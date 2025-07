Startseite German Cycling besucht die türkische Ägäisküste als aufstrebende Fahrrad-Destination Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2025-07-25 11:35. Das Reiseland Türkiye entwickelt sich zunehmend zu einem wahren Paradies für Radfahrer. Der deutsche Verband für Radsportler German Cycling hat als offizieller Partner bereits mehrere türkische Regionen bereist, empfiehlt ganz besonders die zertifizierten fahrradfreundlichen Angebote im Land und berichtet aktuell von der Zertifizierungsreise in die Ägäisregion rund um Izmir - ein Geheimtipp für Genussradler und Gravelbike-Fans gleichermaßen. Die Vielfalt der Radrouten in Türkiye ist beeindruckend: Die Angebote reichen von Tagesausflügen rings um die beliebten Badeorte, über Mehrtages-Touren wie die interkontinentalen Routen Istanbuls und die küstennahe EuroVelo 8-Route in Izmir, bis hin zu den abenteuerlichen Bergpfaden Anatoliens. Türkiye ist seit 2021 offizieller Destinationspartner von German Cycling - ehemals Bund Deutscher Radfahrer e.V. (BDR), dem Verband für Radsportler im Deutschen Olympischen Sportbund mit über 150.000 Mitgliedern. Im Mai 2025 besuchte German Cycling die türkische Ägäisküste rund um Izmir im Rahmen einer Delegationsreise. "Wir sehen ein stark wachsendes Interesse deutscher Radreisender - besonders im Bereich Gravel und Mountainbike", erklärt Oliver Streich, Vizepräsident bei German Cycling, der sich vor Ort ein Bild vom vielfältigen Angebot machte. "Dank der Kombination aus Natur, Meerblick und Infrastruktur hat die Region echtes Potenzial, sich als neue Top-Destination im europäischen Radtourismus zu etablieren." Von den hügeligen Olivenhainen bei ?irince bis hin zu den windgeschützten Schotterwegen entlang der Halbinsel-Küste bei Çe?me finden sowohl sportlich ambitionierte Biker als auch entspannte Tourenfahrer perfekte Bedingungen. Die milde Witterung mit Temperaturen zwischen 18 und 26 Grad macht besonders März bis Juni sowie September bis November zur idealen Reisezeit. "Die Ägäisregion rund um Izmir ist ein echter Geheimtipp für Radsportfans. Diese traumhafte Region vereint abwechslungsreiche Strecken mit ganz viel Kultur und Gastfreundschaft", so Streich. Radfreundliche Angebote und Infrastruktur wachsen Zahlreiche Hotels im Land - von Boutique-Häusern bis hin zu gehobenen Resorts - haben sich inzwischen auf Radtouristen eingestellt. Sichere Fahrradabstellräume, Werkstätten, Waschstationen und energiereiche Menüs gehören ebenso zum Service wie geführte Touren oder Shuttle-Angebote für anspruchsvolle Routen. Eine Liste der zertifizierten fahrradfreundlichen Hotels veröffentlicht die Türkiye Tourismusförderungs- und Entwicklungsagentur auf ihrer Webseite https://cycling.goturkiye.com/bicycle-friendly-accomodation-facilities Zudem bieten einige Reiseveranstalter mittlerweile auch speziell kuratierte Bike-Reisepakete an - inklusive Gepäcktransfer, GPS-Routen und kulinarischem Rahmenprogramm. Vielfalt auf zwei Rädern entdecken Ob technisch fordernde Anstiege ins Gebirge, panoramareiche Küstenpassagen oder mediterrane Offroad-Strecken zwischen Weinbergen - die Streckenvielfalt und ein weitreichendes Netz an Radwegen in Türkiye bietet für jeden Fahrstil und jedes Niveau die passende Herausforderung. Genussradler finden in der Ägäisregion mit ?zmir das ideale Reiseziel, um Radfahren mit kulinarischen Erlebnissen zu verbinden. Die Küstenstrecken von ?zmir ermöglichen Stopps an UNESCO-Welterbestätten, Weingütern und Farm-to-Table-Restaurants. Die EuroVelo 8-Route beginnt im Hafen von Dikili und führt über Pergamon, das Vogelschutzgebiet von ?zmir, Kar??yaka, Alsancak, Seferihisar, S??ac?k, Urla und Alaçat? bis nach Ephesus. Kappadokien, das märchenhafte Herz Anatoliens, ist ein Geheimtipp für Gravel- und Mountainbiker. Trails führen durch vulkanische Täler mit den berühmten Feenkaminen und Höhlenkapellen - ideal zu kombinieren mit einer Übernachtung in einem Höhlenhotel, einer Weinprobe oder einer Heißluftballonfahrt. Die Türkische Riviera lockt mit spektakulären Küstenrouten durch antike Stätten und Naturparadiese. Das Taurusgebirge ist ein Eldorado für Mountainbiker. Der Beyda?lar?-Küsten-Nationalpark, der Lycian Way und der Maden Beach Trail bieten herausfordernde Strecken inmitten faszinierender Natur. Wer Natur, Bewegung und Kultur verbinden will, findet im Reiseland Türkiye ideale Bedingungen für das nächste Bike-Abenteuer. Türkiye ist ein aufstrebendes Ziel für Fahrradbegeisterte - vor allem in der Nebensaison. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH

