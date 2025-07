Startseite Machtmissbrauch im Jobcenter Riesa – Existenzen werden ohne rechtliche Grundlage gefährdet Pressetext verfasst von Multimedia Design am Sa, 2025-07-26 16:14. Riesa, 26. Juli 2025 – Ein aktueller Fall aus Riesa wirft ein erschütterndes Licht auf die Praxis einzelner Jobcenter in Deutschland. Eine selbstständige Antragstellerin wurde nach einem verpassten Gesprächstermin ohne Anhörung und ohne rechtliche Grundlage vollständig von existenzsichernden Leistungen abgeschnitten – mit sofortiger Wirkung und gravierenden Folgen für ihren Lebensunterhalt. Bereits in den ersten Tagen nach der plötzlichen Leistungseinstellung leitete die Betroffene mehrere offizielle Schritte ein: eine Dienstaufsichtsbeschwerde, eine Fachaufsichtsbeschwerde, einen formellen Widerspruch sowie einen Eilantrag beim zuständigen Sozialgericht. Trotz dieser rechtsstaatlichen Maßnahmen erfolgte keine Auszahlung der gesetzlich zustehenden Mittel. Statt einer Lösung erlebte die Betroffene eine Kette von Verzögerungen, Unterstellungen und Ablenkungsversuchen seitens der zuständigen Stellen. Die vollständige Leistungsstreichung erfolgte durch eine Fallmanagerin und eine Sachbearbeiterin für Leistungsgewährung im Jobcenter Riesa – ohne rechtliche Grundlage, ohne Fristsetzung und ohne Anhörungsrecht. Obwohl eine rechtswidrige Leistungseinstellung ohne vorherige Anhörung und ohne Fristsetzung erfolgte, wurde der Vorgang von der Teamleitung und der Rechtsabteilung des Landratsamts Meißen nachträglich gestützt – mit dem Verweis auf angeblich versäumte Mitwirkung. Dabei wurde weder geprüft, ob die Maßnahme verhältnismäßig war, noch wurde der bestehende Existenzanspruch in die Entscheidung einbezogen. Immer mehr Betroffene berichten von ähnlichen Erfahrungen: Leistungen werden ohne Vorwarnung eingestellt, rechtsstaatlich garantierte Fristen ignoriert, Widersprüche verschleppt oder nicht beantwortet. In dem vorliegenden Fall erfolgte die Zahlungssperre bereits vor postalischer Zustellung der Terminbenachrichtigung, was den Verdacht eines vorsätzlichen Verwaltungshandelns ohne rechtliche Deckung verstärkt. Die Antragstellerin forderte am 17.07.2025 in einem formellen Schreiben per E-Mail und zusätzlich per Post die sofortige Auszahlung der rechtswidrig einbehaltenen Leistungen – mit Fristsetzung bis zum 22.07.2025 und Ankündigung einer öffentlichen Weitergabe an die Presse. Erst nach diesem Schreiben meldete sich die Rechtsabteilung des Jobcenters zurück – allerdings nicht mit einer Lösung oder einer Auszahlung, sondern mit dem Vorschlag eines Telefongesprächs. Eine konkrete Reaktion auf den Sachverhalt blieb aus. Die Betroffene lehnte ein telefonisches Gespräch ab, da es sich um eine formelle Beschwerde mit rechtlicher Dokumentationspflicht handelt. Am 19.07.2025 erhielt die Betroffene ein weiteres Schreiben der Rechtsabteilung, datiert auf den 18.07.2025. Darin wurden erneut zwei persönliche Gesprächstermine vorgeschlagen – diesmal verbunden mit der pauschalen Unterstellung, es würden mehrere selbstständige Tätigkeiten ausgeübt. Diese Behauptung wurde weder belegt noch konkretisiert, sondern diente offenbar dem Zweck, den Fokus vom eigentlichen Verwaltungshandeln abzulenken. Der Eindruck drängt sich auf, dass die Behörde gezielt den Fokus verschieben wollte – durch unbelegte Mutmaßungen und erneute Terminladungen, die die Betroffene als Versuch einer strukturellen Täuschung des Sachverhalts wertet. „Dieses Verhalten erfüllt sämtliche Merkmale eines systematischen Machtmissbrauchs. Die Menschenwürde wird verletzt, wenn existenzsichernde Leistungen ohne rechtliche Grundlage entzogen werden – allein aufgrund pauschaler Unterstellungen oder vermuteter Mitwirkungsmängel“, so die Betroffene. Wenn Grundrechte durch Behördenpraxis ausgehöhlt werden, ist öffentliche Wachsamkeit keine Option mehr, sondern Pflicht. Über Multimedia Design Komplettes Benutzerprofil betrachten