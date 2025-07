Startseite NEUER MATUSCHKA SHOP ONLINE: FRISEUREXPERTISE TRIFFT PREMIUM-HAARPFLEGE Pressetext verfasst von anatoly41 am Do, 2025-07-24 16:22. Mit neuem Glanz präsentiert sich der überarbeitete Onlineshop www.matuschka-shop.de – das digitale Schaufenster des familiengeführten Friseurunternehmens Matuschka, gegründet in Ingolstadt von Friseurmeisterin Renate Matuschka. Kundinnen und Kunden erwartet ein hochwertiges Sortiment aus ausgewählten Markenprodukten, exklusiven Stylingtools und fundierter Friseurexpertise – verpackt in einem modernen, ansprechenden Design. Starke Marken. Starke Frauen. Starke Ergebnisse. Der Matuschka Shop ist weit mehr als ein klassischer Beauty-Store: Hier verbindet sich jahrzehntelange Praxiserfahrung aus dem Salon mit digitalen Innovationen. Als Friseurmeisterin weiß Renate Matuschka, worauf es bei Haarpflege ankommt – und stellt deshalb nur Produkte ins Sortiment, die professionellen Ansprüchen gerecht werden. Zu den Top-Marken zählen unter anderem: Moroccanoil – für seidigen Glanz und intensive Pflege

Hairdreams – Profi-Produkte für Extensions und anspruchsvolle Haarstrukturen

Kultmähne – die hauseigene Styling- und Pflegekollektion für Perfektion bis in die Haarspitze Beratung inklusive – mit Friseurexpertise aus erster Hand Der neue Onlineshop bietet mehr als nur Produkte: Mit individueller Beratung, fundierten Anwendungstipps und echten Profi-Tricks holen sich Kundinnen die Friseurexpertise nach Hause. Die Matuschka Philosophie: Jeder verdient schönes, gesundes Haar – mit der richtigen Pflege und dem passenden Know-how. Was den neuen Shop besonders macht: Von Frauen gegründet & geführt

Persönliche Beratung & echte Salonkompetenz

Exklusive Marken & Profi-Produkte

Schnelle Lieferzeiten & zuverlässiger Versand

Immer wieder neue Trends – und das ein oder andere Schnäppchen

Jetzt entdecken – Haare lieben mit Matuschka: www.matuschka-shop.de Pressekontakt: Carrieforshoes Consulting – Christine Bein E-Mail: info@matuschka-shop.de