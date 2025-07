Bericht zu den Quartals-Aktivitäten und dem Cashflow für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2025

Tesoro Gold Limited (ASX: TSO, OTCQB: TSORF, FSE: 5D7) (Tesoro oder das Unternehmen) freut sich, über seine Aktivitäten im Quartal zum 30. Juni 2025 (das Quartal) zu berichten.

HÖHEPUNKTE DES QUARTALS

- Das aktuelle Bohrprogramm schreitet weiter voran und konzentriert sich auf die Erweiterung der Ressourcenschätzung (MRE) an den flachen nördlichen und südlichen Ausläufern von Ternera.

- Die Folgebohrungen zu Bohrloch ZDDH00356 bestätigen das Vorhandensein einer breiten Mineralisierung außerhalb der aktuellen Ternera-MRE-Grenze, wobei weitere Bohrungen in diesem Gebiet derzeit durchgeführt werden.

- Mehrere Bohrabschnitte definieren mehrere neue Goldzonen südlich der MRE:

o Bohrloch ZDDH0377 bestätigt eine neue, große mineralisierte Zone:

§ 47,60 m @ 1,13 g/t ab 402,60 m einschließlich;

· 20,40 m @ 2,05 g/t ab 414,60 m einschließlich;

o 3,54 m @ 5,30 g/t Au ab 418,00 m

- Eine bedeutende und rasch wachsende südliche mineralisierte Zone wurde außerhalb der aktuellen MRE-Grenze bestätigt, mit bemerkenswerten Ergebnissen einschließlich (siehe ASX-Mitteilung vom 30. Juni 2025):

o 63,97 m @ 1,26 g/t Au ab 323,40 m (ZDDH0378A) einschließlich:

§ 9,34 m @ 6,60 g/t Au ab 361,00 m

o 51,32 m @ 1,13 g/t Au ab 401,68 m (ZDDH0378A) einschließlich:

§ 11,10 m @ 2,57 g/t Au ab 435,90 m

o 39,40 m @ 1,23 g/t Au ab 427,00 m (ZDDH00384) einschließlich:

§ 10,87 m @ 2,65 g/t Au

o 15,67 m @ 1,12 g/t Au ab 540,00 m (ZDDH00384) einschließlich:

§ 4,70 m @ 3,84 g/t Au ab 549,30 m

- Die flache Mineralisierung setzt sich in der nördlichen Erweiterung von Ternera weiter fort (siehe ASX-Mitteilungen vom 29. Mai 2025 und 30. Juni 2025):

o 20,90 m @ 1,05 g/t Au ab 125,10 m (ZDDH0373)

o 0,50 m @ 25,70 g/t Au ab 34,70 m (ZDDH0372); und

o 10,57 m @ 1,30 g/t Au ab 79,58 m

o 8,84 m @ 1,65 g/t Au ab 31,14 m (ZDDH0381); einschließlich

§ 1,4 m @ 5,67 g/t Au ab 34,10 m; und

o 2,05 m @ 2,54 g/t Au ab 57,60 m (ZDDH0382).

· Neue Lagerstättennähe-Ziele bei Drone Hill NW und Falda identifiziert, beide innerhalb von 2 km von Ternera gelegen.

- Magnetotellurische (MT) Untersuchung über ein Gebiet von 7,5 km x 8,5 km mit Zentrum auf Ternera bestätigte das große Potenzial eines Systems im Distriktmaßstab:

o Staatliche luftgestützte Magnetik-Daten neu aufbereitet, abgebildet und regional interpretiert.

o Modellierter IRGS-Korridor nach Süden erweitert, erstreckt sich nun über mehr als 30 km.

o Neues Ziel Pena Blanca etwa 6 km südlich von Ternera identifiziert.

o Programmergebnisse bestätigen das zusätzliche Entdeckungspotenzial innerhalb des El-Zorro-Projekts.

o Hochprioritäre Ziele wurden identifiziert und sollen 2025 durch Bohrungen getestet werden.

- Unverbindliche Absichtserklärung (MOU) unterzeichnet, um Optionen für langfristige Energieinfrastruktur zur Unterstützung der Entwicklung von El Zorro voranzutreiben.

- Vorbereitung für eine Umweltverträglichkeitsstudie (EIA) eingeleitet.

NACH QUARTALSENDE

- Vier große nordwestlich verlaufende mineralisierte Trends bei La Brea identifiziert, bis zu 200 m breit und 4 km lang, was auf die enorme Größe und das Potenzial dieses Zielgebiets hinweist.

- Einzelne Störungszonen und damit verbundene Alterationen wurden über bis zu 4 km Länge kartiert und lieferten hochgradige Goldgehalte, einschließlich (siehe ASX-Mitteilung vom 10. Juli 2025):

o 1,00 m @ 9,32 g/t Au (EZTR004867)

o 1,00 m @ 22,10 g/t Au (EZTR005000)

o 1,00 m @ 11,80 g/t Au (EZTR005065)

o 1,00 m @ 9,38 g/t Au (EZTR005186)

o 1,00 m @ 10,45 g/t Au (EZTR005253)

o 4,00 m @ 4,85 g/t Au (EZTR005259)

- Detailliertes Schürfgrabungsprogramm wird durchgeführt, um die ersten Bohrstandorte für die Erkundung des großflächigen Ziels La Brea in den kommenden Monaten zu präzisieren.

UNTERNEHMEN

- Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalplatzierung in Höhe von 11,1 Mio. A$, die stark von inländischen und internationalen Institutionen sowie erfahrenen Investoren unterstützt wurde.

- Einschließlich einer zusätzlichen Verpflichtung über 1,75 Mio. A$ von dem langfristigen strategischen Partner Gold Fields Limited (JSE: GFI, NYSE: GFI), um eine Beteiligung von etwa 17,14% aufrechtzuerhalten.

- Erhöhter Kassenbestand von 7,51 Mio. A$ und keine Schulden zum 30. Juni 2025.

Tesoro Gold Managing Director, Zeff Reeves, kommentierte:

Die Erweiterungs- und Infill-Bohrungen sind im Juni-Quartal kontinuierlich und erfolgreich vorangeschritten, haben neue mineralisierte Zonen nördlich und südlich der bestehenden MRE-Grenze von Ternera bestätigt und die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb des bestehenden MRE-Körpers verbessert.

Unser gezielter, detaillierter Explorationsansatz liefert weiterhin hervorragende Ergebnisse, insbesondere im Süden, wo sich eine große und wachsende Zone mit Goldmineralisierung entwickelt. Diese südliche Erweiterung entwickelt sich zu einer bedeutenden Erweiterung der bekannten Lagerstätte und wird ein hochpriorisiertes Wachstumsgebiet für Bohrungen sein.

Die Bohrungen sollen im September-Quartal fortgesetzt werden und konzentrieren sich darauf, weitere neue mineralisierte Zonen zu definieren, um unser detailliertes Datenset und geologisches Modell im Distriktmaßstab zu erweitern und zu untermauern.

Unser kurzfristiges Ziel ist es, eine ausreichende Bohrdichte zu erreichen, um ein Update und eine Erhöhung der bestehenden, nicht eingeschränkten Ternera-MRE von 1,5 Mio. Unzen zu ermöglichen, deren Veröffentlichung wir in den kommenden Wochen anstreben.

Mit dem erfolgreichen Abschluss unserer Kapitalbeschaffungsmaßnahmen während des Quartals sind wir gut aufgestellt, um weiteres Ressourcenwachstum zu liefern und die Entwicklung von El Zorro weiter voranzutreiben.

Für weitere Informationen:

Unternehmen:

Zeff Reeves, Managing Director

Tesoro Gold Limited

Über Tesoro

Tesoro Gold Limited wurde mit der Strategie gegründet, Bergbauprojekte in der Küstenkordillere Chiles zu erwerben, zu explorieren und zu entwickeln. Die Region der Küstenkordillere beherbergt mehrere Weltklasse-Kupfer- und Goldminen, verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, Dienstleister und eine erfahrene Bergbauarbeitskraft. Große Teile der Küstenkordillere bleiben aufgrund der unkonsolidierten Eigentumsverhältnisse an Bergbaukonzessionen unerforscht, aber Tesoro konnte über sein lokales Netzwerk und seine Erfahrung die Rechte an einem goldführenden Projekt in Distriktgröße sichern - im Einklang mit der Unternehmensstrategie. Die zu 95% im Besitz von Tesoro befindliche chilenische Tochtergesellschaft hält 85% am El-Zorro-Goldprojekt.

Erklärungen kompetenter Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Zeffron Reeves (B App Sc (Hons) Applied Geology) MBA, MAIG) zusammengestellt wurden. Herr Reeves ist Mitglied des Australian Institute of Geoscientists sowie Direktor und Aktionär des Unternehmens. Herr Reeves verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf den betrachteten Mineralisierungsstil und Lagerstättentyp sowie die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Reeves stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Inhalte in diesen Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lynn Widenbar zusammengestellt wurden, einer kompetenten Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Widenbar agiert als unabhängiger Berater von Tesoro Gold Limited. Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf den betrachteten Mineralisierungsstil und Lagerstättentyp sowie die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in dem ursprünglichen Bericht vom 9. März 2023 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass Form und Kontext, in dem die Feststellungen der kompetenten Person präsentiert werden, nicht wesentlich verändert wurden. Alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in dieser Mitteilung zugrunde liegen, gelten weiterhin und haben sich nicht wesentlich geändert. Die Mineralressource umfasst 802koz in der Kategorie Indicated und 479koz in der Kategorie Inferred.

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf geophysikalische Ergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Jayson Meyers zusammengestellt wurden, der Fellow des Australian Institute of Geoscientists ist. Dr. Meyers ist Berater von Tesoro Gold Limited und verfügt über ausreichende Erfahrung, die in Bezug auf den betrachteten Mineralisierungsstil und Lagerstättentyp sowie die durchgeführte Tätigkeit relevant ist, um als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Dr. Meyers ist Aktionär des Unternehmens. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den entsprechenden Marktveröffentlichungen enthaltenen geophysikalischen Ergebnisse wesentlich beeinflussen.

Zukünftige Entwicklung

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Meinungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Prognosen, Vorhersagen und Schätzungen, dienen ausschließlich als allgemeine Orientierung und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Entwicklung angesehen werden. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, Änderungen unterliegen können und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Frühere Leistungen sind nicht notwendigerweise ein Indikator für zukünftige Leistungen, und es wird keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Eintretens oder der Angemessenheit zukunftsgerichteter Aussagen oder anderer Prognosen gegeben. Nichts in dieser Mitteilung oder in sonstigen zur Verfügung gestellten Informationen ist oder wird als Versprechen, Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Leistung von Tesoro angesehen oder ausgelegt.

