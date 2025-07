Startseite Spark identifiziert neue Pegmatitzonen mit Lithium-Indikatoren in Brasiliens Lithium Valley Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-07-28 23:00. VANCOUVER, BC / 28. Juli 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. (Spark oder das Unternehmen) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (FWB: 8PC) macht rasante Fortschritte in Richtung einer potenziellen Lithiumentdeckung auf seinem Vorzeigeprojekt Arapaima in Brasiliens Lithium Valley. Die laufenden Feldarbeiten haben weiterhin weit verbreitete Hinweise auf verwitterte Pegmatit-Gänge (mit Resten von Quarz-Feldspat-Turmalin) - die primären geologischen Wirtsgesteine für Lithium in dieser Region - zutage gefördert. In den letzten fünf Wochen wurden über 90 Proben (übertägige Gesteinssplitterproben und Flusssedimente) in Gebieten entnommen, in denen turmalinhaltiger Quarzkies und Pegmatitgänge angetroffen wurden. Diese Daten werden dazu beitragen, die vorrangigen Ziele für Diamantkernbohrungen innerhalb des bereits umfangreichen Gebiets von Spark mit potenziell lithiumhaltigen Pegmatiten in Brasiliens Lithium Valley zu verfeinern. Quarz-, Feldspat- und Turmalin-Pegmatitgänge verbessern die Aussichten für die Lithiumexploration

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80507/SPRK_072825_DEPRcom.00... Abbildung 1: Pegmatitprobe mit Quarz, Alkalifeldspat und markanten schwarzen Turmalinkristallen - klassische Indikatoren, die häufig in lithiumhaltigen Systemen zu finden sind. Diese spezielle Probe (Abbildung 1) enthält: - Quarz und Alkalifeldspat - häufige Bausteine von Pegmatit.

- Muskovit - ein glänzendes Glimmermineral, das häufig in entwickelten Pegmatiten vorkommt.

- Schwarzer Turmalin - ein wichtiges Indikatormineral für Lithium, das verstreut im Quarz vorkommt. Diese Texturen und Mineralien sind genau das, was Geologen bei der Suche nach lithiumhaltigen Pegmatiten zu sehen hoffen, was das sich weiterentwickelnde geologische Modell von Spark und das Potenzial für ein weit verbreitetes Lithiumsystem an oder nahe der Oberfläche stark unterstützt. Da mehrere Ausbisse ähnliche Ergebnisse liefern, wächst die Zuversicht, dass Arapaima eine skalierbare, hochwertige Lithiumentdeckung beherbergen könnte. Die bei Arapaima auftauchenden geologischen Anzeichen sind äußerst überzeugend, erklärte Jon Hill, VP Exploration bei Spark Energy Minerals. Wir haben mehrere Pegmatitzonen an der Oberfläche kartiert, wichtige Indikatormineralien identifiziert und strukturelle Merkmale beobachtet, die mit anderen bekannten lithiumhaltigen Systemen im brasilianischen Lithium Valley übereinstimmen. Der Umfang und die Kontinuität dieser Indikatoren deuten auf ein potenziell entwickeltes Pegmatitsystem hin, und die bevorstehenden Analyseergebnisse werden für die Weiterführung unserer Bohrzielerstellung von entscheidender Bedeutung sein.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80507/SPRK_072825_DEPRcom.00... Abbildung 2: Eine Felswand am Straßenrand mit hellfarbigem Granit und durchziehenden Gängen - Proben wurden entnommen, da die Gänge Quarz und Feldspat enthalten, Mineralien, die häufig mit lithiumhaltigen Pegmatiten in Verbindung stehen. Gesteinsproben bestätigen Pegmatitgänge in wichtigen Zonen Letzte Woche sammelte das Team von Spark 8 Gesteinsproben, darunter verwitterten Leukogranit - ein hellfarbiger Granit -, der von bis zu 40 cm breiten Pegmatitgängen durchzogen ist. Die Pegmatitgänge streichen in günstige Richtungen (Nord nach Süd und Nordwest nach Südost) und enthalten Alkalifeldspat, Quarz und Spuren von schwarzem Turmalin. Die umgebenden Granite sind geschiefert mit Lagen, die durch ausgerichtete Glimmermineralien (Biotit und Muskovit) gebildet wurden. Flusssedimentprobenahmen Sparks Feldteam hat außerdem Kies aus einem trockenen Flussbett gewaschen, um die Ablagerungen auf Schwermineralien zu untersuchen, die auf Lithiumvorkommen in der Nähe hinweisen könnten. An einer wichtigen Stelle kartierten sie Quarzkiesel mit schwarzem Turmalin (siehe Abbildung 3).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80507/SPRK_072825_DEPRcom.00... Abbildung 3: Kiesprobe aus einem Flussbett mit Quarzkiesel mit schwarzem Turmalin, was das Vorhandensein der anvisierten Pegmatite in diesem Einzugsgebiet bestätigt. Noch faszinierender war die Entdeckung einer verdeckten, verhärteten Kiesschicht (konsolidierter Alluvialkies), die das Granitgrundgebirge direkt überlagert. Dieses Material stammt wahrscheinlich aus der Zeit vor dem modernen Entwässerungssystem und könnte mineralreiche Gerölle in den aktuellen Fluss abgeben - ein vielversprechender Indikator für mögliche Lithiumquellen stromaufwärts. Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass in diesem Gebiet die gesuchten Pegmatite aktiv erodiert werden, was dabei hilft, die vielversprechendsten Zonen für nachfolgende Explorationsarbeiten zu lokalisieren. Diese aufstrebenden Gebiete - mit weit verbreiteten Pegmatitvorkommen und Indikatormineralparagenesen - entwickeln sich zu äußerst vielversprechenden Bereichen, erklärte Eugene Hodgson, Chair und CEO von Spark. Während wir den Versand der Proben an das Analyselabor abschließen und mit der Integration der geochemischen Daten beginnen, konzentrieren wir uns ganz auf die überzeugendsten Bohrziele für die nächste Phase unserer Kampagne im Lithium Valley. Brasiliens Lithium Valley ist einer der spannendsten Bezirke für Batteriemetalle weltweit, und Spark Energy Minerals befindet sich mitten darin. Wichtigste Ergebnisse der Feldkampagne vom 14. bis 18. Juli: - 11 neue Flusssedimentproben entnommen.

- 8 neue Gesteinsproben aus pegmatitführenden Ausbissen entnommen, die gebänderte Leukogranite und Granite mit Turmalin- und Muskovitparagenesen durchziehen.

- Insgesamt 158 Feldkontrollpunkte wurden in dieser Phase jetzt vollständig überprüft.

- Insgesamt 31 Flusssedimentproben und 68 Gesteinsproben in 5 Wochen entnommen.

- Mindestens vier vorrangige Lithiumexplorationsziele mit bestätigten Pegmatitvorkommen identifiziert. Nächste Schritte - Analyseergebnisse der aktuellen Gesteins- und Sedimentproben werden in Kürze erwartet.

- Datenintegration und geologische Modellierung im Gange.

- Bohrzielerstellung und vorläufiger Explorationsplan für Arapaima stehen kurz vor der Fertigstellung. Mit an der Oberfläche zutage tretenden Pegmatitgängen, Lithium-Indikatormineralien in Gesteins- und Flusssedimentproben sowie Laborergebnissen, die in Kürze vorliegen werden, erreicht Spark alle wichtigen Explorationsmeilensteine. Die in den letzten fünf Wochen geleistete Vorarbeit hat Sparks Kenntnis des Projekts Arapaima erheblich verbessert und den Fokus der Bohrungen geschärft. Angesichts der weiter steigenden weltweiten Nachfrage nach Lithium und des wachsenden internationalen Interesses an Brasiliens Lithium Valley bietet Spark Anlegern frühzeitiges Engagement in einem Explorationsprojekt in einer Region, die sich zu einem beachtenswerten Zentrum für Batteriemetalle entwickelt. Qualifizierter Sachverständiger: Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAUSIMM, einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und einem Direktor von Spark Energy Minerals Inc., geprüft und genehmigt. Herr Hill ist ein Direktor von Spark Energy Minerals und daher nicht unabhängig vom Unternehmen. Über Spark Energy Minerals Inc. Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithium- und REE-Projekt Arapaima, das sich über zusammengenommen 91.900 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithium Valley erstreckt, eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende. Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter

Kontakt: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-877-272-9226 Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt, antizipieren und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, das Konzessionsgebiet, die Finanzierung und bestimmte Unternehmensänderungen. Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass Gesteins-, Boden- und Flusssedimentproben von Natur aus selektiv sind und möglicherweise nicht die wahre zugrundeliegende Mineralisierung repräsentieren.

