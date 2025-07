Chianti Classico 2023 und Riserva 2021. Vorboten des Herbstes von Castello di Querceto

Der Chianti Classico und seine Riserva bilden das Herzstück der Produktion von Castello di Querceto, des historischen Weinguts in Greve in Chianti, das seit mehr als 125 Jahren im Besitz der Familie François ist.

Diese beiden wichtigen Etiketten, deren Jahrgänge 2023 und 2021 demnächst auf den Markt kommen, sind das Ergebnis einer sorgfältigen Selektion innerhalb der 60 Hektar Weinberge des Anwesens, die in mehr als 25 Parzellen unterteilt sind und auf Höhenlagen zwischen 400 und 450 Metern über dem Meeresspiegel an den Hängen des Monte San Michele liegen. Böden aus polychromem Schiefer und ein Mikroklima, das zu den kühlsten des Chianti Classico gehört, verleihen den Weinen aromatische Präzision, Spannung und Tiefe - Eigenschaften, die den unverkennbaren Stil des Weinguts ausmachen.

„Unsere Chianti Classico-Weine sind stolze Botschafter eines Gebiets, an das wir fest glauben", bekräftigt Simone François. „Deshalb arbeiten wir mit einem respektvollen Weinbau und vinifizieren mit der gleichen Sorgfalt, denn wir wollen, dass unser Sangiovese seine Identität voll zum Ausdruck bringt.“

Der Chianti Classico 2023 ist das Ergebnis eines Jahrgangs, der mit einem trockenen, milden Winter und einem von reichlichen Niederschlägen geprägten Frühling begann, vor allem zwischen Mai und Juni, was das Team der Kellerei auf die Probe stellte, um die Reben vor Phytopathologien zu schützen. Die Regenfälle sorgten jedoch für ausreichende Wasserreserven, um den folgenden heißen Sommer zu überstehen. Infolgedessen konnten sich die Trauben normal entwickeln, mit etwas kleineren Beeren als normal. Die mengenmäßig begrenzte, aber qualitativ gute Ernte begann verfrüht in der ersten Septemberdekade.

Der Chianti Classico Riserva 2021 entstammt einem Jahrgang mit einem milden und regnerischen Winter, gefolgt von einem trockenen und ungewöhnlich warmen März, auf den Anfang April ein starker Temperaturabfall folgte. Häufige Regenfälle im Frühjahr verlangsamten die vegetative Entwicklung, während der heiße und trockene Sommer von gut verteilten Niederschlägen im September ausbalanciert wurde. Dies führte zu einer qualitativ optimalen Reifung, die mit Verzögerung erst Ende September abgeschlossen war.

Zwei authentische und komplementäre Interpretationen: Der Chianti Classico 2023, der etwa 10 Monate in Zement- und Edelstahlbehältern ausgebaut wurde, ist weich und fruchtig, mit grasigen Akzenten und einer Frische, die seinen schönen Trinkfluss betont. Der Riserva 2021, der 24 Monate lang reifte, davon 12 Monate in Holzfässern in Zweit- und Drittbelegung, zeichnet sich dagegen durch die Intensität roter Früchte und blumiger Noten, elegante Tannine und ein langanhaltendes Finale aus.

Die neuen Jahrgänge von Chianti Classico und Chianti Classico Riserva sind ab dem Spätsommer im Verkauf.

Castello di Querceto war eines der Gründungsmitglieder des Consorzio del Vino Chianti Classico im Jahr 1924. Das von einem allen Naturliebhabern offenstehenden Park mit üppigem Grün umgebene Gut, das auch einen Agriturismo beherbergt, liegt in der Zentraltoskana in einem kleinen Tal in den Hügeln oberhalb von Greve in Chianti. Auf circa 60 Hektar Rebfläche wachsen hier die Trauben für die Weine der Familie François. Die Appellation Chianti Classico ist seit jeher das Aushängeschild des Weinguts und wird in all ihren Nuancen dekliniert: vom Jahrgangswein über die Riserva bis hin zu zwei unterschiedlichen Crus Gran Selezione, Il Picchio und La Corte. Als Ergebnis der intensiven Zonierungsstudien von Alessandro François werden auch einige IGT-Crus erzeugt.