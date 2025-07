Startseite 14.174 Ungarn-Neustarter haben das gleiche Ziel Pressetext verfasst von prmaximus am So, 2025-07-27 09:41. "Auswandern nach Ungarn" - Eine starke Gemeinschaft für alle, die den Neustart wagen Ein neues Leben in einem fremden Land zu beginnen, ist ein großer Schritt. Mit der Gruppe "Auswandern nach Ungarn" gibt es seit rund fünf Jahren einen digitalen Treffpunkt, der Menschen auf diesem Weg begleitet, inspiriert und unterstützt. Gegründet wurde die Gruppe von Auswanderern, die selbst von Deutschland nach Ungarn gezogen sind - und aus eigener Erfahrung wissen, welche Hürden, Freuden und Überraschungen dieser Schritt mit sich bringt. Inzwischen zählt die Gruppe über 14.000 fantastische Mitglieder, die gemeinsam dafür sorgen, dass jeder sich willkommen und wohlfühlen kann. "Schön, dass du hier bist!" - mit diesen Worten begrüßt die Gruppe ihre Neuzugänge. Das Motto ist klar: Ankommen, austauschen, gemeinsam wachsen. Gerade die Anfangszeit kann voller Fragen, Unsicherheiten und auch finanzieller Herausforderungen sein. "Viele unterschätzen, wie viel Mut und Geld ein Neuanfang kostet", so die Initiatorin von Einwandererhilfe.de. "Darum ist es umso wichtiger, einen Ort zu haben, an dem man ehrlich über Probleme sprechen kann und Menschen trifft, die einen verstehen." Eine bodenständige Gemeinschaft auf Augenhöhe

Die Gruppe grenzt sich bewusst von einem "Luxus-Auswanderer-Image" ab. Hier geht es nicht um das Motto "Was kostet die Welt?", sondern um bodenständige Menschen, die Schritt für Schritt ein neues Zuhause aufbauen. Fremdwerbung ist in der Gruppe nicht erlaubt, und Links werden ausschließlich von vertrauenswürdigen Partnerseiten gepostet. So bleibt der Austausch persönlich, authentisch und hilfreich. Respekt als Fundament

Ein zentraler Wert der Gruppe ist der respektvolle Umgang miteinander. Jeder wird wertgeschätzt - unabhängig von Budget oder Lebensstil. Hilfsbereitschaft und Gemeinschaftssinn stehen an oberster Stelle. Fragen sind nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht: von "Wie finde ich mich hier zurecht?" bis hin zu "Welche Behördengänge sind wirklich wichtig?" Ein Hauch von Goldgräberstimmung

Trotz aller Herausforderungen vermittelt die Community Optimismus und Mut. Viele Mitglieder teilen ihre persönlichen Geschichten, berichten von Erfolgen, aber auch von Stolpersteinen - und genau dieser ehrliche Austausch macht die Gruppe einzigartig. Einladung an alle Auswanderer

Die Gruppe "Auswandern nach Ungarn" versteht sich als Anlaufstelle für alle, die sich informieren, austauschen oder einfach nur ankommen möchten. "Du bist nicht allein - wir alle haben einmal klein angefangen und wissen, wie sich die ersten Schritte anfühlen", heißt es in der Willkommensbotschaft. Mit über 14.000 Mitgliedern und fünf Jahren Erfahrung ist "Auswandern nach Ungarn" heute mehr als nur eine FacebookGruppe: Es ist ein Stück Heimat für alle, die den Mut zum Neuanfang haben.

Doszaliget 24 9919 Csákánydoroszló

Ungarn E-Mail: support@marion-schanne.de

Homepage: https://www.ungarn-foren.de/

Telefon: +49(0)15111153614

Doszaliget 24 9919 Csákánydoroszló

Ungarn E-Mail: support@marion-schanne.de

Homepage: https://einwandererhilfe.de/

