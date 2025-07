Besser kleben: Ceresana erwartet wachsenden Weltmarkt für bio-basierte Klebstoffe

Zucker, Stärke oder Soja: mehr als 15 % aller Klebstoffe werden bereits aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Im Zeichen von Bio-Ökonomie und Kreislaufwirtschaft nimmt auch bei Klebe-Produkten der Anteil pflanzlicher und tierischer Ausgangsmaterialien ständig weiter zu. Der neuste Ceresana-Report zum Weltmarkt für bio-basierte Klebstoffe prognostiziert, dass der Umsatz von „grünen“ Klebern bis zum Jahr 2034 auf rund 4,5 Mrd. US$ ansteigen wird. Um den ökologischen Fußabdruck und die Abhängigkeit von Erdöl und Erdgas zu verringern, werden auch konventionellen Klebern aus petrochemischen Kunststoffen zunehmend bio-basierte Anteile beigemischt. Besonders im Bausektor, der Papier- und Verpackungsbranche sowie der Holzverarbeitungsindustrie wächst die Nachfrage nach umweltfreundlichen und leistungsfähigen Klebstoffen.

Sprießendes Innovationsfeld Bio-Kleber

Klebstoffe aus biogenen Rohstoffen sind längst nicht mehr auf traditionelle Spezialanwendungen beschränkt, etwa Stärke-Kleber für Flaschenetiketten und Wellpappe-Verpackungen, Methylzellulose in Tapetenkleister oder Kollagen für Musikinstrumente. Zunehmend erfüllen Bio-Kleber mit Hilfe von Additiven und Copolymeren auch anspruchsvolle Standards für industrielle Hochleistungsprodukte, zum Beispiel für Hotmelt-Klebstoffe, Konstruktionskleber oder thermoplastische Klebefilme für Leichtbau-Verbundwerkstoffe. Getrieben wird die dynamische Forschung und Entwicklung von der Suche nach ungiftigen, lösungsmittelfreien, emissionsarmen und recycelbaren Klebstoffen. Im Idealfall sind bio-basierte Produkte am Ende ihres Lebenszyklus sogar biologisch abbaubar und erfüllen beispielsweise die Norm ISO 17088 für kompostierbare Kunststoffe. Ein weiterer Vorteil ist die mögliche Verwertung von bislang ungenutzten Abfällen und preiswerten Nebenprodukten, etwa von Lignin aus der Papierindustrie, von Keratin aus Hühnerfedern oder von Plattformchemikalien, die bei der Herstellung von Biokraftstoffen aus Biomasse anfallen.

Klebstoffe für Verpackungen und Bauprodukte

Weltweit werden heute pro Jahr mehr als 13 Millionen Tonnen Klebstoffe verbraucht. Die meisten davon sind nach wie vor Klebemittel aus fossilen Rohstoffen. Der Absatz von bio-basierten Klebstoffen nimmt aber deutlich zu: Ceresana erwartet dafür in den kommenden Jahren Zuwächse von jährlich über 4,8 % in Asien, Afrika und dem Mittleren Osten sowie knapp über 3 % in Westeuropa und Nordamerika. Die größten Einzelmärkte sind dabei die Anwendungsgebiete Papier und Verpackungen, Bauindustrie und Holzverarbeitung, etwa Sperrholzplatten oder Möbel. Allein auf Papiertüten und andere Verpackungen entfällt aktuell fast ein Drittel des Umsatzes, der weltweit mit bio-basierten Klebstoffen erzielt wird. In der Verpackungsindustrie bietet sich eine Kombination mit PLA oder anderen Biokunststoffen an; im Baubereich passen Bio-Kleber gut zu bio-basierten Farben und Dämmstoffen. Zusätzlich zu Marktdaten und Prognosen enthält die neue Studie von Ceresana auch Hintergrundinformationen zur allgemeinen Wirtschaftslage und zur Situation der Bauindustrie in den einzelnen Ländern.

Die aktuelle Ceresana-Marktstudie „Bio-basierte Klebstoffe“:

Kapitel 1 der neuen Studie bietet eine umfassende Darstellung und Analyse des globalen Marktes für bio-basierte Klebstoffe – einschließlich Prognosen bis 2034: Für die Weltregionen West- und Osteuropa, Nordamerika, Südamerika, Asien-Pazifik, Mittlerer Osten und Afrika wird jeweils die Entwicklung von Verbrauch (in Tonnen) und Umsatz (in Dollar und Euro) dargestellt. Zudem werden Umsatz und Verbrauch nach den Anwendungsgebieten Papier/Verpackungen, Bauindustrie, Holzverarbeitung und sonstige Anwendungen aufgeschlüsselt.

In Kapitel 2 werden die 17 Länder mit den größten nationalen Märkten für Bio-Klebstoffe einzeln betrachtet: Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Polen, Russland, Türkei, Kanada, Mexiko, USA, Brasilien, China, Indien, Japan, Südkorea und Taiwan. Dargestellt werden dabei jeweils der Verbrauch und Umsatz von bio-basierten Klebstoffen. Zudem werden Verbrauch und Umsatz für die verschiedenen Einsatzgebiete von Klebstoffen aufgegliedert: Papier und Verpackungen, Bauindustrie, Holzverarbeitung und sonstige Anwendungen.

Kapitel 3 bietet nützliche Unternehmensprofile der weltweit bedeutendsten Hersteller von Bio-Klebstoffen, übersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsstätten und Kurzprofil. Ausführliche Profile werden von 34 Herstellern geliefert, z. B. Cargill, Inc., Stora Enso Oyj, H.B. Fuller Co., Solenis LLC, Soudal Group, Kerakoll SpA, Royal Avebe, Artivion, Inc. und artience Co., Ltd.

Weitere Informationen zur neuen Ausgabe der Marktstudie „Bio-basierte Klebstoffe – Welt-Report“ (2. Auflage): https://ceresana.com/produkt/marktstudie-biobasierte-klebstoffe

Über Ceresana

Als eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute ist Ceresana spezialisiert auf die Bereiche Chemikalien, Kunststoffe, Verpackungen und Industriegüter. Besondere Schwerpunkte sind dabei Bio-Ökonomie und Automotive / Mobilität. Seit 2002 profitieren Unternehmen von hochwertigen Industrieanalysen und Prognosen. Über 250 Marktstudien liefern mehr als 10.000 Kunden in aller Welt die Wissensbasis für den nachhaltigen Erfolg. Mehr über Ceresana unter www.ceresana.com

