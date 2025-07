Das passende Gartentor bei Hundehaltung - auf diese Dinge sollte man achten

Wer einen Hund im Garten halten möchte benötigt erst einmal eine Menge Platz zum Toben und Rennen. Aber auch in Sachen Sicherheit muss der Garten von Ab bis Z gut gesichert sein. Denn hat der Zaun auch nur eine einzige Lücke, macht sich der Hund dadurch und will die Welt außerhalb des Zauns erobern. Ein Alptraum für alle Hundebesitzer. Zaun und auch Gartentor müssen das gesamte Areal gut eingrenzen und vor allem eben lückenlos sichern. Die Höhe des Zauns, die Struktur und auch die Statik, wie der Aufbau sind wichtig, wie das zum jeweiligen Zaunsystem passende Gartentor in der richtigen Breite und auch Höhe, welches sich gut und leicht öffnen und schließen lassen kann.

Das Tor für den Garten

Ein kleiner Garten, der nur als Vorgarten genutzt wird, benötigt in der Regel keinen Zaun und auch kein Tor. Allerdings kann man auch hier dazu übergehen diesen Bereich einzugrenzen. Denn wer auch hier beispielsweise möchte, dass sich der Hund dort prima frei bewegen kann und der Vorgarten sogar ums Haus herum am eigentlichen Garten anschließt, sollte sich vergewissern, dass alles rundum gut gesichert und eingezäunt ist. Das Gartentor spielt auch hierbei eine gewichtige Rolle. Denn was nutzt der noch so gute und moderne Zaun, wenn das Tor im Eingangsbereich zu Wünschen übrig lässt? Oder womöglich noch nicht einmal ein verschließbares Törchen vorhanden ist? Die Auswahl an den unterschiedlichsten Ausführungen an Gartentoren, wie die Gartentore bei Zaunglobus ist heute größer und breiter aufgestellt denn je. So kann man sie in unterschiedlichen Höhen und Breiten finden, wie auch als Einzelstück, oder als Kombis zum Zaun selbst.

Wie sehen der für Hunde sichere Zaun und das Gartentor eigentlich aus?

Es kommt immer auf die Größe des Hundes an welchen Zaun man am Ende einsetzen und aufbauen würde. Denn Fakt ist, dass auch schon die noch so kleinsten Hunde gerne einmal durch winzige Lücken im Zaun durchschlüpfen wollen und von der Neugier getrieben nach draußen wollen. Größere Hunde benötigen im Gegenzug auch eine gewisse Höhe des Zauns, damit sie ihn nicht mit einem Anlauf und Sprung mit Leichtigkeit überwinden können. Der Hund sollte sich frei und ungezwungen bewegen können. Das ist in erster Linie wichtig und für den Hundebesitzer elementar für eine problemlose Haltung des Tieres. Besonders Hunde mit einem ausgeprägten, territorialen Verhalten müssen doppelt gesichert sein. Der jeweilige Zaun und auch das Tor sollten in angemessener Höhe sein. Auch wenn sich Kleinkinder im Garten aufhalten ist dies sehr wichtig. Die Statik des Zauns und auch die Standfestigkeit müssen zu 100 Prozent gegeben sein. Ein ausgeleierter Maschendrahtzaun beispielsweise ist nicht gerade ideal für agile und mittelgroße Hunde. Die einzelnen Zaunelemente sollten austauschbar sein und sich auch auf unebenem Gelände aufbauen lassen. Ein blickdichtes Zaunsystem, oder solche, die sich mit Sichtschutzmatten bestücken lassen sind eine gute Sache, um dem Hund so wenig wie möglich Außenreize zu ermöglichen, die ihn womöglich zum extremen Wachhund oder auch Kläffer werden lassen. Das Tor sollte sich gut verschließen und öffnen lassen und meist gibt es zum jeweiligen Zaunkonzept auch gleich das dazu passende Gartentor.