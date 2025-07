Startseite Krebs am Arbeitsplatz: Wie Unternehmen Mitarbeitende in der Erkrankung unterstützen können Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2025-07-28 07:35. Wenn Gesundheit zur gemeinsamen Aufgabe wird: Wie Unternehmen durch gezielte Unterstützung krebserkrankter Mitarbeitender nicht nur Menschlichkeit zeigen, sondern auch wirtschaftlich profitieren. Eine Krebsdiagnose verändert das Leben schlagartig - nicht nur für Betroffene, sondern auch für deren Umfeld. Besonders der Arbeitsplatz spielt in dieser Zeit eine zentrale Rolle. Immer mehr Unternehmen erkennen, dass eine aktive Unterstützung erkrankter Mitarbeitender nicht nur eine menschliche Geste ist, sondern auch betriebswirtschaftlich sinnvoll sein kann. Gesundheit ist ein Wirtschaftsfaktor Die Diagnose Krebs trifft jährlich rund eine halbe Million Menschen in Deutschland - viele davon im erwerbsfähigen Alter. Für Unternehmen bedeutet dies: Fachkräfte fallen plötzlich aus, Arbeitsprozesse müssen umstrukturiert, Teams entlastet werden. Ein frühzeitiges und individuell abgestimmtes Unterstützungsangebot kann helfen, die Arbeitsfähigkeit von Mitarbeitenden zu erhalten oder schneller wiederherzustellen. Was Unternehmen konkret tun können 1. Flexible Arbeitsmodelle anbieten: Homeoffice, Teilzeit, Gleitzeit oder stufenweise Wiedereingliederung.

2. Individuelle Gesundheitsprogramme fördern: Finanzierung ergänzender Therapien wie psychosoziale Beratung oder Immunaufbau.

3. Medizinische Zusatzleistungen ermöglichen: Zuschüsse für Therapien wie dendritische Zelltherapie .

4. Langfristige Rückkehr unterstützen: Zusammenarbeit mit Reha- und Sozialdiensten. Dendritische Zelltherapie: Ein innovativer Therapieansatz Die dendritische Zelltherapie ist eine personalisierte Form der Krebsimmuntherapie, bei der patienteneigene Immunzellen im Labor mit Tumorantigenen beladen und dem Körper wieder zugeführt werden. Ziel ist es, das Immunsystem gezielt zu aktivieren und Tumorzellen langfristig zu bekämpfen. Für arbeitende Krebspatient:innen bedeutet diese Therapieform oft eine bessere Verträglichkeit als die klassische Chemotherapie. Für Unternehmerinnen und Unternehmer bietet die Unterstützung solcher innovativen Therapien folgende Vorteile: • Schnellere Rekonvaleszenz: Patient:innen berichten von besserem Allgemeinzustand, geringeren Nebenwirkungen und höherer Belastbarkeit.

• Reduzierte Fehlzeiten: Die gezielte Immunaktivierung kann dazu beitragen, Rückfälle zu vermeiden.

• Steuerliche Absetzbarkeit: Zuschüsse für medizinisch begründete Therapien können als Betriebsausgaben anerkannt werden.

• Imagevorteil: Unternehmen, die moderne Therapien fördern, positionieren sich als fortschrittlich und mitarbeiterorientiert. Vorteile für das Unternehmen Unternehmen, die Mitarbeitende aktiv in der Gesundheitskrise begleiten, profitieren mehrfach: ? Steuervorteile und Förderung:

• Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) bis 600?€ pro Jahr steuerfrei (§ 3 Nr. 34 EStG).

• Zuschüsse zu medizinischen Behandlungen gelten als steuerfreie Fürsorgeaufwendungen.

• Reduzierte Lohnfortzahlungskosten durch schnellere Genesung. ? Kostensenkung im Betrieb:

• Vermeidung von Überstunden, Krankheitsausfällen und Überlastung im Team.

• Erhalt von Know-how und Erfahrung - statt kostenintensiver Neubesetzung. ? Mitarbeiterbindung und Imagegewinn:

• Loyalität steigt - Mitarbeitende fühlen sich unterstützt.

Ein Plädoyer für eine neue Unternehmenskultur Krebs darf kein Karriere-Aus bedeuten. Unternehmen, die bereit sind, in die Gesundheit ihrer Beschäftigten zu investieren, erhalten nicht nur die Arbeitskraft zurück - sie senden ein starkes Zeichen der Menschlichkeit, das langfristig auch wirtschaftlich belohnt wird.

Herr Andreas Rach

Bessemerstr. 51 1. OG

12103 Berlin

Deutschland fon ..: +4916091942558

web ..: https://www.dendritische-zelltherapie-deutschland.com/

email : immumedic@gmail.com IMMUMEDIC Limited - Kompetenzzentrum für Immuntherapie

Die IMMUMEDIC Limited mit Sitz in Europa ist ein spezialisierter Anbieter von Therapiebegleitung, Informationsdienstleistungen und Behandlungskonzepten im Bereich der dendritischen Zelltherapie, komplementären Immuntherapie und Krebsprävention. In enger Zusammenarbeit mit spezialisierten Laboratorien, Kliniken und Forschungsinstituten unterstützt das Unternehmen Patient:innen bei der Orientierung im komplexen Feld der biologischen Krebstherapien.

Zu den Schwerpunkten gehören:

- Individuell angepasste Immuntherapieplanung (z.?B. DC-Therapie, T-Zell-Aktivierung, tumorgerichtete Strategien)

- Therapiebegleitung und Nachsorgeberatung

- Vernetzung mit internationalen Spezialzentren und Studienstandorten

- Aufklärung und Patientenbildung über Chancen und Grenzen moderner Immunverfahren

- Wissenschaftliche Publikationen und Mitwirkung an Forschungsprojekten

Vision und Werte

Andreas Rach vertritt die Überzeugung, dass moderne Krebstherapie nicht nur auf Toxizität und Zerstörung beruhen darf - sondern auf Stärkung, Präzision und Systemverständnis. Dabei setzt er sich für Therapien ein, die das körpereigene Immunsystem aktivieren und gleichzeitig Lebensqualität und Eigenverantwortung fördern.

IMMUMEDIC steht für:

- Transparenz und seriöse Aufklärung

- Individualisierte medizinische Betreuung

- Wissenschaftlich validierte Konzepte

- Internationale Orientierung mit Fokus auf Innovation

Engagement

Neben seiner praktischen Tätigkeit engagiert sich Andreas Rach in der medizinischen Fachpublizistik, in der Entwicklung digitaler Informationsformate für Betroffene und in der Netzwerkbildung zwischen medizinischem Fortschritt und Patientenzugang. Mit dem Buchprojekt "Dendritische Zelltherapie - Immunologische Krebstherapie der Zukunft" setzt er ein Zeichen für fundierte Patientenbildung und zukunftsweisende Medizin. Pressekontakt: IMMUMEDIC Limited

Herr Andreas Rach

Bessemerstrasse 51 1.OG

12103 Berlin fon ..: +4916091942558

