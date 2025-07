Startseite VINCI hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Zimmer & Hälbig GmbH unterzeichnet Pressetext verfasst von PSMW_Frankfurt am Mo, 2025-07-28 17:19. Nanterre, 28. Juli 2025 - Stärkung des Angebots von VINCI Energies für High-Tech-Gebäudelösungen

- Zimmer & Hälbig: deutschlandweit an sieben Standorten tätig

- Jahresumsatz von 96 Mio. Euro im Jahr 2024 mit 310 Mitarbeitenden VINCI Energies hat eine Vereinbarung unterzeichnet, Zimmer & Hälbig, ein Unternehmen mit Sitz in Bielefeld (Nordrhein-Westfalen), zu übernehmen – vorbehaltlich der Genehmigung durch die deutschen Wettbewerbsbehörden. Das Unternehmen verfügt über umfassende Kompetenzen in den Bereichen Planung, Konstruktion, Installation und Wartung für technisch anspruchsvolle Lösungen für Heizung, Lüftung, Klima und Kältetechnik (HLKK) mit einem starken Fokus auf Krankenhäuser, Labore, Industrieanlagen, Reinräume sowie Rechenzentren. Zimmer & Hälbig wurde 1974 gegründet und erzielte 2024 in Deutschland (Bielefeld, Hanau, Hannover, Köln, Leipzig, Osnabrück, Tuttlingen) mit 310 Mitarbeitenden einen Umsatz von 96 Mio. Euro.

Das Unternehmen wird in das Netzwerk von VINCI Energies Building Solutions integriert und ergänzt damit die 150 bestehenden Geschäftseinheiten sowie das Angebot an elektrotechnischen und multitechnischen Lösungen für Gebäude. In Deutschland ist VINCI Energies in vier Geschäftsbereichen tätig – Industrie, ICT, Energieinfrastruktur und Gebäudelösungen – und beschäftigt 16.600 Mitarbeitende an 385 Standorten. Im Jahr 2024 erzielte der VINCI-Konzern in Deutschland, seinem zweitgrößten internationalen Markt, einen Gesamtumsatz von 5,6 Mrd. Euro, darunter 4,1 Mrd. Euro im Bereich Energielösungen (3,4 Mrd. Euro bei VINCI Energies und 0,7 Mrd. Euro bei Cobra IS) und 1,4 Mrd. Euro für VINCI Construction. VINCI Concessions ist außerdem in Deutschland mit fünf öffentlich-privaten Partnerschaften für die Verwaltung von Autobahninfrastrukturen sowie im Bereich der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge vertreten. About VINCI

VINCI is a world leader in concessions, energy solutions and construction, employing 285,000 people in more than 120 countries. We design, finance, build and operate infrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for all. Because we believe in all-round performance, above and beyond economic and financial results, we are committed to operating in an environmentally and socially responsible manner. And because our projects are in the public interest, we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging in dialogue with them is essential in the conduct of our business activities. VINCI’s ambition is to create long-term value for its customers, shareholders, employees, partners and society in general. www.vinci.com Pressekontakt

Diana Plantade

+49 69 50 05 15 0

VINCI_Energies@psmw.de Über PSMW_Frankfurt Komplettes Benutzerprofil betrachten