten Schmelzsicherungen als Beitrag für einen nachhaltigen Wirtschaftskreislauf. Energieversorger, Netzbetreiber, Industrieunternehmen, mittelständische Betriebe und das Elektrohandwerk beteiligen in sich ganz Deutschland über ein vom Verein finanziertes flächendeckendes Sammelsystem. Die erwirtschafteten Überschüsse verwendet der Verein satzungsgemäß als Spenden zur Finanzierung von Forschung und Lehre sowie Aus- und Weiterbildung.

Mitglieder des Vereins sind die deutschen Sicherungshersteller DRIESCHER Wegberg, EFEN, ETI, Hager, Jean Müller, MERSEN, SIBA und Siemens. www.nh-hh-recycling.de Kontakt NH/HH-Recycling

b.zwicknagel@nh-hh-recycling.de Über Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH Die Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH (HWK) bieten 1250 Menschen mit geistiger, seelischer und mehrfacher Behinderung vielfältige Möglichkeiten der beruflichen Bildung, Arbeit, Förderung und Tagesstruktur an. An zehn Standorten in Karlsruhe, Ettlingen und Rheinstetten sind die Hagsfelder Werkstätten für namhafte Konzerne wie Siemens oder L'Oréal sowie für zahlreiche Klein- und Mittelständler aus der Region tätig und sind damit ein wichtiger Partner am Wirtschaftsstandort Karlsruhe. Der Fachdienst Betriebliche Integration vermittelt Menschen mit Behinderung aus der Werkstatt in Betriebe auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt, beispielsweise in Form sogenannter betrieblich integrierter Werkstattplätze. Die HWK gGmbH ist eine Betriebsgesellschaft der Lebenshilfe Karlsruhe, Ettlingen und Umgebung e.V. Kontakt Andrea Sauermost, Leitung Unternehmenskommunikation der HWK gGmbH

BIC BFSWDE33KRL Über das E-Motion Dreiradzentrum Karlsruhe Gegründet im November 2018 hat sich das Dreiradzentrum in Karlsruhe zu einem bedeutenden Anbieter von Dreirädern mit Elektrounterstützung für Erwachsene entwickelt. Eine große Auswahl an Fahrzeugen, individuelle Beratungen und Probefahrten helfen dabei, eine Lösung für die eigene Möbilität zu finden. Eine TÜV zertifizierte Werkstatt, Hol- und Bringservice, Finanzierung und Leasing runden das Angebot ab. Kontakt Dreiradzentrum Karlsruhe

Anlässlich seiner jährlichen Mitgliederversammlung spendete der gemeinnützige NH/HH-Recyclingverein einen Betrag von € 8.500 zur Anschaffung eines elektrisch betriebenen Rollstuhlfahrrads für die Hagsfelder Werkstätten und Wohngemeinschaften Karlsruhe gGmbH (HKW). Die HWK gGmbH bietet 1250 Menschen mit Behinderung vielfältige Möglichkeiten der beruflichen Teilhabe an 10 Standorten in der Region Karlsruhe an.

