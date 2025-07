Startseite Esel Pressetext verfasst von SmartNett am Fr, 2025-07-25 08:35. Günter Renner öffnet mit seiner neuen Single „Esel“ eine Schatzkiste der Erinnerungen.

Mit der heute erscheinenden Single „Esel“ öffnet sich ein musikalisches Fenster in die Vergangenheit – und zugleich ein neuer Ausblick in die Zukunft. Der Song ist Vorbote des kommenden Albums „Zeitgefühl“, das in Kürze erscheint und nach einer langen Pause die besten Songs von Günter Renner gemeinsam mit Dem Renner seine Band in neuem Glanz aufleben lässt. „Esel“ passt perfekt zu diesem Wiederauftauchen: Es ist ein Lied über Nostalgie, über Erinnerungen und über die Kunst, sich selbst mit einem Augenzwinkern zu betrachten. Günter Renner kokettiert charmant mit dem Älterwerden, wenn er singt:

„Ein Teil von mir bleibt ein Esel, nur dass ich heute diesen Esel besser kenn und lieber mag.“

Begleitet von einer leichten, heiteren Jazzmelodie entsteht ein Stück Musik, das Selbstannahme und Lebensfreude in ihrer schönsten Form feiert. Zwar gibt es Dem Renner seine Band in der damaligen Besetzung nicht mehr, doch aus ihr hervorgegangen ist die Formation Café Voyage. Mit ihrem unverwechselbaren Jazz-Stil begeistert sie mittlerweile ein internationales Publikum und ist heute fester Bestandteil der Musiklandschaft.

Für Live-Events sind Café Voyage über Smart & Nett buchbar – ein starker Beweis dafür, dass aus vergangenen Erfolgen neue, lebendige Kapitel entstehen.

„Esel“ – ab heute überall erhältlich und ein wunderbarer Vorgeschmack auf das Album „Zeitgefühl“. UPC 3617398316674

Release 25.7.2025 Seit 2016 bringt Smart & Nett als Label und Musikverlag ausgewählte Musik- und Videoproduktionen aus den Bereichen Pop, Rock, Jazz, Electronic, Klassik und Weltmusik auf den Markt. Genre-offen und mit Fokus auf deutschsprachige Künstler*innen, erobert das Münchner Team zunehmend auch internationale Bühnen.

Das Label ist Teil der Smart & Nett Marketing- und Künstleragentur, in der Dirk Walter und Veronika Peschkes ihre Expertise in Marketing, Webdesign, Photoshop, bildender Kunst und Organisation bündeln. Durch geschickt genutzte Synergieeffekte entsteht ein kreatives Ökosystem, das sowohl Künstler*innen fördert als auch dem Label zugutekommt.

Mit dieser einzigartigen Verbindung aus künstlerischer Leidenschaft und professionellem Know-how schafft Smart & Nett eine Plattform, die Musik und Kunst innovativ in die Welt trägt. Anhang Größe Cover Esel by Smart & Nett.jpg 37.32 KB