Scientology Media Productions gewinnt neun Telly Awards für TV-Produktionen Scientology Media Productions wurde bei den 46. jährlichen Telly Awards mit neun Auszeichnungen geehrt, darunter vier Goldmedaillen. Damit wurde das Scientology Network seit dem Sendestart im Jahr 2018 mit über 50 Telly Awards ausgezeichnet. Als Produktionsstätte des Scientology Network ist Scientology Media Productions für die Inhalte verantwortlich, die regelmäßig internationale Auszeichnungen erhalten. Von hier aus entstehen die Originalprogramme, Werbespots und Dokumentationen, die weltweit ausgestrahlt und vielfach prämiert wurden. Die Telly Awards gehören zu den ältesten und renommiertesten internationalen Wettbewerben für Fernsehen, Onlinevideo und Streaming. Jährlich werden mehr als 13.000 Beiträge aus aller Welt eingereicht. Ausgezeichnet werden kreative Exzellenz, herausragende Produktionsqualität und inhaltliche Relevanz. Zu den früheren Gewinnern zählen Mediengrößen wie Netflix, Paramount, Telemundo, PBS Digital und andere. Die Originalprogramme des Scientology Network werden kontinuierlich für ihre kreative Exzellenz anerkannt und für ihre vielfältigen, fesselnden Inhalte sowie ihre außergewöhnliche Produktionsqualität gelobt. Das zeigen auch die aktuellen Auszeichnungen bei den Telly Awards: Telly-Award-Gewinner 2025 Gold

• Stanley Clarke: Forever – Langer Dokumentarfilm & Musik

• The Question (TV-Spot, Super Bowl LIX) – Werbung

• Reiseziel: Scientology – Johannesburg – Kultur & Lifestyle Silber

• The Question – Kameraführung & Videografie

• Reiseziel: Scientology – Bogotá – Kultur & Lifestyle

• Treffen Sie einen Scientologen – Scot Cosentino – Essen & Trinken

• Stimme für die Menschlichkeit – Marshall Faulk – Advocacy & Soziales Bronze

• Treffen Sie einen Scientologen – Nic Roux – Unterhaltung Die Bandbreite der ausgezeichneten Formate – von Musikdokumentationen über Werbespots bis hin zu Porträts und Kulturreportagen – unterstreicht den kreativen Anspruch des Scientology Network. Scientology-Network in Los Angeles Das Scientology Network wurde am 12. März 2018 von David Miscavige, dem kirchlichen Leiter der Scientology-Religion, ins Leben gerufen und sendet seither rund um die Uhr weltweit in 17 Sprachen. Es beleuchtet den Alltag von Scientologen, stellt soziale Programme und Aufklärungsinitiativen vor – insbesondere zu den Themen Bildung, Drogenprävention und Menschenrechte – und präsentiert preisgekrönte Dokumentarfilme unabhängiger Filmemacher, die einen Querschnitt der Kulturen und Glaubensrichtungen repräsentieren, aber ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Gesellschaft zu verbessern. Die Produktionen des Networks wurden bislang mit über 125 Medien- und Branchenpreisen ausgezeichnet, darunter Telly Awards, Communitas Awards und Hermes Creative Awards. Empfangbar ist das Network über DIRECTV Channel 320, DIRECTV STREAM, AT&T U-verse, sowie weltweit auf scientology.tv, über mobile Apps und Plattformen wie Roku, Amazon Fire TV und Apple TV. Produziert und ausgestrahlt wird es von Scientology Media Productions, dem globalen Medienzentrum der Kirche in Los Angeles.

