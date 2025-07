Startseite Bundesland Niedersachsen nimmt es nicht so genau mit den Steuern - staatliche Zerstörung der Existenz Pressetext verfasst von Pirat3002 am Mo, 2025-07-28 15:50. Unbekannt aus Hannover erteilte in 2012 der Leitung des Finanzamtes Delmenhorst das Verbot, sich in der Sache der Löschung der Steuersignale des Herrn XXXXXXX und gegenüber einer Delmenhorster Ratsfrau, zu äußern. Der ehemalige OB der Stadt Delmenhorst sowie das FA-Delmenhorst waren Gegenstand einer Strafanzeige bei den Oldenburger Ermittlungsbehörden. Staats- und Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg verweigerten Ermittlungen, da selbst seit April 2004 mit einem Fax mitbelastet. Die Stadt Delmenhorst verzichteten seit 2005 sowie der Fiskus seit 1998 auf Steuereinahnamen und in mindestens zweistelliger Millionenhöhe. Kriminelle Banden haben mit nur einem Patent des Herrn xxx, i.v. mit § 142 PatG, einen wirstchaftlichen Schaden von mindestens 50 Millionen Euro Steuergeld angerichtet. Der damit verbundene internationale Börsenschaden dürfte weit höher liegen. 14/10/2024 Persönlich vorzulegen! Nur per Fax: (0511) 120 80 60 Niedersächsisches Finanzministerium

z.H. des Finanzministers

Herrn Gerald Heere

Am Schiffgraben 10 30159 Hannover 2te und letzte Erinnerung! St.- Nr. 57/201/Wv- R- für die xxxxxxx

und St.-Nr. 57/124/xxxxxxx

Richterliche Steuerbefreiung des FG-Hannover zum Az. 16 V 10089/03 Sehr geehrter Herr Minister,

mit größter Verwunderung nimmt der Unterzeichner und Geschädigte zur Kenntnis, dass sich das Bundesland Niedersachsen zu diesen unglaublichen Rechtsvorgängen, auch verbunden mit der Schädigung der Umwelt und des Klimas seit 1995, nicht äußern will oder sogar kann? Dass das Strafverfahren des AG-Verden Az. 4 Cs 427/01 und gemäß § 369/370 AO i.V. mit § 53 StGB wegen Verfahrensfehler eingestellt wurde, ist bei den seit 2004 vorliegenden amtlichen Beweismitteln eine reine staatliche Schutzbehauptung. Da die ihrem Ministerium fachaufsichtlich unterliegende Behörde (FA-Hannover) seit dem Jahre 2008 meinen Anwälten die Akteneinsicht über den/die Anstifter zu diesem damaligen Strafverfahren verweigern, ist durch die Löschung aller meiner Steuersignale beim Finanzamt Delmenhorst und in 2002, noch immer der dringende Verdacht von schweren Straftaten gegen die AO sowie der Strafgesetzgebung gegeben. Am 22. März 2011, neun Jahre nach der bis heute ungesühnten Straftat, erklärte die FA-Chefin der Steuerfahndung Hannover schriftlich, dass diese nicht im Besitz meiner Firmen-Postbankbelege aus 1992-1996 war. Dieses war das schriftliche Eingeständnis des Bundeslandes Niedersachsen, die Richter am AG-Verden, am LG-Verden sowie am OLG-Celle vorsätzlich und bandenmäßig gemäß § 344 StGB, i.V. mit § 129 Abs. 1 StGB, angelogen zu haben. Hochachtungsvoll 11/07/2024 Persönlich vorzulegen! Nur per Fax: (0511) 120 80 60 Niedersächsisches Finanzministerium

z.H. des Finanzministers

Herrn Gerald Heere

Am Schiffgraben 10 30 159 Hannover St.- Nr. 57/201/Wv- R- für diexxxxx

und St.-Nr. 57/124/xxxxxxx

Richterliche Steuerbefreiung des FG-Hannover Az. 16 V 10089/03 Sehr geehrter Herr Minister, hiermit wird das Niedersächsische Ministerium für Finanzen durch den Unterzeichner freundlich aufgefordert, das Urteil des Finanzgerichts Hannover vom 14. April 2004 mit dem Aktenzeichen 16 V 10089/03 und in Verbindung mit der Löschung der privaten und geschäftlichen Steuersignale seit 2002, in der rechtlichen Bedeutung eines dauerhaften Berufsverbots auf mehrfach patentierte und unpatentierte Verfahren zum Klima- und Umweltschutz, schriftlich zu Gunsten des Unterzeichners und beteiligter Dritter zu bestätigen. Das Finanzgericht Hannover bezeichnete diese seit 1993 begonnene berufliche Tätigkeit des Unterzeichners als „Liebhaberei“. Zur Erinnerung, mit dem vorgenannten Urteil des Finanzgerichts Hannover beriefen sich die drei am Urteil beteiligten Finanzrichter auf das Gutachten eines Herrn StA-xxxxx, der in seinem Gutachten behauptete, dass der Unterzeichner nie mit seinen hochinnovativen und patentierte Verfahren jemals Geld verdienen würde. Der Unterzeichner verzichtet hier auf die weiteren ungeklärten strafrechtlichen Vorgänge und die Ihnen als Abgeordneter des NDS-Landtages längst bekannt sein dürften, nochmals einzugehen. Seit 2006 haben kriminelle Banden mit dem per Gesetz geschützten technologischen Wissen des Unterzeichners, einen höchstwahrscheinlich unversteuerten zweistelligen Millionenbetrag eingenommen. Der Unterzeichner verzichtet auch hier Beweise aus kriminellen Verträgen und internationalen Börsenveröffentlichungen, in Bezug auf seine Patente diesem Schriftsatz sowie auch aus Kostengründen beizufügen. Als Gedankenstütze in der Sache verweist der Unterzeichner auf den Bescheid des Generalstaatsanwalts in Oldenburg vom 13. Januar 2012 hin. Auch verweist in der Sache der Unterzeichner auf den Beschluss des BVerfG zum Aktz. 2 BvR 2156/09 sowie dem Bescheid des EMGR zum Aktz. 17132/10 hin. Beide höchstrichterliche Instanzen sind der Meinung, dass Steuerzahlungen sowie Steuergerechtigkeit nicht von verfassungsrechtlicher Bedeutung sind (§ 93b mit § 93a BVerfGG). Der ehemalige Präsident des BVerfG, Herr Prof. Dr. Drs. Papier, bestätigte diese für den Bürger irritative Rechtsauffassung seiner Richter nochmals mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2009 und als unangreifbar. Der schriftlichen Bestätigung für den fortgesetzten straffreien Ausschluss vom Steuersystem (Einkommen-, Umsatz-, Lohn-, Gewerbe- etc. etc.) der Bundesrepublik Deutschland und betreffend seiner seit 1995 ausgeführten beruflichen Tätigkeiten, sieht der Unterzeichner umgehend entgegen. Mit freundlichen Grüßen xxxxxxxxxx Anlagen: GenStA-Oldenburg vom 13. Januar 2012 - Az. NZS 700 AR 225/11

Löschung der Steuersignale FA-Delmenhorst 13. Februar 2017

Gutachten vom 24. Oktober 2004 Über Pirat3002 Komplettes Benutzerprofil betrachten