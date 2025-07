Startseite Lifestyle Pressetext verfasst von Kurt Möhle am So, 2025-07-27 18:39. Pressemitteilung: "Ida und Ole" – Fantastische Kinderrettung in einer gefährdeten Welt In Zeiten von Klimawandel und wachsender Umweltkriminalität bietet die Buchreihe „Ida und Ole“ von Kurt Möhle eine fesselnde Antwort für junge Leser:innen und deren Familien. Was als Abenteuer zweier Geschwister beginnt, entwickelt sich zu einer literarischen Mission gegen genetische Manipulation, illegale Müllentsorgung und den drohenden Kontrollverlust über die Natur. Worum geht es? Als ein genmanipulierter Efeu nur Erwachsene krank macht, bleiben Kinder immun – darunter Ida und Ole, deren Blutproben Hoffnung auf ein Heilmittel geben. Gemeinsam mit Tante Samira stoßen sie auf eine mysteriöse Mülldeponie und werden in eine mythische Welt katapultiert, in der antike Götter ihnen magische Prüfungen auferlegen. Die Bücher kombinieren ökologische Themen, mythologische Tiefe und kindliche Neugier zu einem modernen Abenteuerklassiker. Warum jetzt berichten? Aktuell im Juni 2025 erschienen: Band 2 „Ida und Ole – Die Geheimnisse Afrikas“ Relevant für Diskussionen rund um Umweltschutz, Wissenschaft und Genetik Idealer Lesestoff für Grundschulen, Umweltinitiativen und Familienbibliotheken Der Autor: Kurt Möhle, Rentner und Naturfreund aus Niedersachsen, verbindet pädagogische Erfahrung mit fantasievoller Erzählkunst. Die Geschichten regen zum Nachdenken an – über Verantwortung, Mut und die Kräfte der Gemeinschaft. Über Kurt Möhle Komplettes Benutzerprofil betrachten